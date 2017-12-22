Дорожная карта американо-индийских отношений в сфере обороны

Уровень американо-индийского сотрудничества значительно возрос с начала 1990-х годов, при этом оборонная составляющая стала определяющим элементом двусторонних отношений. Упор на данную сферу можно объяснить наличием двух основных задач, в решении которых заинтересованы обе страны: обеспечение стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и осуществление международной контртеррористической деятельности. Для того чтобы достичь успеха по обоим направлениям, Индии необходимо модернизировать свои вооруженные силы и обеспечить определенный уровень взаимодействия со своими партнерами, пишет Кит Уэбстер в материале американского издания "Defense News".

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В последние несколько лет можно наблюдать, как руководство Индии и США прилагает усилия, направленные на устранение политических и процедурных препятствий, приступая тем самым к формальной реализации полного потенциала двусторонних отношений. Под руководством премьер-министра Нарендры Моди индийское правительство занималось вопросами офсетных соглашений, прямых иностранных инвестиций и закупочных процедур, используя возможности частного сектора в обеспечении военного потенциала в соответствии с Процедурой оборонных закупок от 2016 года (Defence Procurement Production 2016).

Кроме того, правительство США пересмотрело свою политику в отношении передачи технологий, поставив Индию в один ряд с некоторыми из ближайших союзников и даже юридически признав Индию в качестве "основного партнера в сфере обороны" (major defense partner). Несмотря на значительное продвижение вперед, проблема наилучшей демонстрации влияния данных исторических решений сохраняет свою актуальность.

Соединенные Штаты действуют на международном уровне в рамках многолетней политики и правовой базы, в которой отдельные соглашения позволяют им устанавливать и развивать отношения сотрудничества в сфере обороны. Данный подход имеет высокую степень структурированности и прошел проверку временем. Одним из элементов этой структуры являются соглашения, которые обеспечивают технологическое сотрудничество и оперативную совместимость. В отношениях с Индией США продолжают настаивать на выстраивании сотрудничества в соответствии с вышеописанным подходом.

К сожалению, Индия сопротивляется данной парадигме и стремится к поиску креативного решения, выходящего за рамки устоявшихся норм. Будучи дружественной страной, а не официальным союзником, Индия крайне чувствительно относится к стандартному языку, свойственному США. Так, термины "операция" и "база" неприемлемы для Нью-Дели, поскольку их использование вне контекста может подразумевать наличие союзнических отношений, а не взаимовыгодного партнерства.

Рецепт совместного успеха

Для того чтобы эффективно устранить имеющиеся противоречия, странам необходимо заключить соглашения, способствующие дальнейшему развитию отношений (enabling agreements), подойдя к этому процессу творчески и решительно.

В первую очередь на высшем уровне должно быть принято решение, касающееся установления жестких временных рамок при осуществлении сотрудничества в сфере обороны. Одним из важных примеров является Меморандум о соглашении по логистическому обмену (LEMOA), на протяжении многих лет находившийся в подвешенном состоянии, пока в начале 2016 года не было принято решение об окончательном оформлении документа на встрече Нарендры Моди и Барака Обамы в июне того же года. Имея конкретные сроки, правительства Индии и США предприняли серьезные усилия для достижения успеха. Главной проблемой в ходе переговоров было то, что проект соглашения оставался неизменным на протяжении десятилетия.

США неохотно продвигались вперед с устаревшим текстом и стремились пересмотреть его, исходя из современных реалий. Индия, в свою очередь, настаивала на том, что подготовка нового текста в сжатые сроки невозможна. Для достижения соглашения обе стороны пошли на серьезные уступки. США согласились принять прежний текст с минимальными изменениями, а Индия - обновленную финансовую часть, предусмотренную действующим американским законодательством. Были найдены варианты замены для слов "операция" и "база". Согласованный текст документа был доведен до президента Обамы менее чем за час до его встречи с премьер-министром Индии. Успеха удалось достичь благодаря взаимодействию на высшем политическом уровне и наличию взаимной решимости заключить соглашение. Данный подход будет иметь решающее значение для будущего партнерства США и Индии в сфере обороны.

Второе условие - политические и процедурные изменений в совокупности с реалистичной программой действий при четко определенных сроках. Подобное уже происходило раньше. Так, с подписанием совместного заявления Обамы-Моди в январе 2015 года были объявлены несколько новых проектов. Два из этих совместных проектов требовали проведения переговоров и заключения соглашений, позволяющих обеим странам на законной основе осуществлять сотрудничество в отдельных областях исследований. Подобные соглашения являются обычной практикой для двух стран, однако переговоры по ним, как правило, занимали в среднем два-три года. Однако в 2015 году перед обеими сторонами были поставлена задача провести переговоры и подписать соглашения менее чем за шесть месяцев. Сбалансированное сотрудничество и проявленная гибкость позволила странам достичь успеха.

Последние несколько лет выявили четкую формулу успеха в отношениях между США и Индией по военным вопросам. Они лучше всего функционируют тогда, когда сочетаются давление со стороны высших политических инстанций, творческий и гибкий подход, а также юридически обязывающие рамки, соответствующие законодательству обеих стран. Совместные проекты, согласованные на высшем уровне, для выполнения которых были установлены конкретные сроки с измеримыми результатами, зачастую приводили к успеху в прошлом и продолжат в будущем.

По мере интенсификации контртеррористической деятельности, а также повышения внимания к вопросу стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно с учетом фактора Китая, следование данному рецепту будет полезным для двусторонних связей. США и Индия находятся в уникальном и многообещающем периоде отношений, а военное сотрудничество является их краеугольным камнем. Настало время перейти от желаемого к действительному.