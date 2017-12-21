Китай взял в долгосрочную аренду глубоководный порт Хамбантота на Шри-Ланке

Как сообщается в материале А.В. Куприянова на сайте Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), 9 декабря 2017 года Шри-Ланка официально передала Китаю в аренду сроком на 99 лет глубоководный порт Хамбантота на своем южном побережье. Эта сделка при определенных условиях может серьезно и надолго изменить баланс сил в Индийском океане и вызвать политический кризис на Шри-Ланке. Шриланскийские власти осознают этот риск, но по сути нет выбора: государство задолжало Китаю в общей сложности около 8 млрд долл. США. Сдача в аренду Хамбантоты поможет погасить примерно одну восьмую часть внешнего долга и, как надеется правительство, перезапустит забуксовавшие в связи с нехваткой финансовых средств инфраструктурные проекты на юге страны.

Сооружения порта Хамбанота на Шри-Ланке, 2016 год (с) newsfirst.lk

Строительство порта Хамбантота началось в январе 2008 года. Президент Махендра Раджапакса, сам выходец из провинции Хамбантота, разработал амбициозный план развития родного региона, который, в частности, предусматривал возрождение существовавшего во II в. до н.э. - XVI в. н.э. порта, угасшего после переноса центра торговых операций в Коломбо. Поскольку отношения Шри-Ланки с потенциальными кредиторами из числа западных стран и международных институтов на тот момент были крайне напряженными (шриланскийские власти подозревались в том, что они санкционировали совершение военных преступлений и нарушение гражданских свобод во время операций против сепаратистской группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама"), Раджапакса обратился за помощью к Китаю, предоставившему необходимые финансовые средства через "Эксим банк". Первая очередь строительства порта, получившего название "Магампура Махинда Раджапакса Порт" в честь президента страны, была запущена в 2010 году. Однако, вопреки ожиданиям шриланскийских властей, проект оказался убыточным: торговые суда предпочитали заходить в расположенный неподалеку порт Коломбо - экономического центра и крупнейшего города страны, обладающего развитой инфраструктурой.

Чтобы компенсировать понесенные убытки и хотя бы частично выплатить кредит, правительство премьер-министра Ранила Викрамасингхе и сменивший Раджапаксу президент Майтрипала Сирисена предложили китайским фирмам с государственным участием выкупить 80% акций порта и взять его в аренду. Это решение вызвало как недовольство Индии, так и волнения внутри страны. Объединившиеся оппозиционные политики, профсоюз портовых рабочих, опасающийся массовых увольнений в связи с перспективой завоза китайской рабочей силы, и проживающие в соседних с портом районах крестьяне, недовольные планами правительства по принудительному выкупу земельных участков и домов, вынудили правительство Викрамасингхе пересмотреть условия сделки, существенно уменьшив долю передаваемых китайской стороне акций порта. Кроме того, в итоговом соглашении был особо оговорен безусловный суверенитет Шри-Ланки над территорией арендованного Китаем порта и указано, что КНР не имеет права создавать там военную базу.

История со сдачей порта в долгосрочную аренду КНР получила в стране широкий общественный резонанс. Бывший президент Махендра Раджапакса, известный ранее своими прокитайскими взглядами, резко изменил свою позицию по вопросу отношений с Китаем. Вместе с братом Басилом Раджапаксой, экс-министром экономики, он создал правую националистическую партию "Шри Ланка Подуджана Перамуна", формальным председателем которой стал бывший глава МИДа Гамини Лакшман Пейрис. Партия, эксплуатирующая антикитайскую риторику, рассчитывает на серьезный успех на местных выборах, которые должны состояться в феврале 2018 г., и на последующую победу на общенациональных парламентских выборах в 2020 году.

Помимо этого, категорически против передачи порта Китаю выступили монахи влиятельных буддистских орденов. Глава второго по статусу ордена, Амарапура Никайя, 92-летний Котугода Дхаммаваса Тхера, заявил, что категорически отвергает сделку. Учитывая влияние, которым буддистские ордена пользуются в Шри-Ланке, такая позиция способна серьезно повлиять на баланс политических сил, особенно в том случае, если в ситуацию попытается вмешаться Индия.

В Нью-Дели с беспокойством следят за ростом китайских инвестиций в Шри-Ланку, опасаясь, что усилившаяся зависимость Шри-Джаяварденепуры-Котте от Пекина приведет к утрате политического влияния Индии на соседнее государство. Индийские власти традиционно воспринимают Шри-Ланку как страну, находящуюся в сфере влияния Индии, и крайне настороженно воспринимают усиление влияния на Шри-Ланке любой другой державы, особенно Китая, который Нью-Дели подозревает в экспансионистских намерениях. Два года назад индийцы уже применили имеющиеся у них рычаги влияния, чтобы добиться выгодной для себя расстановки сил во внутренней политике Шри-Ланки. Бывший президент Махендра Раджапакса после поражения на выборах в январе 2015 г. обвинил индийскую разведку и советника премьер-министра Нарендры Моди по безопасности Аджита Довала в координации действий оппозиции перед президентскими выборами, в результате чего Раджапакса был вынужден уйти в отставку.

В настоящий момент, по сообщению ряда местных и западных СМИ, Индия ведет переговоры со Шри-Ланкой о передаче ей в долговременную аренду другого убыточного шриланского проекта - пустующего международного аэропорта Маттала неподалеку от порта Хамбантота. Тем самым Нью-Дели надеется компенсировать рост влияния Китая в южной провинции Хамбантота и в целом на Шри-Ланке, которую в Пекине рассматривают как важное звено в рамках морской составляющей стратегии "Пояса и пути".

Современное состояние порта Хамбанота на Шри-Ланке после частичной реконструкции на средства китайского финансирования (с) China Merchants Port Holdings Co.Ltd.

Планы China Merchants Port Holdings Co.Ltd. по дальнейшей модернизации порта Хамбанота на Шри-Ланке (с) China Merchants Port Holdings Co.Ltd.