Администрация США одобрила первую продажу летального оружия Украине

Как сообщила 20 декабря 2017 года американская газета "The Washington Post" в статье Josh Rogin "Trump administration approves lethal arms sales to Ukraine", администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую коммерческую продажу Украине партии летального вооружения. Государственный департамент США утвердил коммерческую лицензию на продажу Украине (по линии Direct Commercial Sales - DCS) партии 12,7-мм снайперских винтовок Barrett M107A1 и боеприпасов и сопутствующего имущества к ним общей стоимостью 41,5 млн долл.

Украинский военнослужащий с американской 12,7-мм снайперской винтовкой Barrett M82A1 в зоне боевых действий на Донбассе, март 2015 года (с) wartime.org.ua

Как говорится в статье, это первый явный отход правительства США от фактического запрета на продажу американского оружия Украине, который восходит к администрации Обамы. Этот шаг получил сильную поддержку высших должностных лиц национальной безопасности кабинета Трампа и Конгресса, но может усложнить заявленные президентом Трампом амбиции по налаживанию работы с президентом России Владимиром Путиным.

Официальные лица администрации подтвердили, что Государственный департамент в этом месяце одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт снайперских систем M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украину, со стоимостью продажи 41,5 млн. долл. Это оружие направлено на устранение нехватки в оснащении украинских войск, борющихся с сепаратистским движением, поддерживаемым Россией в двух восточных провинциях. Однако не было одобрения для экспорта более тяжелого оружия, требуемого украинским правительством, такого как противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Конгресс санкционировал продажи летального вооружения Украине в 2014 году в Законе о поддержке свободы Украины, но администрация Обамы никогда не принимала решения о том, чтобы пойти на такой шаг, что широко рассматривается как де-факто решение не предоставлять летального оружие украинским военным. Председатель Комитета по внешним сношениям Сената республиканец Боб Коркер, который был одним из авторов закона, высоко оценил это решение администрации Трампа.

"Я доволен, что администрация одобрила продажу оборонительных смертоносных вооружений Украине", - сказал Коркер. "Это решение было поддержано Конгрессом в законодательстве, которое стало законом три года назад и отражает давнюю приверженность нашей страны Украине перед лицом продолжающейся российской агрессии".

Представитель Государственного департамента сказал, что, хотя Соединенные Штаты в настоящее время лицензировали коммерческий экспорт летального оружия в Украину в первый раз, правительство США не продало или не предоставило оружие непосредственно Украине [как государству]. Никогда не было официальной политики в отношении таких продаж, сказал представитель пресс-службы, добавив, что эти лицензии предоставляются отдельно ??в каждом конкретном случае.

Другой высокопоставленный представитель администрации Трампа сказал, что Трамп лично одобрил решение разрешить выдачу лицензии после того, как был ему представлен меморандум по поводу такого решения от имени министра обороны Джима Маттиса и государственного секретаря Рекса Тиллерсона. Хотя не было формального запрета на такие поставки оружия, однако это решение обсуждалось в администрации именно как снятие фактических ограничений администрации Обамы, сказал представитель.

Как мы уже сообщали в октябре, решение о том, разрешать ли продажи летального оружия Украине, уже несколько месяцев лежит на столе Трампа. Руководящий комитет Совета национальной безопасности, который включает членов кабинета, провел заседание несколько месяцев назад и предоставил президенту несколько вариантов.

Эксперты и официальные лица заявили, что выбранный Трампом вариант был отмерен; он не одобрил все, что требовали украинцы, но, тем не менее, преодолел линию запрета продаж летального вооружения, что значительно изменило подход его администрации и политику США в целом.

"Мы пересекли Рубикон, это летальное оружие, и я предсказываю, что дальше будет еще больше", - сказал один из высокопоставленных представителей Конгресса. Вероятно, не простое совпадение, что Канада также одобрила оборонительные летальные продажи Украине на этой неделе, что произошло, только если бы канадское правительство знало, что Соединенные Штаты тоже готовы к этому, сказал представитель.

Администрация Трампа уведомила ведущие комитеты Конгресса о продаже 13 декабря, но не сделала никаких публичных извещений, что, по словам некоторых, отражает чувствительность решения и беспокойство о том, как оно будет встречено сторонниками Трампа, которые долгое время выступали против таких мер, а также и самим Путиным.

"То, что это не выкачено, говорит вам кое-что о том, насколько они обеспокоены восприятием этого. Они страются не преувеличивать это как важный политический сдвиг или как смену приоритетов политики", - сказал Самуэль Чарап, старший политолог из Rand Corporation.

Стратегия администрации по одобрению очень ограниченного объема продаж оружия сродни "принципу Златовласки" [принципиальной удаленности от крайностей], сказал он, поскольку администрация пытается удовлетворить адвокатов [вооружения Украины], не вызывая негативной реакции со стороны тех, кто боится, что такой шаг может привести к эскалации кризиса.

Один их высокопоставленных представителей администрации, который ранее предупреждал об этом самом риске, - это Фиона Хилл, ныне старший советник Совета национальной безопасности по России. Она утверждала в 2015 году, что если США вооружат Украину, то "украинцы не выиграют ничего от эскалации военного конфликта с Россией".

Неясно, поддерживает ли Хилл эту точку зрения сейчас, но другие высокопоставленные представители администрации Трампа четку поддерживают поставку летального оружия на Украину. Маттис публично заявил об этом в Киеве в августе. Тиллерсон заявил о своей поддержке этого на слушаниях по его утверждению в должности Сенатом.

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер, специальный представитель Тиллерсона по украинскому кризису, сказал в прошлом месяце, что он также поддерживает предоставление летального оружия Украине. Волкер работает с Москвой, чтобы оживить мирный план, известный как "Минск-2", но добился мало прогресса.

По словам Волкера, Россия не выполнила ни одного из своих обязательств, в том числе удаления непризнаваемых ею своими войск и тяжелого оружия с территории Украины. Его аргумент заключается в том, что затраты на вмешательство [на Украине] для России должны возрасти, и Путин должен будет решить, нести ли это бремя или заключить сделку.

Другие, включая Маттиса, рассматривают продажу как принципиальный сигнал о том, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников. Они говорят, что Украина просто защищает свою территорию, и поэтому летальное оружие не должно рассматриваться как провокация.

Между тем, боевые действия на оккупированном Россией востоке Украины усиливаются. Согласно сообщению BBC, на этой неделе Москва удалила весь свой персонал из российско-украинского совместного центра, который предназначен для наблюдения за часто нарушаемым перемирием.

Сам Трамп последовательно заявлял о своем желании работать с Путиным, чтобы разрешить кризис на Украине, начиная с президентской кампании.

Во время съезда Республиканской партии 2016 года команда Трампа отбила попытки внести в предвыборную платформу Республиканской партии требование о представлении помощи Украине летальным вооружением. Представители кампании Трампа настояли на смягчении предлагаемой поправки, удалив из нее термин "летальное оборонительное оружие" и заменив его "соответствующей помощью".

Теперь Трамп решил, что летальное оборонительное оружие представляет собой "соответствующую помощь". Его решение одобрить небольшие объемы продажи оружия, вероятно, не приведет к серьезному изменению расчетов Путина или траектории войны в Украине. Но это еще один верный знак того, что внешнеполитические взгляды Трампа развиваются или, по крайней мере, подвергаются влиянию, по мере развития его президентства.

Комментарий bmpd. На самом деле Украина приобретает в США 12,7-мм снайперские винтовки семейства Barrett М82/М107 с 2014 года, и эти винтовки по крайней мере с 2015 года активно используются украинскими вооруженными силами и военизированными формированиями в боевых действиях. В частности, еще в 2014 году, согласно украинским источникам, было приобретено 15 винтовок М82А1 для украинских сил специального назначения. В декабре 2014 года сообщалось о заключении контракта государственной компанией "Укринмаш" (в составе ГК "Укроборонпром") на закупку винтовок М107А1 непосредственно с их производителем - компанией Barrett Firearms Manufacturing. Государственный департамент США 26 марта 2015 года выдал лицензию американской компании AMI Global Security на продажу Национальной гвардии Украины 52 винтовок М107А1 и имущества к ним на сумму 502,94 тыс долл.

О поступлении этих винтовок в Национальную гвардию Украины было официально заявлено министром внутрених дел Украины Арсеном Аваковым в сентябре 2015 года.

Видимо, закупки винтовок Barrett М82/М107 Украиной осуществлялись и позднее, вероятнее всего, проходя под вывеской приобретения имущества для правоохранительной деятельности и т.п. Применение 12,7-мм винтовок Barrett украинскими снайперами в ходе боевых действий на Донбассе неоднократно удостаивалось пропагандистских сообщений в украинских СМИ.

Тем не менее, данное решение администрации Трампа, впрочем давно ожидавшееся и неизбежное, означает важный сдвиг американской политики в отношении конфликта на Украине.

Американская 12,7-мм снайперская винтовка Barrett М107А1 и патроны к ней калибра 12,7 х 99 мм в частях вооруженных сил Украины на Донбассе, октябрь 2016 года (с) Юрий Бутусов / censor.net.ua