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Норвегия закупает южнокорейские 155-мм самоходные гаубицы К9

22.12.2017 bmpd.livejournal.com 614 1
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Hanwha Techwin К9 Thunder
Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 года.
Источник: @APulkki / twitter.com

Норвегия, вслед за Финляндией и Эстонией, стала третьей европейской страной, выбравшей для приобретения южнокорейские 155-мм/52 самоходные гаубицы K9 Thunder (а Польша закупает ходовые части К9 для своих САУ Krab). 20 декабря 2017 года норвежское оборонное закупочное ведомство Forsvarsmateriell, подчиняющееся министерству обороны Норвегии, подписало контракт стоимостью 1,8 млрд крон (216 млн долл) с южнокорейской компанией Hanwha Land Systems (оборонное подразделение группы Hanwha) на поставку норвежской армии 24 самоходных гаубиц К9 Thunder калибра 155/52 мм нового производства (с опционом еще на 24 системы). Сообщается, что в контракт также входит неназываемое количество бронированнных машин транспортировки боеприпасов К10 на том же шасси, артиллерийские боеприпасы, сервисная поддержка и обучение. Общая стоимость программы с учетом реализации опциона может составить 3,2 млрд крон (384 млн долл).

Поставка САУ К9 в Норвегию должна быть начата в 2019 году, с поставкой основной части техники в 2020 году и завершением поставок в 2021 году. Шесть систем К9 должны поступить в Школу вооружения норвежской армии в Рена, а остальные 18 - заменить американские 155-мм самоходные гаубицы M109A3GN в трехбатарейном артиллерийском дивизионе бригады "Норд", дислоцированном в Сетермоэн на севере Норвегии (сейчас фактически дивизион имеет только две развернутые батареи по шесть САУ M109A3GN в каждой).

Сейчас Норвегия имеет 56 самоходных гаубиц M109A3GN калибра 155/39 мм (изначально поставленных в 1969-1970 годах как M109G, и затем модернизированных в Германии как M109A3GN), из которых 14 в войсках и 42 на хранении. Первоначально планировалось их заменить на 24 самоходные 155-мм/52 гаубицы BAE Systems Bofors Archer на колесном шасси в рамках программы совместного приобретения этих систем с Швецией, но в конце 2013 года норвежская сторона отказалась от закупки САУ Archer ввиду их проблемности. Взамен в 2015 году министерство обороны Норвегии объявило тендер на закупку 24 САУ калибра 155/52 мм, в котором, помимо южнокорейской К9, приняли участие германская Krauss-Maffei Wegmann PzH 2000, французская Nexter Caesar и предложенная швейцарской RUAG глубокая модернизация САУ М109, ранее состоявших в швейцарской армии, под обозначением M109 KRAIT.

В январе 2016 года все четыре претендента прошли обширную трехнедельную программу сравнительных испытаний в Норвегии, причем, как тогда сообщалось, САУ К9 заслужила на них самые высокие оценки (наблюдателями на этих испытаниях присутствовали также представители Финляндии и Дании). В августе 2016 года по результатам испытаний для окончательного выбора были отобраны К9 и M109 KRAIT, производители которых представили свои окончательные коммерческие предложения 15 сентября 2017 года. По итогам их рассмотрения и переговоров норвежской стороной была выбрана К9.

Напомним, что ранее в 2017 году соглашения на закупку, соответственно, 48 и 12 САУ К9 заключили Финляндия и Эстония (в обеих случаях из наличия южнокорейской армии).

155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder разработана и производилась южнокорейским объединением Samsung Techwin (ныне Hanwha Land Systems). Всего с 1999 по 2014 годы южнокорейская армия получила 1136 САУ К9. Система также с 2004 года производится по лицензии в Турции (как T-155 Firtina). В апреле 2017 года контракт на на закупку 100 САУ К9 со сборкой в Индии заключило индийское министерство обороны.


Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 года.
Источник: Valtteri Nevalainen / ruotuvaki.fi
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Германия
Дания
Индия
Норвегия
Польша
США
Турция
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция
Эстония
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
M109
PzH 2000
T155 PANTER
Компании
BAE Systems
Hanwha Techwin
Krauss-Maffei
Nexter
Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
hidrogenium66
169
№1
22.12.2017 01:34
С чего бы это Южной Корее так понравился Север?
0
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