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Совет директоров утвердил Бизнес-план «КАМАЗа» на 2018 год

22.12.2017 ПАО "КАМАЗ" 289 0
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Логотип ПАО «КАМАЗ»
Логотип ПАО «КАМАЗ».
Источник: http://kamaz.org/

Сегодня, 21 декабря, в Москве, под председательством генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова состоялось заключительное в текущем году заседание Совета директоров ПАО «КАМАЗ».


Совет директоров рассмотрел итоги работы группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2017 года и утвердил Бизнес-план на 2018 год. В соответствии с ним компания намерена реализовать в следующем году 43,1 тысяч автомобилей, из них 37 тыс. автомобилей будут реализованы на российском рынке, 6,1 тыс. – на рынках зарубежных стран. Чистая прибыль планируется в размере 1586 млн. рублей при выручке 171,3 млрд. рублей.


Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин озвучил основные задачи, которые компании и её персоналу предстоит решать в 2018 году. По его словам, в новом году продолжится реализация многочисленных и очень важных для развития «КАМАЗа» инвестиционных проектов, в том числе главного из них – подготовка к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5.


Советом директоров принято решение о продлении полномочий Сергея Когогина в качестве Генерального директора ПАО «КАМАЗ» с 11 февраля 2018 года сроком на четыре года. Также продлены на четыре года полномочия членов Правления ПАО «КАМАЗ».


Также Советом директоров одобрена возможность создания нового совместного предприятия с участием ПАО «КАМАЗ». В случае создания, совместное предприятие освоит на территории Российской Федерации производство промышленных силовых агрегатов большой мощности для дизель-генераторных и газогенераторных установок и насосных установок, тяжёлой внедорожной и строительной техники, мало- и среднетоннажных судов различного назначения, железнодорожной техники.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей

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