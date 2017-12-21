Совет директоров утвердил Бизнес-план «КАМАЗа» на 2018 год



Логотип ПАО «КАМАЗ».

Источник: http://kamaz.org/ Логотип ПАО «КАМАЗ».Источник: http://kamaz.org/

Сегодня, 21 декабря, в Москве, под председательством генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова состоялось заключительное в текущем году заседание Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

Совет директоров рассмотрел итоги работы группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2017 года и утвердил Бизнес-план на 2018 год. В соответствии с ним компания намерена реализовать в следующем году 43,1 тысяч автомобилей, из них 37 тыс. автомобилей будут реализованы на российском рынке, 6,1 тыс. – на рынках зарубежных стран. Чистая прибыль планируется в размере 1586 млн. рублей при выручке 171,3 млрд. рублей.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин озвучил основные задачи, которые компании и её персоналу предстоит решать в 2018 году. По его словам, в новом году продолжится реализация многочисленных и очень важных для развития «КАМАЗа» инвестиционных проектов, в том числе главного из них – подготовка к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5.

Советом директоров принято решение о продлении полномочий Сергея Когогина в качестве Генерального директора ПАО «КАМАЗ» с 11 февраля 2018 года сроком на четыре года. Также продлены на четыре года полномочия членов Правления ПАО «КАМАЗ».

Также Советом директоров одобрена возможность создания нового совместного предприятия с участием ПАО «КАМАЗ». В случае создания, совместное предприятие освоит на территории Российской Федерации производство промышленных силовых агрегатов большой мощности для дизель-генераторных и газогенераторных установок и насосных установок, тяжёлой внедорожной и строительной техники, мало- и среднетоннажных судов различного назначения, железнодорожной техники.