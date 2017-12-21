Продолжение эксплуатации польских истребителей F-16
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Истребитель F-16 ВВС Польши.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 21 дек. 2017 - Государственный департамент США одобрил контракт по техническому обслуживанию парка истребителей F-16 ВВС Польши на сумму более 200 млн долл США.
Целью получения этого пакета является поддержание эксплуатации истребителей F-16C/D Hawk польских ВВС, включает в себя обслуживание и ремонт, проверку и модернизацию бортовых систем, а также обслуживание двигателя. Пакет также будет включать запасные части и инструменты для ремонта, поддержки и тестирования оборудования, а также техническую документацию.
Потенциальными крупными подрядчиками данного контракта должны стать следующие американские компании: Harris Corporation, Boeing, UTC Aerospace Systems, ISR Systems, Lockheed Martin Missile and Fire Control, Lockheed Martin Aero, Cubic Defense Applications, L-3 Communications, Exelis Electronic, Northrop Grumman Corporation, Raytheon , Honeywell, Booz Allen Hamilton и BAE Systems.
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21.12.2017
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