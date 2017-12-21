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Продолжение эксплуатации польских истребителей F-16

22.12.2017 Военный паритет 488 0
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Истребитель F-16
Истребитель F-16 ВВС Польши.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 21 дек. 2017 - Государственный департамент США одобрил контракт по техническому обслуживанию парка истребителей F-16 ВВС Польши на сумму более 200 млн долл США.

Целью получения этого пакета является поддержание эксплуатации истребителей F-16C/D Hawk польских ВВС, включает в себя обслуживание и ремонт, проверку и модернизацию бортовых систем, а также обслуживание двигателя. Пакет также будет включать запасные части и инструменты для ремонта, поддержки и тестирования оборудования, а также техническую документацию.

Потенциальными крупными подрядчиками данного контракта должны стать следующие американские компании: Harris Corporation, Boeing, UTC Aerospace Systems, ISR Systems, Lockheed Martin Missile and Fire Control, Lockheed Martin Aero, Cubic Defense Applications, L-3 Communications, Exelis Electronic, Northrop Grumman Corporation, Raytheon , Honeywell, Booz Allen Hamilton и BAE Systems.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
F-16
Компании
BAE Systems
Boeing
L-3 Communications
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
Hamilton

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