Южнокорейский флот наращивает возможности по спасению подлодок



Спасательные суда проекта ASR-II.

Источник: militaryparitet.com Спасательные суда проекта ASR-II.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 21 дек. 2017 - Недавно администрация Программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) объявила о реализации проекта ASR-II (рисунки) - спасательных судов в добавление к парку кораблей по спасению экипажей подводных лодок типа Cheonghaejin. ВМС приняли в свой состав девять подводных лодок класса KSS-II (тип 214) и начали строительство нового типа больших подводных лодок проекта КСС-III.

DAPA запустила проект ASR-II в ноябре 2015 года в сотрудничестве с компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Они сосредоточились на разработке и строительстве корабля водоизмещением 5200 тонн, способного выполнять работы при волнах высотой до четырех метров. Предназначением таких судов является спасение моряков на терпящих бедствие подводных лодках, картографирование подводной среды, поднятие на поверхность затонувших судов. Корабли оснащены глубоководным спасательным средством (DSRV), которое может погружаться на 500 м, спасательная камера вмещает 9 человек. Вышеупомянутое судно Cheonghaejin (ASR-I) водоизмещением 4300 т было введено в эксплуатацию в 1996 году.

В 1998 году судно класса ASR-I успешно спасло северокорейскую подводную лодку класса Yugo в Сокчо, когда она затонула во время буксировки в порт. В 1999 году ASR-I спасло северокорейскую подлодку класса Taedong в Йосу. Спасенная субмарина находится в Военно-морском музее Йосу.