Российская армия перезагружается, перезагружается да перезагрузиться не может

«Вооруженные силы России осенью 2017 года по плану должны пополнить 134 000 призывников» – с таких заявлений начиналась осенняя призывная кампания 2017 года. Сегодня она близится к завершению, и многие регионы уже начинают подводить первые итоги. Удалось ли «насобирать» желающих отдать долг Родине?

Призывники ВС России. Источник: http://ugranow.ru/

Так, Кемеровская область пополнила армейские ряды более чем на 2 000 призывников. И планируется отправить ещё 400 человек до конца года. Военный комиссар Кемеровской области Герман Воробьёв доволен завершающейся кампанией: «Военнослужащий — это самый социально защищённый в нынешнее время человек. Мы осуществляем отбор по состоянию здоровья, по профессиональной и психологической годности. Только по состоянию здоровья мы вынуждены были отказать — парни иногда воспринимают это как обиду — более 3 000 человек». Гордится своим регионом и Сергей Коваленко, военный комиссар Югры: «Этой осенью от нас требовалось высокое качество призывников, мы с этой задачей справились. Нынешние призывники отличаются по уровню образования и физической подготовке». И есть чем: 1683 югровчанина отправились отдавать долг Родине. Срывов при комплектовании и отправки воинских команд не было. Первые итоги осеннего призыва подвели и в Псковской области. Военный комиссар Опочецкого, Красногородского и Себежского районов Сергей Егоров отчитался: «Задание за область по отправке призывников в ВС и другие воинские формирования выполнено на 100%. Показатель годности по состоянию здоровья призывников за Псковскую область составил 77%».

Кстати, теперь всем призывникам создают электронную карту с персональными и биометрическими параметрами: данными паспорта, состава семьи, а также вес, рост, группа крови и другими средствами идентификации. Кроме того, молодые люди получают банковскую карту, на которую каждый месяц переводят денежное довольствие в размере 2 000 рублей. Как и в предыдущие кампании, в рамках социального проекта «Позвони маме» будущим солдатам выдаются сим-карты с экономичным тарифом для звонков домой. Но даже это не прельщает многих парней добровольно идти служить. Так, в Челябинске наблюдается срыв осеннего призыва. Где же будут «добирать» добровольцев, если, по мнению, мэра города Евгения Тефтелева, Челябинск просто обязан выполнить план? «Сейчас идут последние дни отправки, ближайшая назначена на 20 декабря. Город — это единое пространство. И если в Советском районе отстают, то в других районах ситуация получше. Например, отобрали 200 человек, призвали 175, а план 180. Я думаю, за счёт них есть возможность поправить ситуацию», — комментирует ситуацию градоначальник. И эта ситуация не нова для «сурового города». Весенний призыв 2017 года также не досчитался нужного количества призывников. И хоть тогда Тефтелев призвал обратить на проблему пристальное внимание, через полгода у молодых челябинцев не проснулось чувство военного патриотизма.

А что тут удивительного, ситуация недобора желающих на год поменять гражданскую вольницу на жестко регламентированную военную жизнь понятна. Тем более, что об армии ходят слухи и байки, которые «отбивают» любое желание идти туда добровольно. Вот 4-ка наиболее популярных страхов новобранцев и их семей:

Страх первый: я от «дедушки» не ушёл

Первое место в армейских страшилках занимает страх «дедовщины». Проблема еще встречается, хотя уже давно не так гремит в СМИ. Причина вымирания понятия «дедовщина» кроется, прежде всего, в отмене второго года службы. На страже морального здоровья призывников так же стоит командование части, стараясь пресечь любые попытки унижений солдат со стороны сослуживцев. Да и контингент в армии изменился – криминальных элементов туда теперь не пускают.

Страх второй: 365 парко-хозяйственных дней

Уборка в армии. Источник: https://s00.yaplakal.com/

Будни солдата представляются не то чтобы серыми и унылыми, а тяжелыми и суровыми. Огромные неуютные казармы, наполненные удушливым запахом нестиранных портянок, ежедневные надраивания полов, чистка унитазов и покраска травы, да-да, даже зимой. В действительности всё, конечно, не совсем так. Из плюсов: портянки стали пережитком прошлого и на смену им пришли носки, а казармы пополнились уютными чайными комнатами и стиральными машинками. А вот, что касается уборки. Здесь была попытка уйти от предыдущего опыта и отстранить солдат от хозяйственных обязанностей. Была даже проведена реформа и уборкой войсковых частей стали заниматься гражданские службы. Но, недолго музыка играла… Уборку казарм, уличных территорий, расчистку плаща, мелкий ремонт и натирание унитазов вновь вернулось в прямые обязанности солдат.

Страх третий: каша из топора, или в армии плохо кормят

Холодные комки манки и одна большая варёная макаронина – вот, что действительно осталось в прошлом. В питании реформа реализовалась достаточно успешно. Приготовлением пищи, действительно, занялись гражданские подрядчики и осуществляют это до сих пор.

Столовая в ВС России. Источник: http://aif.ru/

Процесс военного питания налажен от и до: начиная с поставки и хранения продуктов и заканчивая приготовлением и раздачей. Солдат не только наконец-то освободили от чистки картошки, но и вариаций блюд, даже из этой самой картошки стало значительно больше. Ассортимент, а главное, состав и энергетическая ценность меню теперь приведены к стандарту. Удивляет бойцов и возможность выбора блюд – система организации питания по принципу «шведский стол» дает такую возможность. Так что голодным солдат точно не останется.

Страх четвертый: год без звонков и SMS

Из армии можно звонить, но не зависать. Источник: https://pikabu.ru/

Официально пользоваться мобильными телефонами разрешено с 2010 года. Но это только официально и не везде. Всё-таки реальная ситуация с телефонами зависит от конкретной войсковой части, в которой оказался солдат. Командование не позволит «зависать» в гаджете полдня, но отправить весточку домой или позвонить разрешит.

Совсем скоро осенняя призывная кампания 2017 года завершится. 31 декабря с боем курантов одни молодые люди выдохнут с облегчение до весны, ведь им удалось избежать возможности послужить Родине, а для других продолжится отсчёт до дембеля. И пока процесс «перезагрузки» российской армии тормозит и подвисает, сложно сказать, кто проведёт этот год продуктивнее.

Автор: Виктор Плотников