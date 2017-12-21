"Снайпер" он и в воздухе снайпер



Подвесная прицельная система Sniper. Источник: www.asdnews.com. Подвесная прицельная система Sniper. Источник: www.asdnews.com.

"Военный Паритет", 21 дек. 2017 - ВВС США заключили контракт с компанией Lockheed Martin на поддержку и модернизацию 683 подвесных прицельных станций Sniper (Advanced Targeting Pod - ATP) на сумму до 961 млн долл США.

Контракт рассчитан на пять лет и охватывает работы по логистике, поставку запасных частей, программное обеспечение и усовершенствования датчиков. "Этот контракт отвечает потребностям наших военных, включая поддержание доступности и надежности "Снайпера" через модернизацию", говорит менеджер программы со стороны ВВС Николь Висски.

"Доступность, надежность и эффективность "Снайпера" имеют решающее значение для ВВС США и военной авиации по всему миру. Мы гордимся тем, что продолжаем сотрудничать с ВВС США для предоставления нашим пилотам новейших технологий обнаружения и прицеливания", говорит Пол Леммо, вице-президент компании "Локхид".

Sniper ATP обнаруживает, идентифицирует, автоматически отслеживает, лазерный датчик дает целеуказание на небольшие тактические цели на больших дистанциях. Станция также обеспечивает применение всех видов оружия, имеющих лазерное или спутниковое наведение, состоит на вооружении США и 25 стран мира, совместим с такими носителями как истребители F-2, F-15, F-16, F-18, Typhoon, штурмовики A-10, бомбардировщики B-1 и B-52.