Румыния вооружается "Спайками" большой дальности
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Ракетный комплекс Spike.
Источник: www.defenseworld.net
"Военный Паритет", 21 дек. 2017 - После заказа на ПТРК SPIKE, подписанного правительством Румынии и СП EuroSpike GmbH (совместное предприятие между Rafael, Diehl и Rheinmetall), румынская армия недавно завершила испытания и оценку ракет SPIKE LR (Long Range) на Национальном учебном центре "Синку" в Брашове.
Девять ракет SPIKE были выпущены румынскими артиллеристами в конце процесса квалификации. Система SPIKE LR была протестирована в разных сценариях, включая инфракрасный режим наведения, против танков и БТР на различных дальностях. Все ракеты поразили цели.
Румынская армия является давним оператором этого оружия базового образца, новую версию SPIKE LR планируется размещать на боевых машинах, версию SPIKE ER (дальность 8 км) на вертолетах PUMA (SOCAT). Испытания пехотной интегрированной пусковой установки ICLU (Integrated Control Launch Unit) показали возможность использования ПТРК в рамках единой тактической сети управления войсками. Поставки продлятся до 2019 года, ПТРК поступят на вооружение пехотных, разведывательных и горных бригад, а также артиллерийских полков румынских сухопутных войск.
Семейство SPIKE состоит из ракет, предназначенных для размещения на наземных, воздушных и морских платформах, имеют различную дальность и уничтожают разные типы целей. Основой системы наведения являются сложные оптико-электронные датчики или ИК ГСН с визуализацией цели, способные работать днем и ночью в любую погоду. Тандемная боеголовка обеспечивает поражение цели с высокой степенью летальности. Ракеты и ПУ всех вариантов имеют низкую стоимость жизненного цикла, высокую надежность и степень унификации.
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21.12.2017
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