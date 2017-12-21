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"Теджас" идет в ВВС Индии

22.12.2017 Военный паритет 454 0
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Самолет (LCA) Tejas версии MK1A
Самолет (LCA) Tejas версии MK1A.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 21 дек. 2017 - Индийская государственная авиастроительная корпорация HAL сообщает, что ВВС Индии намерены купить 83 легких боевых самолета (LCA) Tejas версии MK1A. Эти самолеты производятся на заводе HAL.

Индийские военно-воздушные силы в настоящее время имеют 40 самолетов Tejas базовой версии MK1 LCA (две эскадрильи). Закупка 83 истребителей завершит формирование еще четырех эскадрилий.

Tejas MK1A - улучшенный вариант Tejas, который в настоящее время находится в производстве. Среди систем, интегрированных в новую модель, называют бортовую РЛС с активной ФАР EL/M-2052 AESA и комплекс оптико-электронных датчиков, самолет этой версии способен дозаправляться в воздухе.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Индия
Продукция
Tejas
Компании
HAL
Navantia

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