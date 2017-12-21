"Теджас" идет в ВВС Индии



Самолет (LCA) Tejas версии MK1A.

Источник: militaryparitet.com Самолет (LCA) Tejas версии MK1A.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 21 дек. 2017 - Индийская государственная авиастроительная корпорация HAL сообщает, что ВВС Индии намерены купить 83 легких боевых самолета (LCA) Tejas версии MK1A. Эти самолеты производятся на заводе HAL.

Индийские военно-воздушные силы в настоящее время имеют 40 самолетов Tejas базовой версии MK1 LCA (две эскадрильи). Закупка 83 истребителей завершит формирование еще четырех эскадрилий.

Tejas MK1A - улучшенный вариант Tejas, который в настоящее время находится в производстве. Среди систем, интегрированных в новую модель, называют бортовую РЛС с активной ФАР EL/M-2052 AESA и комплекс оптико-электронных датчиков, самолет этой версии способен дозаправляться в воздухе.