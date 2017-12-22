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F-35. Южная Корея может купить больше

22.12.2017 Военный паритет 457 9
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Истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США
Истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США, снимок 13.07.2016. Развертывание серийного производства истребителей F-35 является одним из главных факторов, позволяющих американской корпорации Lockheed Martin прочно удерживать позицию лидирующего мирового военного производителя во всех рейтингах, включая рейтинг SIPRI за 2016 год.
Источник: Madelyn Brown / ВВС США

"Военный Паритет", 21 дек. 2017 - ВВС Республики Корея планируют приобрести еще 20 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II, сообщила сегодня газета Joongang Ilbo.

Со ссылкой на источники в статье говорится, что Агентство по оборонным закупкам страны (DAPA) проведет предварительное исследование для следующего этапа развития ВВС. В 2014 году было заказано 40 истребителей F-35A на сумму 7,3 трлн вон (6,7 млрд долл США), первые самолеты прибудут в Южную Корею в 2018 году.

Увеличение количества стелс-истребителей связывается с тем, что ВВС должны иметь больше возможностей для уничтожения "крупных объектов" на территории Северной Кореи. В статье говорится, что F-35A это единственный боевой самолет, который соответствует требованиям ВВС страны. На момент публикации пресс-секретарь DAPA не ответил на вопросы Jane’s по этой теме.

Истребители F-35A должны заменить парк устаревших истребителей Northrop F-5E и McDonnell Douglas F-4 Phantom II.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Продукция
F-35
F-35A
F-4
F-5
Компании
DAPA
Lockheed-Martin
MD Helicopters

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  • Комментарии
Комментариев 9, отображено с 1 по 9
MU
Враг
8217
№1
22.12.2017 21:44
Цитата, q
F-35A это единственный боевой самолет, который соответствует требованиям ВВС страны
Надо спросить у здешних "экспертов", они популярно "докажут", что он даже ещё хуже, чем 4-е поколение, а корейцам просто навязывают F-35.
-1
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NL
NagaN
273
№2
22.12.2017 22:29
Цитата, Враг сообщ. №1
корейцам просто навязывают F-35.
Набрасываете?))
Хуже-лучше ли он не знаю - не эксперт, а вот то, что навязывают - это точно.
Ибо если штаты обидятся, то южному правительству (и Японии тоже) будет ТАААК плохо, как они даже представить не могут. Так-как у нормальных корейцев и с памятью все нормально.
А для остальных корейцев и японцев одна цель в жизни - чтобы хозяин не обидился и прикрывать не перестал.
А для этого хозяину нужно подарки делать. Постоянно.
И за наличку и за кредиты, желательно.

P.S. Нахера южанам тридцать пятые? Не соответствует. У северян и ПВО нормальной нету.
Южанам ямы рыть нужно для всего Сеула, а не невидимки покупать - горные установки все равно не выбомбить ничем. Только пехотой брать. А я в страшном сне не хочу увидеть, что будет с любым аккупантом, которому мозгов хватит на территорию КНДР зайти.
Вьетнам покажется пикничкои в лесу.
+2
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AU
gvinpin
178
№3
23.12.2017 01:36
Цитата, NagaN сообщ. №2
P.S. Нахера южанам тридцать пятые? Не соответствует. У северян и ПВО нормальной нету.
Самолеты покупаются на десятилетия вперед. Южная Корея довольно богатая страна и вассал США. У них те же враги, что и у США.
+1
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RU
просто экспл
3943
№4
23.12.2017 02:05
Цитата, gvinpin сообщ. №3
Самолеты покупаются на десятилетия вперед. Южная Корея довольно богатая страна и вассал США. У них те же враги, что и у США.
точнее было сказать , враги СШП - их враги .
а СШП навязывает , именно навязывает , ибо сами вассалы воевать с крупным противником (а у крупного серьора и враги крупные) это значит погибнуть в первых рядах , что бы им было чем воевать с серьезными силами на которые укажут штаты .
0
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RU
Алексей60
2337
№5
23.12.2017 10:15
Кстати, о цене!
Юкорейцы берут F-35 по $167,5 млн за штуку!
Тут кто-то нас уверял, что серийные будут дешевле $100 млн!
0
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AU
gvinpin
178
№6
23.12.2017 10:28
Цитата, Алексей60 сообщ. №5
Юкорейцы берут F-35 по $167,5 млн за штуку!
Это стоимость самолета или программы (самолет и 15 лет обслуживания)?
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RU
Алексей60
2337
№7
23.12.2017 10:49
Цитата, gvinpin сообщ. №6
Это стоимость самолета или программы
Не, это за сам аппарат! ТО отдельно!
Цитата, q
Офис управления программой заявил, что «стоимость жизненного цикла всех закупаемых F-35 (2443 машины для трех родов войск ВС США – ВВС, авиация КМП и ВМС) составит 857 млрд. долларов».
Это где-то $350 млн за штуку.
0
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CA
Santa
86
№8
23.12.2017 11:56
Цитата, q
Кстати, о цене!
Юкорейцы берут F-35 по $167,5 млн за штуку!
Тут кто-то нас уверял, что серийные будут дешевле $100 млн!
Вот русским же языком написали: "В 2014 году было заказано 40 истребителей F-35A на сумму 7,3 трлн вон (6,7 млрд долл США), первые самолеты прибудут в Южную Корею в 2018 году".  Берем и проводим простое арифметическое действие:  6,7 млрд/40=167,5 млн за штуку но по ценам 2014 года. Естественно дополнительные 20 штук будут по другой цене и естественно меньшей.
https://vpk.name/news/188079_istrebiteli_f35_naletali_100000_chasov.html?new#new
-1
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RU
Алексей60
2337
№9
23.12.2017 17:30
Цитата, Santa сообщ. №8
будут по другой цене и естественно меньшей.
А почему "естественно меньшей", это Вы сами придумали или вам в Локхид сказали?
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