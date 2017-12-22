F-35. Южная Корея может купить больше

NagaN 273

№2 22.12.2017 22:29 Враг сообщ. №1 Цитата, корейцам просто навязывают F-35. Набрасываете?))

Хуже-лучше ли он не знаю - не эксперт, а вот то, что навязывают - это точно.

Ибо если штаты обидятся, то южному правительству (и Японии тоже) будет ТАААК плохо, как они даже представить не могут. Так-как у нормальных корейцев и с памятью все нормально.

А для остальных корейцев и японцев одна цель в жизни - чтобы хозяин не обидился и прикрывать не перестал.

А для этого хозяину нужно подарки делать. Постоянно.

И за наличку и за кредиты, желательно.



P.S. Нахера южанам тридцать пятые? Не соответствует. У северян и ПВО нормальной нету.

Южанам ямы рыть нужно для всего Сеула, а не невидимки покупать - горные установки все равно не выбомбить ничем. Только пехотой брать. А я в страшном сне не хочу увидеть, что будет с любым аккупантом, которому мозгов хватит на территорию КНДР зайти.

Вьетнам покажется пикничкои в лесу. Набрасываете?))Хуже-лучше ли он не знаю - не эксперт, а вот то, что навязывают - это точно.Ибо если штаты обидятся, то южному правительству (и Японии тоже) будет ТАААК плохо, как они даже представить не могут. Так-как у нормальных корейцев и с памятью все нормально.А для остальных корейцев и японцев одна цель в жизни - чтобы хозяин не обидился и прикрывать не перестал.А для этого хозяину нужно подарки делать. Постоянно.И за наличку и за кредиты, желательно.P.S. Нахера южанам тридцать пятые? Не соответствует. У северян и ПВО нормальной нету.Южанам ямы рыть нужно для всего Сеула, а не невидимки покупать - горные установки все равно не выбомбить ничем. Только пехотой брать. А я в страшном сне не хочу увидеть, что будет с любым аккупантом, которому мозгов хватит на территорию КНДР зайти.Вьетнам покажется пикничкои в лесу.