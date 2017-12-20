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"Новатор" показал новую "Дубинку"

22.12.2017 Военный паритет 1466 0
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Модель ПУ Сlub-T
Модель ПУ Сlub-T.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 20 дек. 2017 - Российское открытое акционерное общество "Новатор" раскрыло подробности новой экспортной версии ракетной системы Club-T и ее крылатой ракеты 3M-14Э. Кроме того, высокопоставленный представитель компании подтвердил Jane’s, что дальность ракеты может быть расширена за пределы, ограниченные Режимом экспортного контроля за ракетными технологиями (РКРТ), членом которого является Россия.

Разработанный на шасси 88 Club-T вооружен шестью 3M-14Э. В беседе с Jane’s на выставке Gulf Defense & Aerospace в Кувейте, представитель компании, руководитель отдела внешних связей ОАО "Новатор" Михаил Пахомов также сообщил, что хотя приведенная дальность 3M-14Э1 в брошюре компании равна 275 км, она может быть увеличена за пределы 300 км. Баллистические и крылатые ракетные системы, включая 3M-14Э1, ограничены договором РКРТ, их дальность не может превышать 300 км с полезной нагрузкой (боеголовкой) не более 500 кг. Боеголовка 3M-14TE раскрывается "Новатором" как имеющая массу 450 кг, что ниже, чем это предусмотрено РКРТ, и в то же время больше, чем на 3M-14Э и 3M-54Э1.

В то время как Club-T продается с ракетой 3M-14Э1, интеграция дозвуковых/сверхзвуковых трехступенчатой 3M-54Э и двухступенчатой 3M-54Э1 на платформу Club-T также приближается к завершению, сказал Пахомов.

По видимому, ПУ Сlub-T базируется на платформе MЗKT-7930 производства белорусской компании "Минский завод колесных тягачей". Это тот же базовый автомобиль, который используется для перевозки и применения тактических баллистических ракетных систем малой дальности 9K720"Искандер-М" (для ВС РФ) и 9K720Э "Искандер-Э (экспортный вариант).
20.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Белоруссия
Кувейт
Россия
Продукция
3М-54
Искандер
Компании
МЗКТ
Минoбороны РФ

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