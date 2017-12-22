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Россия модернизировала "Мотолыгу"

22.12.2017 Lenta.ru 1068 1
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Транспортер-тягач МТ-ЛБ
Транспортер-тягач МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный).
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Компания "Ремдизель" из Набережных Челнов провела глубокую модернизацию транспортера-тягача МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный), часто называемый военными "Мотолыгой". Машину превратили в "многоцелевое легкое бронированное шасси" МЛБШ (изделие 7), сообщает "Российская газета".

Бронемашина получила новый двигатель мощностью 360 лошадиных сил (вместо прежних 240), в результате чего максимальная скорость движения увеличилась до 65 километров в час, а запас хода — до 900 километров (вместо прежних 500).

На МЛБШ установлен гидрообъемный механизм поворота, управление которым осуществляется с помощью джойстика. Грузоподъемность машины — 2,5 тонны, масса буксируемого груза — до 7 тонн. По мнению создателей бронемашины, изделие 7 станет основой для монтажа различного специального оборудования, применяемого в армии.

"Мотолыга" используется в ракетных войсках стратегического назначения, мотострелковых, танковых, артиллерийских полках и бригадах, а также в морской пехоте и береговых частях флота. Первые МТ-ЛБ были приняты на вооружение в 1964 году.
21.12.2017
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принадлежат Lenta.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
Компании
Ремдизель

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
aleks55
569
№1
22.12.2017 18:33
вечная машина как и Калаш.
+1
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