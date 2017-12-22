Россия модернизировала "Мотолыгу"



Транспортер-тягач МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный).

Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости Транспортер-тягач МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный).Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Компания "Ремдизель" из Набережных Челнов провела глубокую модернизацию транспортера-тягача МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный), часто называемый военными "Мотолыгой". Машину превратили в "многоцелевое легкое бронированное шасси" МЛБШ (изделие 7), сообщает "Российская газета".

Бронемашина получила новый двигатель мощностью 360 лошадиных сил (вместо прежних 240), в результате чего максимальная скорость движения увеличилась до 65 километров в час, а запас хода — до 900 километров (вместо прежних 500).

На МЛБШ установлен гидрообъемный механизм поворота, управление которым осуществляется с помощью джойстика. Грузоподъемность машины — 2,5 тонны, масса буксируемого груза — до 7 тонн. По мнению создателей бронемашины, изделие 7 станет основой для монтажа различного специального оборудования, применяемого в армии.

"Мотолыга" используется в ракетных войсках стратегического назначения, мотострелковых, танковых, артиллерийских полках и бригадах, а также в морской пехоте и береговых частях флота. Первые МТ-ЛБ были приняты на вооружение в 1964 году.