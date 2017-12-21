Руководство завода РКС осуждено за хищение выделенных на Глонасс 400 миллионов
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Логотип ОАО «Российские космические системы».
Источник: http://spacecorp.ru/
Останкинский суд Москвы приговорил к лишению свободы руководителей Завода ракетно-космического приборостроения АО "Российские космические системы" (РКС) и руководителей ЗАО "Меркурий" за хищение почти 400 миллионов рублей, выделенных на постройку спутников "Глонасс-М". Об этом сообщает ТАСС.
Игорь Крылов, Виталий Толмачев, Александр Поляков и Алексей Диордица признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Признавший вину Крылов лишен свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима. Остальные, частично признавшиеся в преступлении, получили по четыре года.
В 2015 году в Лефортовский суд Москвы было направлено уголовное дело о хищении 82 миллионов рублей из средств федерального бюджета. Следствие установило, что с 2006 по 2010 год организация, занимающаяся космическим приборостроением и информационными системами, заключила четыре договора с внешней компанией, однако условия договоров не выполнялись, а потраченные по ним средства были распределены между соучастниками.
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21.12.2017
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