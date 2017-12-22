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Россия предоставит Турции кредит на оплату части контракта по С-400

22.12.2017 ТАСС 720 5
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С-400 Триумф
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Поставки начнутся в конце 2019 - начале 2020 года, сообщил помощник президента по вопросам ВТС Владимир Кожин

КУБИНКА /Московская область/, 21 декабря. /ТАСС/. Часть контракта с Турцией на поставку С-400 будет оплачена предоставленным Россией кредитом, поставки начнутся в конце 2019 - начале 2020 года.

Об этом в четверг сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин.

"Все вопросы решены, буквально заходя в зал, я с коллегами этот вопрос обсуждал. Буквально на днях контракт вступает в фазу реализации. Часть контракта будет оплачена турецкой стороной, часть - за счет кредита, предоставляемого российской стороной. Поставки начнутся в конце 2019 - начале 2020 года", - сказал Кожин в ходе торжественной церемонии вручения ежегодной премии в области ВТС "Золотая идея".

Президент Турции сообщил 12 сентября, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и внесении задатка за них. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов 2 ноября заявил ТАСС, что сумма контракта с Турцией на поставку С-400 превышает 2 млрд долларов. По словам замначальника секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, поставки систем начнутся в течение двух лет. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли 11 ноября официально заявил, что вопрос с приобретением российских С-400 решен.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

Национальная премия "Золотая идея" этого года стала 17-й по счету, она вручается за вклад в развитие ВТС. Информационными партнерами премии в этом году выступают агентство ТАСС и Объединенная промышленная редакция.
21.12.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
ID: 3396
348
№1
22.12.2017 13:50
Опять кредиты раздаём?! Не научились на прошлом опыте.
Интересно, конечно, о какой сумме идёт речь. Но всё равно - это не дело.
Наверное увязали с трубопроводом.
+1
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RU
Alvin
70
№2
22.12.2017 14:08
Ну да! А оплатят кредит нитратными помидорами....
+1
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RU
mikhalich
5023
№3
22.12.2017 15:10
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1

Опять кредиты раздаём?! Не научились на прошлом опыте.

Та кредит "на поддержание штанов" и кредит "на покупку продукции" - две большие разницы.

Во втором случае мы взяли из бюджета деньги и сразу кинули их в свой ВПК. А какие-то чуваки где-то там нам еще и торчат денег за это.

Кредитовать сделки - практика современного мира. Свободные деньги иметь нынче не принято, так что параллельно с йобой на рынок надо выводить средства финансирования покупки этой йобы. Иначе победит чужая йоба, которая может и хуже, зато ее купить проще.

Ну а прощать\не прощать - это  уже политика.
+2
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RU
Зигфрид Хофрайтер
369
№4
23.12.2017 09:47
Товарищи, не воспринимайте эту новость про кредит так буквально и болезненно.
Учитывалось много факторов.
С одной стороны нам была очень нужна Турция (лояльность в Сирии, газопроводы, определенное шатание в НАТО и т.д.), с другой - надо было ускорять продвижение "Триумфа"/слегка построить традиционных покупателей. Ждать годами пока снесутся индусы никому не интересно.
Так что небольшая уступка здесь с ними вполне может обернуться бонусами в среднесрочной перспективе от роста заказов на комплексы.
Да и Турция - не самая слабая экономика. Отдадут. Были бы отношения нормальные.
+4
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AU
gvinpin
178
№5
23.12.2017 14:08
Цитата, Alvin сообщ. №2
Ну да! А оплатят кредит нитратными помидорами....

Да ладно вам. Турция не Куба, оплатит деньгами, с процентами.
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