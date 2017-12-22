Россия предоставит Турции кредит на оплату части контракта по С-400



Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Поставки начнутся в конце 2019 - начале 2020 года, сообщил помощник президента по вопросам ВТС Владимир Кожин

КУБИНКА /Московская область/, 21 декабря. /ТАСС/. Часть контракта с Турцией на поставку С-400 будет оплачена предоставленным Россией кредитом, поставки начнутся в конце 2019 - начале 2020 года.

Об этом в четверг сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин.

"Все вопросы решены, буквально заходя в зал, я с коллегами этот вопрос обсуждал. Буквально на днях контракт вступает в фазу реализации. Часть контракта будет оплачена турецкой стороной, часть - за счет кредита, предоставляемого российской стороной. Поставки начнутся в конце 2019 - начале 2020 года", - сказал Кожин в ходе торжественной церемонии вручения ежегодной премии в области ВТС "Золотая идея".

Президент Турции сообщил 12 сентября, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и внесении задатка за них. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов 2 ноября заявил ТАСС, что сумма контракта с Турцией на поставку С-400 превышает 2 млрд долларов. По словам замначальника секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, поставки систем начнутся в течение двух лет. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли 11 ноября официально заявил, что вопрос с приобретением российских С-400 решен.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

Национальная премия "Золотая идея" этого года стала 17-й по счету, она вручается за вклад в развитие ВТС. Информационными партнерами премии в этом году выступают агентство ТАСС и Объединенная промышленная редакция.