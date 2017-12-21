Путин ограничил численность заграничного аппарата МВД



Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ограничил численность загранаппарата МВД РФ 100 единицами, в это число входят представительства и представители, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить общую штатную численность загранаппарата МВД РФ в количестве 100 единиц в пределах установленной президентом РФ предельной штатной численности органов внутренних дел РФ. Определить, что загранаппарат МВД РФ составляют представительства МВД РФ за рубежом, представители МВД РФ за рубежом и их заместители", - говорится в указе.

Согласно документу, решение об открытии или упразднении представительства принимается президентом РФ по предложению МВД РФ, согласованному с Минюстом и компетентными органами иностранного государства.