Путин рассказал о способах предупреждения возможной агрессии против России



Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству. 21 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству. 21 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская политика в международных делах заключается в том, чтобы нивелировать возможность агрессивного поведения в отношении страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша цель в том и заключается, чтобы проводить такую политику, и внутреннюю, и внешнюю, и повышать обороноспособность государства таким образом, чтобы никому в голову даже не пришло наносить удары по центрам государственного или военного управления", - сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Так он отреагировал на замечание режиссера Александра Сокурова о том, что близость Эрмитажа и Адмиралтейства в Санкт-Петербурге ставит музей под удар в случае возможной агрессии против страны.

"По поводу того, что Адмиралтейство разместили под боком у Эрмитажа, и это опасно для Эрмитажа, поскольку Адмиралтейство - это цель для нанесения удара со стороны вероятного противника: уважаемый Александр Николаевич, если Адмиралтейство - цель и мы допустим, что по нему будут нанесены какие-то удары вероятным противником, то не только от Эрмитажа ничего не останется, я сейчас не буду перечислять, что будет подвергнуто у нас колоссальным рискам", - заметил Путин.