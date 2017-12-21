Путин рассказал о способах предупреждения возможной агрессии против России
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству. 21 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская политика в международных делах заключается в том, чтобы нивелировать возможность агрессивного поведения в отношении страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша цель в том и заключается, чтобы проводить такую политику, и внутреннюю, и внешнюю, и повышать обороноспособность государства таким образом, чтобы никому в голову даже не пришло наносить удары по центрам государственного или военного управления", - сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
Так он отреагировал на замечание режиссера Александра Сокурова о том, что близость Эрмитажа и Адмиралтейства в Санкт-Петербурге ставит музей под удар в случае возможной агрессии против страны.
"По поводу того, что Адмиралтейство разместили под боком у Эрмитажа, и это опасно для Эрмитажа, поскольку Адмиралтейство - это цель для нанесения удара со стороны вероятного противника: уважаемый Александр Николаевич, если Адмиралтейство - цель и мы допустим, что по нему будут нанесены какие-то удары вероятным противником, то не только от Эрмитажа ничего не останется, я сейчас не буду перечислять, что будет подвергнуто у нас колоссальным рискам", - заметил Путин.
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21.12.2017
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