Шойгу заявил, что ситуация в Ракке на грани эпидемии
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Об этом министр обороны РФ заявил на трехсторонней встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ситуация в сирийском городе Ракка находится на грани эпидемии. Об этом в четверг заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Город (Ракка - прим. ТАСС) на грани эпидемии", - сказал он на трехсторонней встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой.
Шойгу выразил уверенность, что де Мистуре докладывают о ситуации в городе и предложил обсудить шаги для изменения обстановки. Также, по его мнению, необходимо переходить к конструктивным шагам для организации Конгресса национального диалога в Сирии.
"Силы демократической Сирии" при поддержке коалиции, возглавляемой США, начали штурм Ракки 6 июня. Террористы были окружены в центральной части города 21 сентября, но оказывали ожесточенное сопротивление. Перед завершающим этапом операции мирное население в основном покинуло город.
Коалиция "Силы демократической Сирии" на пресс-конференции в Ракке официально объявила об освобождении города от боевиков 20 октября. В Минобороны РФ сравнили бомбардировку Ракки коалицией с разрушением Дрездена в 1945 году.
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21.12.2017
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