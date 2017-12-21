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Шойгу заявил, что ситуация в Ракке на грани эпидемии

22.12.2017 ТАСС 361 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Об этом министр обороны РФ заявил на трехсторонней встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ситуация в сирийском городе Ракка находится на грани эпидемии. Об этом в четверг заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Город (Ракка - прим. ТАСС) на грани эпидемии", - сказал он на трехсторонней встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой.

Шойгу выразил уверенность, что де Мистуре докладывают о ситуации в городе и предложил обсудить шаги для изменения обстановки. Также, по его мнению, необходимо переходить к конструктивным шагам для организации Конгресса национального диалога в Сирии.

"Силы демократической Сирии" при поддержке коалиции, возглавляемой США, начали штурм Ракки 6 июня. Террористы были окружены в центральной части города 21 сентября, но оказывали ожесточенное сопротивление. Перед завершающим этапом операции мирное население в основном покинуло город.

Коалиция "Силы демократической Сирии" на пресс-конференции в Ракке официально объявила об освобождении города от боевиков 20 октября. В Минобороны РФ сравнили бомбардировку Ракки коалицией с разрушением Дрездена в 1945 году.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Сирия
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Лавров Сергей
Шойгу Сергей

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