Не поддаваясь на провокации. Как Россия ответит на новую гонку вооружений



Военнослужащий в России. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Военнослужащий в России. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости, Вадим Саранов. Суперавианосцы, истребители-невидимки, неуязвимые для ПРО ядерные ракеты: судя по новой Стратегии национальной безопасности, утвержденной Дональдом Трампом на этой неделе, США готовятся к мощному рывку в военной сфере. "Америка - снова в игре, Америка намерена выиграть", - обозначил приоритеты президент. О том, как это отразится на глобальном балансе сил и чем Россия сможет ответить на новые вызовы, - в материале РИА Новости.

Соединенные Штаты рассматривают Россию как "страну-ревизиониста", которая стремится восстановить свой статус сверхдержавы и установить сферы влияния вблизи границ. В администрации Трампа считают, что попытки сделать из Москвы лояльного партнера сугубо мирным путем оказались непродуктивны. "Мощная армия гарантирует нашим дипломатам возможность действовать с позиции силы. И мы вместе с нашими союзниками сможем сдержать - или, если необходимо, одержать верх над агрессией против американских интересов", - декларируется в Стратегии национальной безопасности США.

Опосредованные войны

"Я уверен, что прямой вооруженной конфронтации России с Америкой в обозримой перспективе не будет, - рассказал РИА Новости директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. - Американцы просчитывают ситуацию и понимают, что прямая конфронтация контрпродуктивна. А вот что касается опосредованных конфликтов, так называемых прокси-войн, то Штаты, безусловно, будут их инициировать, чтобы ограничить политическое и военное влияние Москвы, спровоцировать нас на какие-то необдуманные шаги, в том числе втягивание в новую гонку вооружений. Это может произойти, например, в Сирии или на Украине, которой США уже в ближайшее время могут начать поставлять летальное оружие".

Между тем планы Вашингтона не ограничиваются лишь декларациями. Военный бюджет США на 2018 год станет самым большим за всю их историю. Размер ассигнований на оборонные нужды составит 700 миллиардов долларов, что в 15 раз превышает военные расходы России. Такой дисбаланс не может не настораживать, но эксперты не склонны драматизировать ситуацию.

"Эти цифры на самом деле не означают ничего, - рассказал РИА Новости заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. - У России и США с их союзниками совершенно разные структуры военных бюджетов. Допустим, военный бюджет Великобритании больше, чем у России, но при этом по военному потенциалу мы, наверное, на порядок сильнее".

Главной статьей расходов рекордного американского бюджета станут закупка и разработка новых образцов военной техники. Среди самых амбициозных и дорогостоящих военных проектов США - программа истребителя пятого поколения F-35, продолжение развертывания национальной системы противоракетной обороны (НПРО), строительство новейших авианосцев типа "Джеральд Р. Форд", разработка новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования. Признаки начала новой гонки вооружений ощущаются все отчетливее: "Гонка за могущество вернулась", - констатирует Стратегия национальной безопасности США. Как считают эксперты, отвечать на этот вызов Россия должна с учетом собственных ошибок прошлого.

Асимметричный ответ

"Советский Союз изо всех сил пытался выдержать гонку вооружений, и этот опыт был для нас трагичен, - считает Иван Коновалов. - Сейчас он учтен, и я уверен, что выходить за рамки тех военных расходов, которые уже определены, наше руководство не будет. Мы отвечаем и будем отвечать асимметрично высококачественными вооружениями и высокими технологиями. Например, мы далеко обогнали американцев по средствам радиоэлектронной борьбы и достигли паритета по системам противовоздушной и противоракетной обороны. И, конечно, нельзя забывать о людях, которые будут применять эти вооружения. За последние годы наша армия доказала свою высочайшую боеспособность - я уверен, она будет только возрастать".

Как считают эксперты, в вопросах развития Вооруженных сил Россия должна учитывать не только свои промахи, но и ошибки наших заокеанских партнеров. За последние 25 лет Соединенные Штаты израсходовали сотни миллиардов долларов на тупиковые и неэффективные военные проекты. Один из таких - проект американского самолета с лазерной установкой Boeing YAL-1. На программу потратили, по разным оценкам, от семи до 13 миллиардов долларов. ВВС США планировали получить пять самолетов, которые могли бы уничтожать стартующие баллистические ракеты на низких траекториях. Однако в 2011 году, после серии испытаний, программа была закрыта. Фактически провалом обернулся и проект американского суперэсминца Zumwalt: более чем из 30 кораблей, которые были запланированы к постройке, ВМС США в итоге закупят лишь три единицы. Стоимость программы составила 23 миллиарда долларов.

"Безусловно, нам нужно учиться на чужих ошибках, - считает Храмчихин. - Хотя создалось впечатление, что сегодня мы все-таки пытаемся повторять некоторые сомнительные американские решения. Я не уверен, например, что самолет пятого поколения не является тупиковым проектом. Или взять американские бронеавтомобили MRAP - Штаты уже стремительно избавляются от них, мы же начинаем их активно штамповать. Поэтому нам нужно уходить от "низкопоклонства перед Западом".

Впрочем, по мнению экспертов, рост военных расходов США необязательно приведет к пропорциональному расширению боевых возможностей Пентагона. Одна из главных проблем - невысокая эффективность использования средств американских налогоплательщиков, выделенных на оборону.

"В Америке и Великобритании оборонные заказы - это в первую очередь мощный лоббизм, - считает военный эксперт Константин Сивков. - Благодаря лоббистам, вздуваются цены. Сегодня Соединенные Штаты имеют военный бюджет, который в 15 раз превосходит российский и в несколько раз превышает военный бюджет Китая. При этом если посмотреть, сколько в итоге Пентагон получает от военной техники, то эта цифра ненамного больше, чем в России или КНР".

Злую шутку с американцами играет и их неуемная тяга к достижению полного технического превосходства над армиями ближайших геополитических конкурентов. На вооружение все чаще поступают системы, в которых применены пусть и передовые, но толком неопробованные технические решения. Помимо запредельной стоимости, они обладают сомнительной надежностью: все это приводит к частым поломкам и, как следствие, снижению боеготовности. Этот негативный опыт, по мнению экспертов, тоже должен быть учтен Москвой.