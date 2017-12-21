Пятый стеклопластиковый тральщик "Яков Баляев" заложат в Санкт-Петербурге 26 декабря



Базовый тральщик пр.12700, ЗХИ, лето 2016г.

Источник: http://forums.airbase.ru/ Базовый тральщик пр.12700, ЗХИ, лето 2016г.Источник: http://forums.airbase.ru/

Кораблю присвоили наименование "Яков Баляев" в честь участника советско-японской войны и Героя Советского Союза

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев" будет заложен на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге 26 декабря, сообщил официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

"Очередной серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 будет заложен 26 декабря на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Приказом главнокомандующего ВМФ России кораблю присвоено наименование "Яков Баляев" в честь участника советско-японской войны Героя Советского Союза матроса Тихоокеанского флота Якова Баляева", - сказал Дыгало.

По его словам, в торжественной церемонии закладки корабля примут участие представители Главного командования ВМФ, руководства Объединенной судостроительной корпорации, Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", а также ветераны ВМФ и судостроительной отрасли.

Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Также они могут использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Головной корабль "Александр Обухов" был передан флоту в декабре 2016 года, второй, третий и четвертый - "Георгий Курбатов", "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов" - строятся на заводе.