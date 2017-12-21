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Пятый стеклопластиковый тральщик "Яков Баляев" заложат в Санкт-Петербурге 26 декабря

22.12.2017 ТАСС 491 0
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Базовый тральщик пр.12700
Базовый тральщик пр.12700, ЗХИ, лето 2016г.
Источник: http://forums.airbase.ru/

Кораблю присвоили наименование "Яков Баляев" в честь участника советско-японской войны и Героя Советского Союза

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев" будет заложен на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге 26 декабря, сообщил официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

"Очередной серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 будет заложен 26 декабря на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Приказом главнокомандующего ВМФ России кораблю присвоено наименование "Яков Баляев" в честь участника советско-японской войны Героя Советского Союза матроса Тихоокеанского флота Якова Баляева", - сказал Дыгало.

По его словам, в торжественной церемонии закладки корабля примут участие представители Главного командования ВМФ, руководства Объединенной судостроительной корпорации, Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", а также ветераны ВМФ и судостроительной отрасли.

Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Также они могут использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Головной корабль "Александр Обухов" был передан флоту в декабре 2016 года, второй, третий и четвертый - "Георгий Курбатов", "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов" - строятся на заводе.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Япония
Продукция
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Георгий Курбатов
Иван Антонов
Компании
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
пр. 12700
ТОФ

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