Правительство утвердило гособоронзаказ на 2018-2020 годы



Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 21 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Астахов Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 21 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило гособоронзаказ на 2018-2020 годы, сообщили РИА Новости в кабмине.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что планируется вопрос, касающийся государственного оборонного заказа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.