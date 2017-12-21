Правительство утвердило гособоронзаказ на 2018-2020 годы
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 21 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило гособоронзаказ на 2018-2020 годы, сообщили РИА Новости в кабмине.
Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что планируется вопрос, касающийся государственного оборонного заказа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.
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21.12.2017
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