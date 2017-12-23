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СМИ: США готовят план нападения на КНДР

22.12.2017 Газета.ru 517 2
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Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США.
Источник: ru.sputnik-news.ee

США разрабатывают план военного нападения на КНДР, чтобы заставить ее прекратить свою ядерную программу, сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Белый дом «резко» активизировал подготовку к военному решению ситуации с КНДР в последние месяцы на фоне опасений, что дипломатия не работает.

Среди вариантов, которые рассматривают США, — уничтожение места запуска ракет в Северной Корее прежде, чем состоится новое испытание баллистических ракет. Также в качестве возможной цели рассматриваются оружейные склады КНДР.

В США надеются, что применение военной силы «покажет Ким Чен Ыну, что Америка «серьезно» настроена на то, чтобы КНДР прекратила дальнейшее развитие ядерной программы и участвовала в переговорах»

«Пентагон пытается найти варианты, которые позволят им ударить северокорейцев по носу, привлечь их внимание», — сообщил один из источников.

Ранее сообщалось, что Канада и США организуют встречу противников ядерной программы КНДР.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
КНДР
США
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Терентий_410
70
№1
23.12.2017 10:06
После  того,  как  "Собаку  Баскервилей"  перевели  на
корейский  язык, корейские  кулинары  долго  не  могли
понять - а  в  чем  же  собственно  проблема.
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AU
gvinpin
178
№2
23.12.2017 14:06
Цитата, q
The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
Не серьезно это. Очередной почтальон Печкин. У меня для вас посылка есть, но я ее вам не дам.
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