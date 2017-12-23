СМИ: США готовят план нападения на КНДР



Военнослужащие ВС США.

Источник: ru.sputnik-news.ee Военнослужащие ВС США.Источник: ru.sputnik-news.ee

США разрабатывают план военного нападения на КНДР, чтобы заставить ее прекратить свою ядерную программу, сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Белый дом «резко» активизировал подготовку к военному решению ситуации с КНДР в последние месяцы на фоне опасений, что дипломатия не работает.

Среди вариантов, которые рассматривают США, — уничтожение места запуска ракет в Северной Корее прежде, чем состоится новое испытание баллистических ракет. Также в качестве возможной цели рассматриваются оружейные склады КНДР.

В США надеются, что применение военной силы «покажет Ким Чен Ыну, что Америка «серьезно» настроена на то, чтобы КНДР прекратила дальнейшее развитие ядерной программы и участвовала в переговорах»

«Пентагон пытается найти варианты, которые позволят им ударить северокорейцев по носу, привлечь их внимание», — сообщил один из источников.

Ранее сообщалось, что Канада и США организуют встречу противников ядерной программы КНДР.