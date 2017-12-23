СМИ: США готовят план нападения на КНДР
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Военнослужащие ВС США.
Источник: ru.sputnik-news.ee
США разрабатывают план военного нападения на КНДР, чтобы заставить ее прекратить свою ядерную программу, сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Белый дом «резко» активизировал подготовку к военному решению ситуации с КНДР в последние месяцы на фоне опасений, что дипломатия не работает.
Среди вариантов, которые рассматривают США, — уничтожение места запуска ракет в Северной Корее прежде, чем состоится новое испытание баллистических ракет. Также в качестве возможной цели рассматриваются оружейные склады КНДР.
В США надеются, что применение военной силы «покажет Ким Чен Ыну, что Америка «серьезно» настроена на то, чтобы КНДР прекратила дальнейшее развитие ядерной программы и участвовала в переговорах»
«Пентагон пытается найти варианты, которые позволят им ударить северокорейцев по носу, привлечь их внимание», — сообщил один из источников.
Ранее сообщалось, что Канада и США организуют встречу противников ядерной программы КНДР.
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21.12.2017
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Терентий_410
70
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№1
23.12.2017 10:06
После того, как "Собаку Баскервилей" перевели на
корейский язык, корейские кулинары долго не могли
понять - а в чем же собственно проблема.
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