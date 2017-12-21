Китай посоветовал США отбросить мышление «холодной войны»
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Китайские туристы на границе с Северной Кореей.
Источник: © AFP 2017, Greg Baker
Минобороны Китая призвало США отказаться от мышления «холодной войны» и осуществлять еще больше «благоприятного взаимодействия». Об этом говорится в заявлении китайского министерства в соцсети WeChat, передает РИА «Новости».
«Мы надеемся, что США отбросят мышление холодной войны, объективно посмотрят на развитие китайской армии, вместе с китайской стороной будут стимулировать развитие сотрудничества вооруженных сил двух стран, осуществлять еще больше благоприятного взаимодействия, стараться превратить связи армий двух государств в стабилизирующий фактор китайско-американских отношений, совместно защищать региональный и глобальный мир, стабильность и процветание», — заявили в минобороны Китая.
Таким образом в КНР прокомментировали новую стратегию США по нацбезопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп представил новую Стратегию национальной безопасности США, в которой говорится о том, что «соперничество великих держав вернулось». Главными вызовами для США в доктрине признаются Россия и Китай.
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21.12.2017
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