Военные Южной Кореи и КНДР обменялись предупредительными выстрелами
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Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12. 16 сентября 2017.
Источник: © REUTERS / KCNA
Северокорейские и южнокорейские солдаты во время посещения деревни Пханмунджом на границе
Военные Южной и Северной Кореи произвели предупредительные выстрелы возле демаркационной линии. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на представителя объединенного комитета начальника штабов.
Представитель комитета рассказал, что после того, как солдат КНДР перебежал в Южную Корею, северокорейские пограничники подошли к демаркационной линии «видимо, в поисках перебежчика».
В связи с этим южнокорейские солдаты произвели около 20 предупредительных выстрелов.
Примерно через 40 минут с северокорейской стороны раздалось несколько выстрелов, но пули границу не пересекли.
Ранее сообщалось, что в Южную Корею через сухопутную границу перебрался еще один северокорейский военнослужащий.
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21.12.2017
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