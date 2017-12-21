Решение США поставлять летальное оружие Киеву вызвало тревогу в Донбассе



Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в районе КПП «Еленовка» в Донецкой области, где произошел обстрел украинскими силовиками.

Источник: Сергей Аверин / РИА Новости Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в районе КПП «Еленовка» в Донецкой области, где произошел обстрел украинскими силовиками.Источник: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженный мужчина во время посещения металлургического завода главой самопровозглашенной...

Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что в Донбассе не удивлены решением Госдепа США начать поставку летального оружия Украине, передает «Интерфакс».

По его словам, такое решение вряд ли изменит баланс сил на линии разграничения, поскольку ранее ополченцы неоднократно фиксировали использование украинскими военными в регионе образцов оружия НАТО.

«Значимым является то, что Госдеп официально заявил о планах по поставкам летальных вооружений. Это вызывает некую тревогу. Ранее они уже говорили о планах по поставкам комплексов «Джавелин», но до этого, видимо, пока не дойдет, а то, что мы видим, это пробный шар», — считает Дейнего.

При этом он добавил, что украинские военные вряд ли решатся в ближайшее время на открытое наступление.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые поставки летального оружия Украине. Однако в американском Госдепартаменте заявили, что Вашингтон пока не принимал решения по поставкам оружия Украине, но не исключает такой возможности.