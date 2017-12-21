А король-то голый: ПВО США не спасает от ракет



Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Источник: Reuters Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд.Источник: Reuters

Йеменские хуситы вновь нанесли ракетный удар по Эр-Рияду

Саудовская Аравия заявила о перехвате ракетного удара, который йеменские хуситы пытались нанести по Эр-Рияду. Сами боевики утверждают, что баллистическая ракета успешно достигла цели. Это уже вторая прямая атака на саудовскую столицу за несколько месяцев с территории Йемена, где идет военный конфликт, по масштабам сравнимый с сирийским. Саудовская Аравия - главный идеолог международной военной операции на йеменской территории.

Саудовская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила баллистическую ракету, выпущенную во вторник в направлении Эр-Рияда. По утверждению суннитской военной коалиции во главе с Саудовской Аравией, ракету выпустили хуситы - шиитская военизированная группировка, действующая в Йемене.

Сами хуситы признали факт нанесения ракетного удара. Группировка утверждает: целью был королевский дворец аль-Ямама в саудовской столице.

Официальный представитель суннитской коалиции полковник Турки аль-Малки заявил, что ракета была нацелена на жилые районы Эр-Рияда, но была успешно перехвачена и уничтожена к югу от города, не причинив никакого ущерба и потерь.

Хуситы же опровергают эту версию. Пресс-секретарь этой группировки Бабак Тагпай 20 декабря заявил йеменскому изданию Al-Masirah, что американская система ПВО Patriot, базируемая в Саудовской Аравии, действительно пыталась сбить йеменский снаряд и выпустила по ней не менее пяти ракет-перехватчиков. Однако, по его утверждению, ни одна из них так и не достигла цели.

Аль-Малки назвал хуситов (официальное название группировки "Ансар Аллах") террористической организацией, которая создает угрозу безопасности в регионе и мире. Атаки йеменских повстанцев на города является нарушением международного гуманитарного права, заявил представитель коалиции.

Полковник также заявил, что использование хуситами баллистических ракет является явным свидетельством того, что боевикам оказывает постоянную поддержку Иран. Саудовский офицер обвинил Тегеран в том, что тот тайно снабжает йеменских хуситов вооружениями и тем самым нарушает резолюции ООН.

Баллистическая ракета, которую использовали хуситы - это Burkan-2 иранского производства. Она имеет отделяемую боевую часть (в отличие от Burkan-1, модернизированной советской Р-17) и, судя по ТТХ, действительно, может достичь Эр-Рияда, а также нефтяных полей королевства. Помимо этого, хуситы ведут из Йемена обстрел саудовских объектов из ЗРК С-75, который предназначен для стрельбы по наземным целям.

В начале ноября хуситы также нанесли удар по Эр-Рияду, - ракета должна была поразить район, где находится международный аэропорт "Король Хадид". Саудовские СМИ тогда сообщили, что система ПВО страны смогла перехватить ракету. В суннитской военной коалиции уточнили, что она упала в 5 км к северу Эр-Рияда. Впрочем, по данным The New York Times, сославшейся на собственные источники, ракета долетела до своей цели.

Саудовская Аравия вмешалась в конфликт в Йемене в 2015 году, после того как хуситы захватили йеменскую столицу Сану, вытеснив из нее правительство. Арабская военная коалиция начала бомбить позиции хуситов в марте 2015 года. На данный момент конфликт в Йемене напоминает сирийский кризис, который практически уничтожил инфраструктуру и экономику страны, а само государство раскололось на несколько зон, подконтрольных различным боевым группировкам.

Хуситы - одна из наиболее мощных из них. Параллельно в Йемене действуют силы, лояльные клану убитого в начале декабря экс-президента страны Али Абдаллы Салеха, бывшего союзника хуситов. Третья группировка объединилась вокруг свергнутого в 2015 году президента Абд Раббо Мансура Хади, получившего власть после официальной отставки Салеха.

Старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов не считает, что пуск ракеты по Эр-Рияду приведет к эскалации конфликта в Йемене.

"Здесь нет ничего из ряда вон выходящего. Такие пуски случались и ранее. Их цель - не столько нанести серьезный физический материальный удар саудовской стороне, сколько произвести определенный символический эффект и заявить о готовности и способности хуситов вести войну против внешнего захватчика всеми доступными силами и средствами", - пояснил он "Газете.Ru".

По мнению Лукьянова, инцидент с пуском ракеты может быть использован просаудовскими СМИ и общественными деятелями для демонизации Ирана, главного регионального соперника Эр-Рияда.

"Чтобы не произошло в Йемене, Ираке, Бахрейне - в непосредственной близости от границ Саудовской Аравии, в регионах, где проживают шииты, в любом случае виновным в этом будет назван Иран.

Это обязательный элемент информационной политики Эр-Рияда, направленный на долгосрочный курс по изоляции Ирана как основное условие обеспечения безопасности Саудовской Аравии. И инцидент с ракетой будет в очередной раз использован в рамках этого курса", - считает эксперт.

Программный координатор РСМД Руслан Мамедов также убежден, что пуск ракеты не приведет к каким-либо серьезным изменениям ситуации в Йемене.

"Кризис продолжает затягиваться, в то время как международные гуманитарные организации бьют тревогу по вопросу гуманитарной ситуации. Ключевой фактор, который произошел совсем недавно и действительно мог бы изменить баланс сил среди внутрийеменских акторов, связан с убийством бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Стратегически его убийство ослабляет складывавшийся альянс из сторонников Салеха и хуситов. Но это не значит, что позиции саудитов в ближайшее время усилятся", - сказал в беседе с "Газетой.Ru" эксперт.

Амалия Затари