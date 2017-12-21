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Внешэкономбанк открыл финансирование строительства нового производственно-испытательного комплекса ПАО НПО «Наука»

22.12.2017 ПАО НПО "Наука" 989 0
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ОАО НПО "Наука"
ОАО НПО "Наука".
Источник: www.npo-nauka.ru

19 декабря получен первый транш второго этапа кредитного финансирования Внешэкономбанка на реализацию проекта строительства производственно-испытательного комплекса в филиале НПО "Наука" во Владимирской области.


Проект предполагает модернизацию и реконструкцию существующих мощностей филиала, а также строительство новых корпусов общей площадью более 16 тыс. м². На новом заводе будет налажено производство систем жизнеобеспечения летательных аппаратов и авиационных агрегатов.


Идут работы на строительной площадке производственно-испытательного комплекса в филиале НПО "Наука".
Источник: http://www.npo-nauka.ru/

Полученные кредитные средства ускорят проведение строительных работ.

Новый комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Здесь появится более 350 новых рабочих мест. На реализацию проекта НПО «Наука» использует не только инвестиции по кредитной линии Внешэкономбанка, но и собственные средства. Общий объем инвестиций составит свыше 2 млрд. рублей.


Идут работы на строительной площадке производственно-испытательного комплекса в филиале НПО "Наука".
Источник: http://www.npo-nauka.ru/

Ключевые задачи проекта: снижение себестоимости продукции, увеличение объемов выпуска, повышение качества продукции, улучшение условий труда персонала, модернизация и техническое перевооружение производственных и испытательных мощностей.


Справка

ПАО НПО «Наука» является ведущим российским предприятием авиационно-космической отрасли и крупнейшим производителем систем жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических пилотируемых кораблей. Предприятие также представляет услуги в сфере поддержки заказчика и послепродажного обслуживания выпускаемых систем и изделий.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО НПО "Наука"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Наука НПО

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