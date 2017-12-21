Внешэкономбанк открыл финансирование строительства нового производственно-испытательного комплекса ПАО НПО «Наука»



ОАО НПО "Наука".

Источник: www.npo-nauka.ru ОАО НПО "Наука".Источник: www.npo-nauka.ru

19 декабря получен первый транш второго этапа кредитного финансирования Внешэкономбанка на реализацию проекта строительства производственно-испытательного комплекса в филиале НПО "Наука" во Владимирской области.

Проект предполагает модернизацию и реконструкцию существующих мощностей филиала, а также строительство новых корпусов общей площадью более 16 тыс. м². На новом заводе будет налажено производство систем жизнеобеспечения летательных аппаратов и авиационных агрегатов.

Идут работы на строительной площадке производственно-испытательного комплекса в филиале НПО "Наука". Источник: http://www.npo-nauka.ru/

Полученные кредитные средства ускорят проведение строительных работ.

Новый комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Здесь появится более 350 новых рабочих мест. На реализацию проекта НПО «Наука» использует не только инвестиции по кредитной линии Внешэкономбанка, но и собственные средства. Общий объем инвестиций составит свыше 2 млрд. рублей.

Идут работы на строительной площадке производственно-испытательного комплекса в филиале НПО "Наука". Источник: http://www.npo-nauka.ru/

Ключевые задачи проекта: снижение себестоимости продукции, увеличение объемов выпуска, повышение качества продукции, улучшение условий труда персонала, модернизация и техническое перевооружение производственных и испытательных мощностей.

Справка

ПАО НПО «Наука» является ведущим российским предприятием авиационно-космической отрасли и крупнейшим производителем систем жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических пилотируемых кораблей. Предприятие также представляет услуги в сфере поддержки заказчика и послепродажного обслуживания выпускаемых систем и изделий.