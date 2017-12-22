Морская болезнь: почему британские ВМС утрачивают боеспособность 



Церемония вступления в состав Королевских ВМС Великобритании авианосца R 08 Queen Elizabeth. Портсмут, 07.12.2017.

Источник: www.express.co.uk Церемония вступления в состав Королевских ВМС Великобритании авианосца R 08 Queen Elizabeth. Портсмут, 07.12.2017.Источник: www.express.co.uk

Самый дорогой корабль в истории британских ВМС — авианосец «Королева Елизавета» — дал течь через две недели после начала ходовых испытаний. По мнению экспертов, этот случай во многом характеризует техническое состояние всего военного флота Её Величества — в последнее время корабли ВМС Великобритании всё чаще заходят в доки на ремонт. Аналитики отмечают, что бывшая «владычица морей» сегодня не готова к ведению большой войны. О состоянии британского военного флота — в материале RT.

Дорого и очень дорого

Ходовые испытания авианосца «Королева Елизавета» прервались спустя две недели после начала — из-за протечки уплотнителя вала судно высотой с 20-этажный дом и стоимостью $4,1 млрд, скорее всего, придётся доставить для ремонта в сухой док.

Эксперты давно говорят об этом авианосце, отмечая неоправданные затраты на его строительство, а также обращая внимание на конструктивные проблемы «Королевы Елизаветы».

Так, например, в 2012 году по экономическим соображениям разработчики не стали внедрять в конструкцию корабля передовую электромагнитную катапульту EMALS, рекомендованную к установке на американские авианосцы типа «Джеральд Р. Форд». Вместо этого в Минобороны Великобритании решили использовать адаптированные для взлёта с палубы истребители F-35C. Однако приобретение этих сверхдорогих самолётов не привело к удешевлению проекта.

Отдельной темой для обсуждения в экспертном сообществе стало бортовое оборудование «Королевы Елизаветы». После начала тестовых включений в прессу просочились сведения, что на компьютерах в центре управления боевыми операциями установлена система Windows XP, поддержку которой компания Microsoft прекратила.

Специалисты отмечают не только потенциальную киберуязвимость дорогостоящего авианосца.

Учёные из Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) пришли к выводу, что несколько российских или китайских противокорабельных ракет способны полностью вывести из строя «Королеву Елизавету».

«О реальной боеспособности авианосца можно будет говорить лишь в том случае, если все инновационные системы будут работать штатно и перестанут ломаться при каждом выходе в море», — отметил в интервью RT военный эксперт Василий Кашин.

Достижение технической боевой готовности «Королевы Елизаветы» запланировано на 2020 год, однако специалисты сомневаются, что к этому времени удастся устранить все конструктивные недочёты. При этом на очереди введение в строй второго корабля этой серии — «Принц Уэльский». В общей сложности два авианосца обойдутся Великобритании более чем в $8 млрд

Боевое сопровождение

В отличие от ТАКР «Адмирал Кузнецов», оснащённого специальным вооружением для отражения атаки противника, британским авианосцам, как и авианесущим кораблям в составе ВМС США, требуется многочисленный эскорт — десяток судов сопровождения, обеспечивающих охрану и снабжение.

В составе Королевского военно-морского флота есть эсминцы, фрегаты и подводные лодки, способные охранять авианосец. Однако их надёжность вызывает у экспертов вопросы. Так, один из эсминцев типа 45 в 2016 году сломался во время учений в Персидском заливе и был обесточен. Причиной поломки оказалась слишком тёплая вода — промежуточные охладители газотурбинных двигателей не были рассчитаны на использование забортной воды такой температуры.

Другой проблемой кораблей этого типа, как сообщила британская газета The Times, стала их шумность. По данным издания, эсминцы типа 45 «гремят, как ящик с инструментами», — при таких особенностях конструкции корабли могут быть обнаружены гидроакустическими системами противника на расстоянии в 100 миль, после чего практически гарантированно будут выведены из строя.

Однако проблемы с перспективными эсминцами — не единственное, с чем приходится сталкиваться британским военным. В рамках проверки заказов британского военно-морского флота независимой аудиторской компанией National Audit Office выяснилось, что пригодные к службе корабли содержатся в исправном состоянии благодаря использованию подержанных деталей и узлов, снятых с других судов.

«В своей нынешней форме британский флот как боевая единица рассчитан на присутствие у берегов технически отсталого противника с малым насыщением армии современным ракетным оружием и средствами ПВО. К выполнению традиционных задач большой войны на море в том виде, в каком это понимали в последней трети XX века, он не пригоден. Для гуманитарных бомбардировок стран-изгоев оснащения достаточно, но не более того», — отметил в интервью RT военный эксперт Михаил Лапиков.

Кадры решают всё

Королевский военно-морской флот испытывает и кадровые проблемы. Так, недавно британские моряки, служащие на атомной подводной лодке HMS Vigilant, попались на употреблении наркотиков.

В результате девять членов экипажа субмарины, вооружённой 16 баллистическими ракетами, были уволены, а для всех военнослужащих ВМФ Великобритании ввели обязательную проверку на наркотики.

Британские моряки дают повод сомневаться не только в своих моральных устоях, но и в профессионализме. Так, летом 2016 года в Гибралтаре британская многоцелевая подводная лодка типа Astute столкнулась с торговым судном и едва не затонула.

Эксперты отмечают, что после этого инцидента сразу несколько субмарин типа Astute, спроектированных во второй половине 1990-х, отправили на «плановое обслуживание».

«Одной из главных проблем для британского флота является сокращение расходов. Они, пусть и частично, переживают то, что было с российской армией и флотом в девяностые. В результате возникают проблемы в первую очередь с надёжностью боевой техники. Флот имел большой запас прочности, но в конечном итоге последствия сокращения финансирования стали сказываться», — отметил в интервью RT военный эксперт Юрий Лямин.