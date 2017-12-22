Росэлектроника выводит на рынок транзисторы для сетей связи 5G
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Холдинг «Росэлектроника».
Источник: Ростех
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к выпуску нитрид-галлиевых (GaN) транзисторов для создания сетей связи 5G и нового поколения систем радиолокации. Опытные образцы СВЧ-приборов прошли испытания в составе аппаратуры квадрокоптеров, радиостанций и аппаратуры локации аэропортов и в настоящее время поставляются более 20 предприятиям для тестовой эксплуатации.
Транзисторы ПП9137А обладают высоким значением удельной выходной мощности, широкой полосой согласования, высоким значением пробивных напряжений «сток-исток».
Выходная мощность приборов – от 5 до 50 Вт, коэффициент усиления по мощности - от 9 до 13 дБ, КПД стока - не менее 45% на тестовой частоте 4 ГГц и 2,9 ГГц. Транзисторы полностью взаимозаменяемы с импортными аналогами, что позволяет не проводить дополнительных настроек в составе аппаратуры.
Разработчиком изделий выступило воронежское АО «НИИ электронной техники» (в составе холдинга входит в Концерн «Созвездие»). Предприятие в настоящее время работает над расширением линейки GaN-транзисторов.
Гетероэпитаксиальные структуры GaN и твердых растворов на его основе находят все более широкое применение в области радио- и силовой электроники. Развитие производства мощных переключательных транзисторов, созданных на основе GaN, как ожидается, приведет к значительному уменьшению габаритов блоков питания, адаптеров, зарядных устройств. В частности, позволит принципиально сократить массу и повысить эффективность электромобилей и гибридов. СВЧ/GaN-транзисторы в сетях связи позволят увеличить объемы передаваемого трафика за счет большего диапазона частот.
Как сообщалось, специалисты московского предприятия Росэлектроники - АО «ГЗ «Пульсар» совместно с совместно с Институтом сверхчастотной полупроводниковой электроники РАН (Москва) ранее провели работы по созданию приемопередающих модулей на основе GaN в диапазонах 23-25 ГГц и 57-64 ГГц.
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21.12.2017
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ОсА
170
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№2
22.12.2017 09:48
Цитата, q
Транзисторы полностью взаимозаменяемы с импортными аналогами, что позволяет не проводить дополнительных настроек в составе аппаратуры.Вот молодцы ! Во всем видять только положительные стороны..
По факту, освоили монтаж импортных кристаллов в аналоги импортных корпусов (или прямо в импортные же корпуса), и их измерения, о чем прямо пишут на официальном сайте предприятия.
Цитата, q
Производство кристаллов для продукции НИИЭТ осуществляется лучшими отечественными и зарубежными фабриками.Нет в России фабрик GaN.
А сколько пафоса в победных реляциях..
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beka1
1305
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№3
22.12.2017 11:49
Появление фабрик GaN в России неизбежно как восход Солнца утром. Потребности создания РЛС заставят.
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serzhik
229
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№4
22.12.2017 13:04
Обидно, что "разводят" нас всяк кому не лень. А между тем, технология низкотемпирарурной керамики GaN, крапйне необходима нам для создания РЛС с АФАР для Су-57, которая по своим характеристикам не уступала бы лучшим западным образцам.
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ОсА
170
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№5
22.12.2017 14:06
Цитата, beka1 сообщ. №3
Появление фабрик GaN в России неизбежно как восход Солнца утром.Десять лет тому назад несколько ведущих контор России (в том числе и "Пульсар") уже пытались освоить эту технологию. Были получены опытные образцы, но по своим характеристикам они и близко не лежали с тогда уже серийной продукцией компании "Cree".
Но все дружно отчитались, что у нас все ОК, и "освоили" серийный выпуск.
Вот транзистор "Cree" 2010 года выпуска с аналогичными параметрами
А вот картинка ПП9137А с сайта НИИЭТ
Справедливости ради, нужно сказать, что недавно видел статью в каком-то журнале за 2017 год в которой специалисты НИИЭТ описывали GaN-транзистор собственной разработки. Параметры, правда, совсем скромные - около 4 Вт на 2 ГГц, при том, что для ПП9137А заявлено 10 Вт на 4 ГГц, а для ПП9138Б аж 25 Вт на 4 ГГц.
Цитата, serzhik сообщ. №4
низкотемпирарурной керамики GaNGaN - это не керамика, это полупроводник, используемый для изготовления мощных СВЧ приборов и крайне необходимый для мобильных АФАР.
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