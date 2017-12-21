«Соколы» Порошенко спешат на войну с Россией



Штурмовики Су-25 ВВС Украины.

Источник: ukrmilitary.com Штурмовики Су-25 ВВС Украины.Источник: ukrmilitary.com

ВСУ лихорадочно готовят свою военную инфраструктуру к схватке с Москвой уже в ближайшие годы

Достаточно тревожные и многозначительные новости приходят в последнее время о некоторых деталях явно активизировавшейся учебно-боевой деятельности Воздушных сил Вооруженных сил Украины (аналога наших Воздушно-Космических сил). В ближайшее время боевая авиация Украины рассчитывает начать полеты со взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Винницы. Министр обороны этой страны Степан Полторак, городской голова Сергей Моргунов и председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий подписали по этому поводу трехсторонний меморандум. А месяц назад по решению кабинета министров страны от 15 ноября № 811-р 204-я Севастопольская бригада тактической авиации им. Маршала Покрышкина, та самая, что после воссоединения Крыма с Россией вынуждена была поспешно покинуть уплывший от Украины полуостров, начала передислокацию с аэродрома Мартыновка (Николаевская область) на крайний запад республики — на Волынь, под Луцк.

Прежде, чем попытаться понять, каким образом мотивированы, как связаны между собой и чем продиктованы эти шаги украинского политического и военного руководства, примем во внимание и еще несколько фактов из того же логического ряда. Продолжается или уже завершено экстренно развернутое в 2014 году восстановление многих заброшенных советских авиабаз на Украине. Энергичней всего — по периметру границ с Крымом.

Речь идет об уже упомянутом аэродроме Мартыновка под Николаевом, на котором до недавних пор «сидели» истребители МиГ-29 и учебно-боевые самолеты Л-39 «Альбатрос» 204-й бригады тактической авиации. До 2001 года здесь базировался давно расформированный прежде советский, а затем украинский 642-й истребительный авиаполк. Полтора десятилетия по заросшими густой травой бетонным плитам взлетно-посадочной полосы Мартыновки гуляли только редкие мародеры из обнищавших местных жителей, да студеные причерноморские ветры.

Все изменилось лишь в 2014 году, после начала грозных событий в Донбассе и в Крыму. В Киеве решено было как можно скорее вернуть военному ведомству не только Мартыновку, но и тоже стоявшие в разрухе в Одесской области бывшие советские авиабазы в Буялыке (до 2003 года там базировались разведывательные Су-24МР 511-го разведывательного авиаполка ВВС Украины) и в Червоноглинском (до 1998 года — пристанище давно канувшего в Лету 737-го истребительного авиаполка этой страны).

Летом прошлого года заработала военная авиационная комендатура на закрытом было в 2004 году аэродроме Канатово в Кировоградской области. Вернули к жизни и аэродром в Краматорске. Причем, за два года сюда вгрохали очень большие деньги. Было полностью сменено покрытие взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, установлено новое аэронавигационное оборудование как отечественного, так и зарубежного производства.

Как теперь понятно, титаническими усилиями и немалыми финансовыми затратами возвращен к жизни военный аэродром в Луцке. Некоторые комментаторы в Киеве осуществленное месяц назад перебазирование на Волынь давно изгнанной с Бельбека под Севастополем 204-й бригады тактической авиации поспешили связать с обострением политических противоречий между их страной и поляками. Потому что, мол, Луцк гораздо ближе к польской границе, чем к российской.

Думать так, конечно, наивно. Ведь трения с Варшавой по поводу разбушевавшейся с одобрения и при прямой поддержке правящего режима Порошенко бандеровщины возникли не так давно. И в 2014 году такого оборота событий в столице Украины никто и не предвидел. Да и не меньше нашего ненавидящая Бандеру с Шухевичем Польша атаковать соседа все же совершенно точно не собирается. Однако восстановительные работы на военном аэродроме на Волыни уже три года ведутся в лихорадочном темпе. Значит, цели для 204-й бригады тактической авиации даже гипотетически совершенно не на территории Польши. Где же тогда?

Вне всякого сомнения, перед нами фрагменты масштабного и поспешного дооборудования в интересах боевой авиации ВСУ театра предстоящих военных действий. Явно скоординированно, по существующей где-то в недрах украинского Генерального штаба совершенно секретной программе, тратятся гигантские для разоренной страны финансовые средства и другие ресурсы. И масштабы этих трат таковы, что речь, бесспорно, совершенно не о том, как силой оружия в ходе регионального конфликта попытаться вернуть мятежный Донбасс. Для этого истребители в том же Луцке просто ни к чему. Расстояние оттуда до Донецка — свыше тысячи километров. Украина готовит свою инфраструктуру не к битве за Донбасс, а к большой и скорой войне. С Россией. Больше просто не с кем.

Если это утверждение — правда, тогда все действия украинских генералов выглядят очень логично. Что прежде всего делают любые Вооруженные силы, когда серьезная война начинает выглядеть неизбежной? Много чего. Но едва ли не в первую очередь — мгновенно рассредоточивают на большом пространстве свою боевую авиацию чтобы избежать катастрофических потерь в результате первых ракетно-бомбовых ударов врага по заранее разведенным целям.

До недавних пор никакого подобного рассредоточения Киев организовать просто не мог. В результате многолетних хаотичных и бестолковых военных «реформ» подавляющее большинство из 160 доставшихся этой стране бывших советских военных аэродромов было заброшено и находилось в запустении. Все немногочисленные боевые самолеты в «Повитрянных силах» ВСУ, что еще в состоянии подняться в воздух, к 2014 году начальство скучило на считанных сравнительно крупных авиабазах - Староконстантинов (Хмельницкой область), Кульбакино (Николаевская область), Ивано-Франковск, Васильков (Киевская область), Миргород (Полтавская область). Был, еще Бельбек в Крыму, но его, понятное дело теперь нет, и больше никогда у Украины не будет.

При этом распределение самолетов в указанных пунктах дислокации было крайне неравномерным. Это привело к тому, что вплоть до минувшего ноября, до перелета самолетов 204-й бригады в Луцк, от половины до трети всех боеспособных украинских истребителей оказались именно в Николаевской области. Но наличие у России так убедительно продемонстрированных в Сирии высокоточных крылатых ракет большой дальности авиационного и корабельного базирования и корректируемых авиабомб сделало самолетные стоянки, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы не только этой авиабазы Украины слишком очевидной и простой мишенью обезоруживающего мгновенного удара. Пришлось принимать срочные меры по рассредоточению.

Существуют и другие признаки, что военные летчики Украины усиленно готовятся воевать с превосходящим их по боевым возможностям противником. Так, летом прошлого года в Одесской области в рамках учений «Небесный щит-2016» «Повитрянные силы» ВСУ отработали посадку истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 на участок оживленного шоссе. Прием, надо заметить, довольно сложный, требующий от пилотов большого мастерства. Потому что даже самый современный автобан обычно раза в два теснее привычной авиаторам взлетно-посадочной полосы. Кроме того, рискованная посадка происходит без помощи диспетчеров и обычного наземного радионавигационного оборудования.

Но раз на этот риск украинское авиационное командование идет, выходит, допускается, что обычных аэродромов у него под рукой может не оказаться. Или они будут мгновенно разрушены в ходе боевых действий. Но не ополченцами же Донбасса будет нанесено такое огневое поражение в глубоком тылу ВСУ?

Еще повод для размышлений, который оставлю без комментариев: в конце мая 2016 года в Международном центре миротворчества и безопасности в Старычах (Львовская область) украинский спецназ отрабатывал методику эвакуации экипажей самолетов и вертолетов, сбитых в тылу противника.

В общем, судя по всему, в Киеве отдают себе отчет, что в запланированной большой войне с Россией точно не обойтись без боевой авиации. И, надо признать, делают очень многое, чтобы в кратчайшие сроки привести собственные «Повитрянные силы» хоть в какой-то порядок.

Своих тактических самолетов и вертолетов огневой поддержки Украина никогда не производила и не производит. Зарубежные союзники помогать тоже не торопятся. В этих условиях остается одно — глубокий ремонт и модернизация советского наследства.

Сводки с этого пока еще только трудового фронта таковы: в 2016 году промышленность Запорожья и Львова восстановила и передала военным летчикам шесть истребителей МиГ-29 (два из них модернизированы до уровня МиГ-29МУ1), три тяжелых истребителя Су-27, одну «спарку» Су-27УБ, два штурмовика Су-25М1 и одну «спарку» Су-25УБМ1.

В нынешнем году в Киеве было обещано модернизировать и отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов различных типов и назначения. Если это сбудется — рост, бесспорно, впечатляющий. Однако время итогов-2017 еще не настало.

Одновременно с нынешнего года впервые в истории независимой Украины курсанты единственного в стране учебного заведения для подготовки военных пилотов — Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба — начали обучаться летать не только на учебных самолетах, но и на МиГ-29 и Су-25. Мало того. Еще в стенах университета они осуществляют вылеты на боевое применение. А общий налет к выпуску в среднем составляет довольно приличные для будущего офицера 240 часов. Таким образом, делается все, чтобы ввод в строй боевых бригад тактической авиации прибывающих лейтенантов из Харькова не занимал много времени.

Кто-то в Киеве (а возможно, не только там, а, допустим, и в Вашингтоне) точно знает, что до большой стрельбы времени у всех нас осталось слишком мало? Иначе откуда эта бешеная гонка в «Повитрянных силах» ВСУ?

Сергей Ищенко