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ВВС Перу получили последний самолет C-27J "Спартан"

22.12.2017 ЦАМТО 241 0
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Самолет C-27J
Транспортный самолет C-27J Spartan.
Источник: airheadsfly.com

ЦАМТО, 21 декабря. Четвертый и последний заказанный ВВС Перу самолет ВТА C-27J "Спартан" прибыл на авиабазу Лима-Кальяо, где размещается 8-я авиагруппа. Время перелета из Турина (Италия) составило 29 ч 35 мин.

Как отмечает Infodefensa.com, покупка C-27J "Спартан" произведена в рамках программы модернизации ВВС Перу, которая включает приобретение легких (DHC-6-400 "Твин Оттер"), средних (C-27J) и тяжелых (C-130J и KC-130J "Геркулес") самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года компания Alenia Aermacchi подписала с Министерством обороны Перу контракт на поставку двух самолетов ВТА C-27J "Спартан" стоимостью 121,9 млн. долл. Обе машины (FAP 328 и FAP 329) были поставлены в 2015 году.

Контракт на поставку двух дополнительных C-27J "Спартан" командование ВВС Перу заключило с Alenia Aermacchi 31 декабря 2014 года. Стоимость этих самолетов оценивается в 119,4 млн. долл. Первый самолет второй партии (FAP 330) прибыл в Перу в ноябре 2015 года. В середине ноября 2017 года в Италию прибыла группа специалистов ВВС Перу для проведения летных испытаний и приемки последнего самолета (р.н. FAP 331).

Поставленные C-27J задействованы в операциях по перевозке войск и грузов между Лимой и городами Чиклайо, Трухильо, Чимботе и Хауха. Самолеты "Спартан" также используются для перевозки VIP-персон и в операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Конечной целью командования ВВС Перу является приобретение до 12 C-27J "Спартан", предназначенных для замены Ан-32B. При наличии средств закупку новых самолетов "Спартан" планируется осуществлять с темпом по 2 ед. в год.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Италия
Перу
Продукция
C-130
C-27J
Ан-32
Компании
Leonardo

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