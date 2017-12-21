Saab поставит маскировочные комплекты MCS "Барракуда" для новейших немецких ОБТ "Леопард-2A7V"



Танк Leopard 2A7.

Источник: defence-blog.com Танк Leopard 2A7.Источник: defence-blog.com

ЦАМТО, 21 декабря. Шведская компания Saab заключила контракт с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH (KMW) на поставку маскировочных комплектов MCS "Барракуда" (Barracuda Mobile Camouflage Systems).

Согласно пресс-релизу Saab, комплекты "Барракуда" будут выполнены в камуфляже, характерном для среднеевропейского ландшафта, и предназначены для оснащения последней версии основного боевого танка "Леопард-2A7V". Поставки запланированы на 2018-2022 гг.

Мобильная маскировочная система MCS обеспечивает мультиспектральную защиту вооружения и военной техники от средств обнаружения и идентификации противника.

MCS представляет собой гибкое решение, которое может быть применено в различных конфигурациях с использованием различных типов материалов. По оценке разработчиков, MSC может быть адаптирована к условиям окружающей среды в конкретном регионе боевых действий.

Заказанные KMW комплекты обеспечивают маскировку транспортных средств как в статическом положении, так и в движении. Камуфляжные решения обеспечивают защиту в нескольких спектральных диапазонах – ультрафиолетовом, оптическом, инфракрасном и радиолокационном. Кроме того, встроенная защита от теплового воздействия снижает рабочую температуру внутри транспортного средства, повышает комфорт экипажа и эффективность расхода топлива.