Именной Ан-124-100 "Руслан" "Олег Антонов" совершил ознакомительный полет после модернизации



Церемония присвоения имени Олега Антонова модернизированному тяжелому транспортному самолету Ан-124-100 "Руслан".

Источник: http://www.aviastar-sp.ru/ Церемония присвоения имени Олега Антонова модернизированному тяжелому транспортному самолету Ан-124-100 "Руслан".Источник: http://www.aviastar-sp.ru/

ЦАМТО, 21 декабря. АО "Авиастар-СП" (входит в транспортный дивизион ОАК) завершило работы по восстановлению летной годности и модернизации самолета Ан-124-100 "Руслан", которому ранее, 1 декабря этого года, было присвоено имя авиаконструктора Олега Антонова.

Как тогда сообщалось, эта символическая акция стала итогом совместной инициативы командования военно-транспортной авиации и руководства транспортного дивизиона ПАО "ОАК".

Воздушное судно ранее эксплуатировалось в составе военно-транспортной авиации России, наработка самолета составляла 1234 летных часа, он успешно совершил 719 полетов.

В октябре 2017 года в цеху окончательной сборки АО "Авиастар-СП" были завершены производственные работы по модернизации планера и систем самолета. Из варианта Ан-124 он был конвертирован в модификацию Ан-124-100, был продлен ресурс и срок службы воздушного судна, устранены неисправности, возникшие в процессе длительной эксплуатации. В результате ресурс годности самолета был продлен до 33 лет.

На летно-испытательной станции АО "Авиастар-СП" именной самолет Ан-124-100 "Руслан" "Олег Антонов" 20 декабря совершил ознакомительный полет. Ранее также были выполнены наземные испытания, гонка двигателей и другие регламентные работы. В результате самолет был принят эксплуатирующей организацией и перелетел на аэродром базирования, сообщает пресс-служба АО "Авиастар-СП".