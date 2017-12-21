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США одобрили коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Украине

22.12.2017 ЦАМТО 346 0
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Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

ЦАМТО, 21 декабря. США одобрили коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Украине, но правительство США напрямую не снабжает оружием Киев, сообщил "РИА Новости" представитель Госдепартамента.

"Госдепартамент лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и легкого оружия Украине. У нас никогда не было политики, ограничивающей подобные коммерческие продажи. США рассматривают запросы на выдачу лицензий на продажу и экспорт в каждом случае отдельно", – сказал "РИА Новости" представитель Госдепартамента.

В то же время, дипломат отметил, что "правительство США не продавало напрямую и не передавало оборонительное оружие Украине, но и не исключало подобной возможности". Он также подчеркнул, что Вашингтон пока не принял решения по поставкам вооружений Киеву.

Как напоминает агентство, ранее газета Washington Post сообщила, что США одобрили экспортную лицензию на поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок, боеприпасов и запчастей на сумму более 41 млн. долл.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря одобрил выделение 350 млн. долл. на военную помощь Украине. Половина этой суммы, однако, достанется Киеву лишь после реформирования оборонного комплекса и армии.

В то же время в Киеве сочли, что решение Вашингтона санкционирует поставки Украине летальных вооружений оборонительного характера, отмечает агентство.
21.12.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд

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