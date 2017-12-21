Минобороны России заключило государственные контракты на поставку вертолетов Ми-8АМТШ



Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор".

Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор".Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС

ЦАМТО, 21 декабря. В рамках реализации гособоронзаказа на период 2018-2020 гг. Минобороны РФ и АО "Улан-Удэнский авиационный завод" заключили госконтракты на поставку ВКС России вертолетов Ми-8АМТШ-В и Ми-8АМТШ в комплектации "салон".

В соответствии с условиями контракта до конца 2018 года в ВКС будут переданы 2 вертолета Ми-АМТШ-В, а до конца 2019 – 8 вертолетов Ми-8АМТШ в комплектации "салон".

Справочно: Ми-8АМТШ-В является дальнейшим развитием линейки транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ.

Ми-8АМТШ "салон" предназначен для перевозки личного состава Минобороны России.

Оба типа вертолетов могут применяться при проведении транспортных, поисково-спасательных, медико-эвакуационных операций, а также для выполнения задач специального назначения. Они оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи. Кроме того, вертолеты адаптированы под использование очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необорудованных площадок.

Силовая установка вертолетов предусматривает установку российских двигателей ВК-2500-03 с увеличенной мощностью и усиленной трансмиссией, что делает более эффективным применение техники в условиях высокогорья и в районах с жарким климатом. Вертолеты также оснащены системой спутниковой навигации "БМС-индикатор", а также цифровой навигационной системой ЦНС-02.

Все вертолеты будут адаптированы к установке лазерных бортовых комплексов обороны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.