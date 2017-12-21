Александр Фомин: "Россия занимает определяющее место на мировом рынке оружия"
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Александр Фомин.
Источник: Вадим Гришанкин / www.gazeta.ru
ЦАМТО, 21 декабря. Замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Фомин выступил с лекцией перед профессорско-преподавательским составом и слушателями Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации".
Тема лекции: "Актуальные вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами".
В своем выступлении замглавы военного ведомства подробно рассказал об основах и правовых аспектах военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами, подчеркнув, что Россия "занимает определяющее место на мировом рынке оружия".
В завершении лекции А.Фомин ответил на вопросы слушателей и преподавателей академии об экспорте вооружения и военной техники, системе контроля в этой области, а также об основных тенденциях на мировом рынке в сфере военно-технического сотрудничества, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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21.12.2017
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