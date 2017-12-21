Александр Фомин: "Россия занимает определяющее место на мировом рынке оружия"



Александр Фомин.

Источник: Вадим Гришанкин / www.gazeta.ru Александр Фомин.Источник: Вадим Гришанкин / www.gazeta.ru

ЦАМТО, 21 декабря. Замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Фомин выступил с лекцией перед профессорско-преподавательским составом и слушателями Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации".

Тема лекции: "Актуальные вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами".

В своем выступлении замглавы военного ведомства подробно рассказал об основах и правовых аспектах военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами, подчеркнув, что Россия "занимает определяющее место на мировом рынке оружия".

В завершении лекции А.Фомин ответил на вопросы слушателей и преподавателей академии об экспорте вооружения и военной техники, системе контроля в этой области, а также об основных тенденциях на мировом рынке в сфере военно-технического сотрудничества, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.