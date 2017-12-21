Япония и Великобритания: совместное изучение ракет, усиливается признак "квази-союза"



Японская ракета H-IIA.

Источник: © flickr.com, NASA Goddard Space Flight Center Японская ракета H-IIA.Источник: © flickr.com, NASA Goddard Space Flight Center

Правительства Японии и Великобритании 14-го числа договорились о конкретных шагах для совместных исследований, направленных на разработку ракет нового типа, которые можно будет закреплять на вертолетах. Японское правительство впервые будет проводить совместное изучение ракет с кем-либо, кроме США. Кроме того, Морские силы самообороны Японии и Королевский военно-морской флот Великобритании, а также Сухопутные силы самообороны Японии и Британская армия впервые согласились проводить учения вместе. В отношениях между этими двумя странами снова усиливается признак "квази-союза".

В рамках совместного заявления, сделанного на встрече министров иностранных дел и обороны двух стран ("2+2"), которая прошла в Лондоне в тот же день после полудня (поздним вечером по японскому времени), выступили министр иностранных дел Японии Таро Коно и министр обороны Японии Ицунори Онодэра, а также министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и министр обороны Гэвин Уильямсон.

В совместном заявлении стороны ясно обозначили, что будут осуществлять "опытные исследования" и "пробные запуски" ракет нового образца "JNAAM" (Joint New Air-to-Air Missile, новые ракеты "воздух-воздух" совместной разработки - прим. перев.). Было решено "ожидать скорейшего уточнения плана". Господин Онодэра на пресс-конференции после встречи сказал следующее: "Япония и Великобритания - это технологические державы, обе из которых владеют техникой высокого уровня. Огромное значение имеет то, что мы смогли укрепить сотрудничество, основанное на взаимодополнении".

Что касается отношений между двумя странами, было объявлено: "Мы поднимем на следующий уровень глобальное партнерство в сфере гарантии безопасности". Осуществление совместных учений Сухопутные силы самообороны Японии и Британская армия наметили на следующий год, и совместные учения Морских сил самообороны Японии и Королевского военно-морского флота Великобритании будут проведены вместе с отправкой британского фрегата в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Сближение двух стран продиктовано личными интересами каждой из них: японского правительства, которое опасается также, что президент США Дональд Трамп, выдвигающий принцип "America First" ("Америка прежде всего"), перестанет ставить активность в азиатском регионе в качестве приоритета, а также британского правительства, которое вынуждают пересмотреть дипломатический и оборонный курс ввиду предстоящего выхода из Евросоюза в марте 2019 года.

Правительству Японии, имеющему общие с Великобританией ценности, такие, как свобода и господство закона, хотелось бы усилить активность в этом регионе Великобритании, которая находится в союзнических отношениях с США, и воспрепятствовать морскому продвижению Китая. С другой стороны, предметом усиленного внимания для Великобритании является гарантия свободы навигации в Азии, где заметен экономический рост, и в июле господин Джонсон ясно заявил об отправке новых авианосцев в Южно-Китайское море.

В совместном заявлении две страны, беспокоясь о Китае, усиливающем морское продвижение, договорились также "вместе работать над тем, чтобы поддерживать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион". Они также подтвердили, что Соединенное Королевство в дальнейшем будет усиливать активность в сфере гарантии безопасности, включая отправку авианосцев в этот регион.

Данная встреча стала третьей с января прошлого года. Нынешнее совместное заявление конкретизировало "японо-британскую совместную декларацию о сотрудничестве в сфере гарантии безопасности", которую премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила вместе с премьер-министром Синдзо Абэ во время ее приезда в Японию в августе этого года.

Рё Аихара, Каёко Симодзи

Асахи симбун, Япония