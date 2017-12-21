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Белый дом одобрил первые поставки летального оружия на Украину

22.12.2017 УНИАН 338 0
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Солдат украинской армии из 25-го батальона ВДВ на окраине Марьинки
Солдат украинской армии из 25-го батальона ВДВ на окраине Марьинки.
Источник: © AP Photo, Evgeniy Maloletka

Об экспорте противотанковых систем "Джавелин", которые просит украинское правительство, пока не идет речи.

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую реализацию смертоносных оборонительных вооружений Украине, отказываясь таким образом от фактического запрета экс-главой Белого дома Барака Обамы на продажу летального оружия.

Как сообщает "Вашингтон пост" (The Washington Post), такой шаг был в значительной степени поддержан ведущими чиновниками Совета национальной безопасности США. При этом издание отмечает, что это может осложнить заявленное стремление Трампа сотрудничать с российским президентом Владимиром Путиным.

В Белом доме подтвердили, что в этом месяце Государственный департамент США утвердил коммерческую лицензию на экспорт на Украину снайперских винтовок M107A1, боеприпасов и необходимых деталей и аксессуаров стоимостью 41,5 миллиона долларов.

В то же время, об экспорте противотанковых систем "Джавелин" (Javelin), которые просит украинское правительство, пока не идет речи.
21.12.2017
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принадлежат УНИАН
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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Барак Обама
Путин Владимир
Трамп Дональд

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