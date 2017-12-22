Китайцам не нравится первоклассное российского вооружение? Увидев его, я поверил в это



Сотрудники снимают тент с 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ".

Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко Сотрудники снимают тент с 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ".Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

"Реальность такова, что нам совершенно не нравится российская продукция". Эти слова напоминают высказывания патриотически настроенной молодежи в интернете, однако в реальности они являются оценкой, которую один китайский конструктор высказал в адрес российского Т14. Многие по инерции еще не осознают, что разрыв между российским и китайским вооружением достаточно большой. Несмотря на то, что российская военная техника потерпела немало поражений на Ближнем Востоке и во время войны в Персидском заливе, я сам поверил в это, лишь когда увидел новую российскую гаубицу.

На параде, посвященном 70-летию победы в антифашисткой войне, прошедшем на Красной площади в 2015 году, новая самоходная гаубица 2С35 (она же самоходная артиллерийская установка 2С35 "Коалиция-СВ" - прим. ред.) оказалась среди небольшого количества военной техники, которое смогло отвлечь внимание от танка T14. Несмотря на то, что 2С35 по-прежнему использует традиционный российский калибр, - 152-мм, и то, что проект ранней версии с двуствольным орудием в конечном итоге оказался неудачным, более крупная орудийная башня и обновленный прицельный механизм вкупе с совершенно новым шасси убедили всех в том, что Россия наконец догнала все передовые тенденции в области строения самоходных гаубиц. Тем не менее недавно презентованная Россией модификация самоходной гаубицы 2С35-1 удивила многих.

С того самого момента, когда французская гаубица "Цезарь" была представлена на выставке Eurosatory (международная выставка вооружений и военной техники - прим. ред.) в 1994 году и всех потрясла, образ самоходной артиллерийской установки на шасси 6×6 с пушкой калибром 155-мм и длиной ствола 52 калибра стал в сознании людей образцовым. Однако в случае с модификацией 2С35-1 башню просто напрямую закрепили на шасси грузового автомобиля КАМАЗ-6560. Хотя российские СМИ и утверждают, что гаубица 2С35-1 обладает скорострельностью один выстрел в три секунды и радиусом поражения в 70 километров, это всего лишь средний уровень для установок с калибром 152-мм, в сравнении с мировой подавляющей артиллерией. Что еще важнее, модификация 2С35- 1 пренебрегает основным значением колесных гаубиц.

Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С" на шасси Камаз-6560 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2015". Источник: РИА Новости, Евгений Биятов

В отличие от южноафриканской гаубицы G6, разработанной на тяжелом колесном шасси, колесные гаубицы нового типа, начало которым дала "Цезарь", обрели удивительную маневренность, благодаря значительному снижению веса. Полный вес САУ "Цезарь", базирующейся на шасси Мерседес-Бенц (Mercedes-Benz) составлял всего 17,7 тонны, в то время как вес с использованием шасси собственного производства Рено (Renault) упал до 17,1 тонны. Более того, "Цезарь" может за 30-45 секунд перейти от движения к обороне и открыть огонь. Для совершения всех этих трех операций требуется лишь полторы минуты. Это также стало одной из центральных технических характеристик для будущего поколения гаубиц.

Если сравнивать с "Цезарем", то в модификации 2С35-1 башня от 2С35 переехала прямиком на автомобильную базу. Согласно международной статистике для подобных гаубиц, башня 2С35 весит более 15 тонн, добавим к этому вес шасси грузового автомобиля КАМАЗ-6560, составляющий более 4 тонн, и вес армированной конструкции, необходимой для транспортировки башни. В итоге весь комплекс 2С35-1 весит даже больше 25 тонн. Более важно то, что гаубица 2С35-1 имеет ширину более 3,5 метров, что превосходит ширину грузового отсека Ил-76. Поэтому ее можно перевозить по воздуху, только используя самый большой из имеющихся на вооружении у РФ транспортных самолетов - Ан-124. Для сравнения, в случае с перевозкой "Цезаря" достаточно лишь C130.

Больший вес и объем конструкции не только ограничили дорожную и воздушную маневренность гаубицы 2С35-1, но ее артиллерийская структура, ограниченная башней, также лимитирует ее боеспособность. В задней части "Цезаря" установлен массивный сошник, который на огневой позиции опускается на землю, что позволяет быстрее закрепиться на месте. 2С35-1 же ограничен конструкцией орудийной башни, поэтому приходится использовать четыре наклонных сошника, вследствие чего требуется больше времени для закрепления на позициях. Российские СМИ заявили, что время оперативного реагирования 2С35-1 составляет полторы минуты, это как раз то самое время, которое требуется "Цезарю", для совершения трех операций. При этом "Цезарь" уже является "старым оружием", вышедшим в свет 23 года назад.

По сравнению с Россией, Китай еще в 2006 году успешно разработал аналогичную "Цезарю" колесную гаубицу SH-1, безымянная версия для личного пользования была презентована через 11 лет, в сентябре 2017 года. За последние 11 лет, Китай, несмотря на то, что замедлил развитие колесных гаубиц, усовершенствовал навигационную систему Бэйдоу и ввел ее в эксплуатацию, а также улучшил условия транспортировки по автомобильным и железным дорогам в изначально отдаленных и значимых районах. Благодаря этому, после введения в эксплуатацию, новые колесные гаубицы не только смогут быстрее получать параметры зоны боевых действий и данные о местонахождении цели, используя китайскую спутниковую навигационную систему, но и смогут полагаться на более благоприятные условия транспортировки и быстрее добираться до места действий.

Подобная реконструированная модификация 2С35-1, казалось бы, значительно упростила сложность разработки, однако в реальности она является отчаянным действием, совершенным Россией в условиях недостатка сведений, дорог, ключевых технологий и концепций разработки. На данный момент подобная ограниченность распространена в сфере разработки вооружения для сухопутных войск по всей России. С этой точки зрения, нелюбовь Китая к российской продукции не кажется всего лишь проявлением зазнайства.

Лю Чан (, Liu Chang)

Феникс, Китай