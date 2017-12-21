NASA отправит автоматическую станцию или к комете Чурюмова - Герасименко, или на Титан



Комета Чурюмова - Герасименко.

Источник: © ESA/Rosetta/OSIRIS/MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA Комета Чурюмова - Герасименко.Источник: © ESA/Rosetta/OSIRIS/MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Окончательный выбор между двумя проектами будет сделан в июле 2019 года

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение отправить свою следующую автоматическую станцию в рамках программы New Frontiers либо к комете Чурюмова - Герасименко, либо на спутник Сатурна Титан. Об этом объявил на состоявшейся в среду пресс-конференции руководитель научного директората NASA Томас Цурбухэн.

"Это гигантский прыжок вперед в подготовке нашей следующей дерзкой миссии совершения научных открытий. Речь идет о заманчивых [научных] исследованиях, призванных дать ответы на некоторые крупнейшие вопросы сегодняшнего дня, касающиеся нашей Солнечной системы", - сказал Цурбухэн. По его словам, два отобранных проекта стали финалистами процесса рассмотрения специалистами NASA заявок на участие в дальнейших этапах программы New Frontiers, поданных в апреле различными научно-исследовательскими центрами США. В общей сложности NASA получило 12 таких заявок.

Окончательный выбор между двумя проектами NASA сделает в июле 2019 года. Непосредственный запуск аппарата в рамках победившего проекта, как ожидается, состоится в 2025 году.

Борющиеся за это право проекты, выбранные американским космическим ведомством, предусматривают отправку зонда к комете Чурюмова - Герасименко с целью взятия пробы с ее поверхности и возвращения этих образцов на Землю, а также станции к Титану, которая доставит на этот спутник Сатурна специальный квадрокоптер. При помощи последнего предполагается изучить несколько десятков районов поверхности Титана, находящихся в нескольких сотнях километров друг от друга. Планируется, что аппарат позволит лучше исследовать химический состав Титана, на котором ранее был открыт океан на глубине 100 км под ледяной поверхностью, сотни озер и три моря в полярных регионах, понять, насколько этот спутник Сатурна способен поддерживать жизнь.

На комету Чурюмова - Герасименко 12 ноября 2014 года сел автоматический зонд Philae. Его доставила станция Rosetta, созданная Европейским космическим агентством.

Программа New Frontiers нацелена на исследование дальнего космоса. В ее рамках к настоящему времени было реализовано три проекта: запуск аппарата OSIRIS-REx, летящего к астероиду Бенну, а также межпланетных станций New Horizons, пролетевшей в прошлом году на близком расстоянии от Плутона, и Juno, при помощи которой ведутся исследования Юпитера.