Источник: контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова" подпишут в первом квартале 2018 года



Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе.

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе.Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Собеседник ТАСС уточнил, что модернизация крейсера будет не такой глубокой, как изначально планировалось

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Контракт на ремонт с модернизацией авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" рассчитан на три года и будет подписан между Министерством обороны РФ и Объединенной судостроительной корпорацией в первом квартале 2018 года. Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"В первом квартале следующего года будет подписан контракт, рассчитанный на три года, и 35-й судоремонтный завод в Рослякове под Мурманском сразу приступит к работам на авианосце", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

По словам источника, сейчас "завершается разработка сокращенного технического проекта на ремонт с модернизацией корабля и подготовка расчетно-калькуляционных материалов для определения цены предстоящих работ".

Собеседник уточнил, что модернизация "Кузнецова" не будет такой глубокой, как планировалось. "В результате корабль получит возможность совершить несколько дальних походов с обязательным межпоходовым ремонтом, после чего будет вынужден вновь проходить капитальный ремонт", - сказал он. Ранее гендиректор Невского ПКБ Сергей Власов сообщал, что на "Кузнецове" и вовсе пройдет ремонт без модернизации. Он указывал тогда, что будут заменены лишь некоторые виды оборудования.

Источник ТАСС добавил, что ремонт "Кузнецова" планировалось начать на 35-м судоремонтном заводе еще в сентябре, но помешал недостаток финансирования. С включением работ по кораблю в новую госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы эта проблема решена.

Что планировалось

До сокращения технического задания на ремонт, как сообщал ранее ТАСС другой источник в оборонно-промышленном комплексе, на авианосце планировалось заменить ракетный комплекс "Гранит" на "Калибр-НК", отремонтировать всю электромеханическую часть, включая главную энергетическую установку, в том числе с заменой пришедших в негодность котлов, модернизировать взлетно-посадочный комплекс, прежде всего для повышения безопасности полетов палубной авиации.

Также на корабле предполагалось поменять радиоэлектронные системы и корабельные аэрофинишеры.

Ранее источник ТАСС сообщал, что при таком объеме работ потребуются 40 млрд рублей на ремонт с модернизацией "Кузнецова".

Какие именно позиции остались в сокращенном проекте ремонта и сколько он может стоить, ТАСС уточнить не удалось.

"Адмирал Кузнецов"

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду в декабре 1985 года, вступил в строй в декабре 1990 года. Его длина составляет 306 метров, наибольшая ширина достигает 72 метров, полное водоизмещение - 59 тысяч тонн.

"Кузнецов" вооружен крылатыми ракетами П-700 "Гранит", расположенными в 12 пусковых установках под палубой в носу корабля, зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами. Крейсер несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33, ударные вертолеты Ка-52К, противолодочные Ка-27 и транспортно-боевые Ка-29.

За 27 лет службы авианосец совершил семь дальних походов, шесть из них в Средиземное море (1995-1996, 2007-2008, 2008-2009, 2011-2012, 2013-2014 годы и с 15 октября 2016 года по 8 февраля 2017 года), еще один - в Северную Атлантику (2004 год).

В прошлом году авианосец во время похода в Средиземное море принимал участие в операции российских Воздушно-космических сил в Сирии. С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики "Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов (117 ночью), при этом были уничтожены более тысячи объектов террористов.