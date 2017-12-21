Тренировка войск связи с применением геостационарных спутников началась в ВВО
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Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.
Источник: www.relero.ru
В ней принимают участие более 1,5 тыс. военных
ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военнослужащих принимают участие в тренировке войск связи с применением геостационарных спутников, которая началась в Восточном военном округе (ВВО), сообщает в четверг пресс- служба ВВО.
"Военнослужащие войск связи округа осваивают потенциал современных аппаратных и комплексов связи", - говорится в сообщении.
В рамках практической части тренировки расчеты станций связи "Ливень-УВ" отработают развертывание цифровых сетей и обеспечение связью различных звеньев управления войсками округа. Станции связи "Ливень-УВ" оснащены системой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет автоматически навести антенну на спутник, расположенный на геостационарной и высокоэллиптической орбите.
В ходе мероприятия специалисты отработают организацию устойчивой защищенной связи, открытых и закрытых каналов связи между пунктами управления с использованием цифровых радиорелейных станций (ЦРРС) Р-419Л1 и современных спутниковых и радиостанций. Кроме того, расчеты ЦРРС Р-419Л1 в ходе учений выполнят нормативы по оперативному применению комплекса при временной замене условно поврежденных линий связи, организации видеоконференцсвязи, передаче видеоданных по каналам связи.
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21.12.2017
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