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Военнослужащие базы в сирийском Тартусе получат преференции, заявил Панков

22.12.2017 РИА Новости 310 0
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Совместные учения российских и сирийских морских пехотинцев в Тартусе. Архивное фото
Совместные учения российских и сирийских морских пехотинцев в Тартусе. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Соглашение между РФ и САР о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) России в районе порта Тартус предусматривает значительные преференции в сфере защиты личного состава российской военно-морской базы на территории Сирии, заявил в четверг статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков.

Государственная дума ФС РФ в четверг на дополнительном пленарном заседании ратифицировала соглашение о расширении базы ВМФ России в сирийском Тартусе.

"В настоящее время все военнослужащие, которые выполняют специальные задачи на территории Сирии, их статус приравнен к участникам боевых действий. Применительно к будущему в соглашении прописаны очень мощные преференции в плане защиты личного состава, членов их семей", - сказал Панков, представляя в Госдуме законопроект о ратификации соглашения с Сирией о расширении территории ПМТО ВМФ России в районе порта Тартус.

Он добавил, что пока не готов ответить на вопрос, "будут ли они в дальнейшем приравниваться к участникам боевых действий".

Текст соглашения между Россией и Сирией от 18 января 2017 года опубликован 20 января. Соглашение носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Соглашением предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные. Соглашение временно применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

Согласно документу, для размещения и функционирования ПМТО сирийская сторона передает РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения земельные участки и акватории в районе порта Тартус, а также объекты недвижимости, которые не подлежат официальному опубликованию.

Соглашение регулирует вопросы, связанные с установлением статуса личного состава, членов их семей, членов экипажей, юрисдикцией ПМТО. Кроме этого, определяются порядок регулирования имущественных отношений, связанных с использованием и обеспечением функционирования объектов движимого и недвижимого имущества, и условия использования земельных участков и акваторий. Так, в соответствии с соглашением личный состав пункта материально-технического обеспечения, члены экипажей, а также движимое и недвижимое имущество ПМТО обладают привилегиями и иммунитетами.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы - Хмеймим и Тартус.
21.12.2017
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Россия
Сирия
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Минoбороны РФ
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Путин Владимир

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