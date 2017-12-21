В Ленинградской области прошли учения с участием расчетов "Искандер"



Ракетный комплекс Искандер. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Ракетный комплекс Искандер. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военнослужащие ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, на учениях ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожили командный пункт и базу машинно-технического оборудования противника, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"По сигналу личный состав бригады был приведен в состояние боевой готовности и совершил марш своим ходом к месту проведения сбора. Здесь военнослужащим предстояло выполнить выбор, инженерное оборудование и маскировку огневых позиций. После этого, в соответствие с разведывательными данными, полученными при помощи беспилотных летательных аппаратов, были определены мишени, имитирующие такие объекты инфраструктур условного противника, как полевые командные пункты, база материально-технического обеспечения, а также пути сообщения между объектами", - сказал он.

Мугинов отметил, что расчеты отработали развертывание комплекса и оперативную перегрузку ракет на пусковую установку, выполнили подготовку данных для ракетной стрельбы. Затем личный состав ОТРК "Искандер" выполнил электронные учебные ракетные пуски по заданным целям.

Полковник сообщил, что также были проверены навыки командиров разного уровня по управлению подразделением при выполнении учебно-боевой задачи. Всего в учениях было задействовано около 100 военнослужащих и до 30 единиц техники.