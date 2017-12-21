В Дагестане начались учения саперов морской пехоты Каспийской флотилии



Малый ракетный корабль Каспийской флотилии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов Малый ракетный корабль Каспийской флотилии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военные инженерно-саперных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии на занятиях в учебном комплексе морской пехоты "Скорпион" в Дагестане отрабатывают навыки работы с минами, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"В ходе занятий на специально оборудованных учебных местах военные инженеры изучают приемы и способы ведения инженерной разведки, действия групп при минировании и разминировании прибрежных участков местности", - сказал он.

Как отметил Астафьев, основной задачей сборов является изучение в теории и на практике типов противодесантных мин, которые устанавливаются в прибрежной зоне водоемов с целью борьбы с плавающей боевой техникой и десантными кораблями. Сложностью разминирования таких мин является их заглубление под воду от одного до двух метров, а также их масса - более 60 кг.

Астафьев сообщил, что обучение военнослужащих действиям при обнаружении противодесантных мин проводится с использованием специального водолазного миноискателя.

Как добавил полковник, помимо обезвреживания мин, саперы отрабатывают навыки по проделыванию проходов для десантирования личного состава и техники, а также подхода десантных кораблей.