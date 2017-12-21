ФСБ "переигрывают" иностранные спецслужбы, заявил Путин
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Боец управления "А" ФСБ России с пистолетом Glock 17 (или Glock 18), снаряженном магазином на 33 патрона.
Источник: zarodinu.net
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил умелую и тонкую работу сотрудников ФСБ РФ, которые переигрывают иностранные спецслужбы.
"Знаю, какую умелую, тонкую оперативную работу вы ведете, переигрывая иностранные разведки, нанося удары по преступности и коррупции. Уверен, что всегда будут незыблемыми такие требования к сотрудникам органов безопасности, как строгое следование конституции и закону, высочайшая ответственность, честность и личная порядочность, готовность выполнять самую сложную, самую трудную, порой самую опасную работу", - сказал Путин, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности.
Именно такие задачи, добавил президент, сотрудники ФСБ решали, "обеспечивая проведение антитеррористической операции в Сирии".
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21.12.2017
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