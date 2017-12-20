Россия продолжит нейтрализовывать очаги терроризма, заявил Путин
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Владимир Путин выступает на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов государственной безопасности. 20 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия и впредь будет столь же решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма совместно с теми странами, которые к этому готовы, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу подчеркнуть, мы и впредь будем столь же решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма, действовать совместно с другими странами, со всеми, кто готов бороться с этой глобальной угрозой, готов к совместной работе и обмену информацией", - сказал Путин на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудников органов безопасности.
"Рассчитываю, что по каждой профильной задаче вы будете стремиться к высоким, максимальным результатам, действовать твердо, в высшей степени профессионально и эффективно", - отметил глава государства.
Путин поблагодарил сотрудников за "большой, значимый вклад в обеспечение безопасности и суверенитета страны".
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20.12.2017
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