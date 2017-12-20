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Россия продолжит нейтрализовывать очаги терроризма, заявил Путин

22.12.2017 РИА Новости 216 0
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Владимир Путин выступает на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов государственной безопасности. 20 декабря 2017
Владимир Путин выступает на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов государственной безопасности. 20 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия и впредь будет столь же решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма совместно с теми странами, которые к этому готовы, заявил президент России Владимир Путин.

"Хочу подчеркнуть, мы и впредь будем столь же решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма, действовать совместно с другими странами, со всеми, кто готов бороться с этой глобальной угрозой, готов к совместной работе и обмену информацией", - сказал Путин на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудников органов безопасности.

"Рассчитываю, что по каждой профильной задаче вы будете стремиться к высоким, максимальным результатам, действовать твердо, в высшей степени профессионально и эффективно", - отметил глава государства.

Путин поблагодарил сотрудников за "большой, значимый вклад в обеспечение безопасности и суверенитета страны".
20.12.2017
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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