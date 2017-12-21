Крутое пике российской промышленности



Источник: dairynews.ru Источник: dairynews.ru

Новые данные Росстата шокировали даже бывалых экономистов

Ноябрь ознаменовался для страны рекордным за восемь лет падением промышленного производства — на 3,6%.

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И это после роста, который, по официальным данным статистики, продолжался восемь месяцев подряд. Динамика промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в ноябре третий месяц подряд — в минусе в годовом выражении. В обрабатывающих производствах спад составил 4,7%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром зафиксировано падение на 6,4%. В сфере водоснабжения и утилизации отходов — снижение на 5,7%.

И специалисты говорят, что в следующем году ситуация усугубится. На поверхность всплывут все те проблемы, которые в последние годы активно скрывали статистики по настоятельной рекомендации федерального правительства.

Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России:

В следующем году будет ещё хуже — закончатся инфраструктурные проекты, пройдёт чемпионат мира по футболу. Строительство ещё не начало падать, оно начнёт где-то в следующем году, плюс вся промышленность просядет, сельское хозяйство остановилось. Только финансовый сектор может генерировать спекулятивную прибыль и всё.

Игнорируя цифры официальной статистики, чиновники либерального крыла федерального правительства продолжают разглагольствовать о колоссальной помощи отечественной промышленности. Бравурные реляции звучат то из Минфина, то из Минэкономразвития. Однако специалисты уверены, что все эти информационные вбросы лишь усугубляют ситуацию.

Ян Арт, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку:

Видно, что люди искренние, энтузиасты, но идут слова: мы вот эту программу собираемся переформатировать, а вот тут новый проект, а с теми мы взаимодействуем с нового года. Мы всё время что-то торим. А вопрос не в том, чтобы бизнесу улучшать условия, вопрос в том, чтобы ему дать эти условия. В совокупности всем государственным органам нашего экономического блока хочется сказать: помолчите хоть чуть-чуть. Как говорил Козьма Прутков, если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.

Новаторские реляции касаются и изменения налоговых условий для бизнеса. С каждым годом фискальные тиски для отечественного бизнеса сжимаются всё сильнее. За минувшие три года существенно выросло число формально не налоговых платежей и сборов.

Владимир Боглаев, гендиректор Череповецкого литейно-механического завода

Вроде как не происходит увеличение налогооблагаемой базы, но при этом есть реальное увеличение налоговой нагрузки налогоплательщиков. Видимо, остаться в рамках действующих норм налогообложения уже не получается, а собирать деньги с бизнеса всё равно надо. Потихоньку происходит ситуация с нарастанием налоговой нагрузки на бизнес. Естественно, часть бизнеса или уходит в тень, или разоряется, налогооблагаемая база по факту ещё больше снижается. Налогов становится меньше, налоги снова повышают, и так будет до тех пор, пока все не вымрут.

Налоговое давление, бесчисленное число ревизорских проверок, отсутствие господдержки загоняет предпринимателей в кредитную кабалу. И этот пузырь рискует лопнуть, обрушив всю отечественную экономику. Об этом говорят сами предприниматели.

Игорь Скляр, предприниматель:

Те бизнесы, которые развиваются в стране более пяти лет, закредитованы: набрали оборудования в лизинг, кредитов на оборотные средства. Производственному бизнесу на сегодняшний день тяжело. Потому что когда разговариваешь с институтами развития, все почему-то говорят о вновь открываемом бизнесе. А как же бизнес, который прошёл не один кризис в нашей стране? Люди сохранили рабочие места, вкладывают, инвестируют в оборудование, но на сегодняшний день от государства заявлений много, деклараций много, а реального движения навстречу бизнесу, к сожалению, нет.

Нарушать обещания для федеральных чиновников — дело привычное. Минэкономразвития в базовом сценарии, одобренном правительством в сентябре, обязывалось обеспечить рост промышленности по итогам года на 2%.

Результаты ноября делают выполнение этого прогноза практически невозможным и поднимают вопрос об угрозе погружения промышленности в рецессию.