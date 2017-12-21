Крутое пике российской промышленности
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Источник: dairynews.ru
Новые данные Росстата шокировали даже бывалых экономистов
Ноябрь ознаменовался для страны рекордным за восемь лет падением промышленного производства — на 3,6%.
Для начинающих бизнесменов, решивших открыть свое дело, все тонкости на biznesask.ru
И это после роста, который, по официальным данным статистики, продолжался восемь месяцев подряд. Динамика промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в ноябре третий месяц подряд — в минусе в годовом выражении. В обрабатывающих производствах спад составил 4,7%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром зафиксировано падение на 6,4%. В сфере водоснабжения и утилизации отходов — снижение на 5,7%.
И специалисты говорят, что в следующем году ситуация усугубится. На поверхность всплывут все те проблемы, которые в последние годы активно скрывали статистики по настоятельной рекомендации федерального правительства.
Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России:
В следующем году будет ещё хуже — закончатся инфраструктурные проекты, пройдёт чемпионат мира по футболу. Строительство ещё не начало падать, оно начнёт где-то в следующем году, плюс вся промышленность просядет, сельское хозяйство остановилось. Только финансовый сектор может генерировать спекулятивную прибыль и всё.
Игнорируя цифры официальной статистики, чиновники либерального крыла федерального правительства продолжают разглагольствовать о колоссальной помощи отечественной промышленности. Бравурные реляции звучат то из Минфина, то из Минэкономразвития. Однако специалисты уверены, что все эти информационные вбросы лишь усугубляют ситуацию.
Ян Арт, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку:
Видно, что люди искренние, энтузиасты, но идут слова: мы вот эту программу собираемся переформатировать, а вот тут новый проект, а с теми мы взаимодействуем с нового года. Мы всё время что-то торим. А вопрос не в том, чтобы бизнесу улучшать условия, вопрос в том, чтобы ему дать эти условия. В совокупности всем государственным органам нашего экономического блока хочется сказать: помолчите хоть чуть-чуть. Как говорил Козьма Прутков, если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Новаторские реляции касаются и изменения налоговых условий для бизнеса. С каждым годом фискальные тиски для отечественного бизнеса сжимаются всё сильнее. За минувшие три года существенно выросло число формально не налоговых платежей и сборов.
Владимир Боглаев, гендиректор Череповецкого литейно-механического завода
Вроде как не происходит увеличение налогооблагаемой базы, но при этом есть реальное увеличение налоговой нагрузки налогоплательщиков. Видимо, остаться в рамках действующих норм налогообложения уже не получается, а собирать деньги с бизнеса всё равно надо. Потихоньку происходит ситуация с нарастанием налоговой нагрузки на бизнес. Естественно, часть бизнеса или уходит в тень, или разоряется, налогооблагаемая база по факту ещё больше снижается. Налогов становится меньше, налоги снова повышают, и так будет до тех пор, пока все не вымрут.
Налоговое давление, бесчисленное число ревизорских проверок, отсутствие господдержки загоняет предпринимателей в кредитную кабалу. И этот пузырь рискует лопнуть, обрушив всю отечественную экономику. Об этом говорят сами предприниматели.
Игорь Скляр, предприниматель:
Те бизнесы, которые развиваются в стране более пяти лет, закредитованы: набрали оборудования в лизинг, кредитов на оборотные средства. Производственному бизнесу на сегодняшний день тяжело. Потому что когда разговариваешь с институтами развития, все почему-то говорят о вновь открываемом бизнесе. А как же бизнес, который прошёл не один кризис в нашей стране? Люди сохранили рабочие места, вкладывают, инвестируют в оборудование, но на сегодняшний день от государства заявлений много, деклараций много, а реального движения навстречу бизнесу, к сожалению, нет.
Нарушать обещания для федеральных чиновников — дело привычное. Минэкономразвития в базовом сценарии, одобренном правительством в сентябре, обязывалось обеспечить рост промышленности по итогам года на 2%.
Результаты ноября делают выполнение этого прогноза практически невозможным и поднимают вопрос об угрозе погружения промышленности в рецессию.
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21.12.2017
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Враг
8217
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№1
21.12.2017 21:49
Что-то как-то всё совсем грустно, если это правда. Хотя может это предвыборное анти-путинское враньё.
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0Сообщить модератору
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Восход
13488
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№2
22.12.2017 04:19
Цитата, q
И специалисты говорят, что в следующем году ситуация усугубится. На поверхность всплывут все те проблемы, которые в последние годы активно скрывали статистики по настоятельной рекомендации федерального правительства.18 лет - полет нормальный...
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+4Сообщить модератору
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ID: 1949
1770
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№3
22.12.2017 04:36
Пока в стране самыми главными профессиями останутся спекулянт и бухгалтер, хорошего ждать не приходится.
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+3Сообщить модератору
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Восход
13488
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№4
22.12.2017 09:15
Скинули:
1. Президент РФ Путин В.В.
Первая жена живет во Франции.
Дочка Мария замужем за голландским бизнесменом фаассеном, проживает в Нидерландах.
Дочка Катя, сожительствует с гражданином Южной Кореи Ена Чжон-Гу
2. Премьер министр РФ Медведев Д.А.
Сын Илья живет в США.
3. Министр иностранных дел РФ лавров С.В.
Дочка Екатерина проживает в США.
4. Пресс секретарь Песков Д.С.
Жена- гражданка США.
Дочь гражданка Франции.
Сын гражданин Великобритании.
5. Вице-спикер Госдумы РФ Железняк.
Дочь Екатерина - в Швейцарии.
Дочь Анастасия - в Лондоне.
Дочь Лиза - в Лондоне.
6. Вице-спикер Госдумы А.Жуков.
Сын Петя не просто живет в Лондоне, но и сидит в английской тюряге.
За кого будем голосовать 18 марта 2018 года, друзья?!
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+7Сообщить модератору
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Hazzard
7240
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№6
22.12.2017 10:28
Оооо... Царьград... Знаю-знаю... Как страшно жидь...
А в реальности, резкое падение в ноябре связано с Росстатом, который перешел на новую методику ОКВЭД-2, внутри которой выделяются четыре вида деятельности, а не три, как раньше. В результате в ноябре 2016 года был аномально высокий рост (3,4%), который был обусловлен пересмотром данных по промышленности. И весь пересмотренный уровень записали на ноябрь, а не распределили внутри года. А в этом году, соответственно, получилось резкое падение именно по этому месяцу, хотя с января по ноябрь по всем данным производство выросло на 1,2%.
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+4Сообщить модератору
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Андрей Л.
9496
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№7
22.12.2017 12:17
Цитата, Hazzard сообщ. №6
А в реальности, резкое падение в ноябре связано с Росстатом, который перешел на новую методику ОКВЭД-2, внутри которой выделяются четыре вида деятельности, а не три, как раньше.
Ну и что? Число сущностей внутри ОКВЭД не изменилось и повлиять это никак не могло. Это всё равно что у вас было 4 склада, стало теперь 3, но при этом почему то пропало 3% продукции.. Это не аргумент.
Цитата, Hazzard сообщ. №6
А в этом году, соответственно, получилось резкое падение именно по этому месяцу, хотя с января по ноябрь по всем данным производство выросло на 1,2%.
Ну а за такие приведения вообще надо наказывать, уж простите - проводить сравнение с аналогичным периодом прошлого года это безусловно норма, но обосновывать на этих данных реальный рост или падение в текущем периоде - это ни в какие ворота.
А вообще, нравится это или нет, но по факту - мелочи и середняку жить стало очень тяжело, с рынка уходят пачками - пачками, я не про Москву говорю. Разговоры пошли просто откровенно уже
- нет поддержки (под словом "поддержка" что хотите понимайте) властей - можно закрываться
- наверх идут данные вообще не имеющие никакого отношения к реальности, поэтому в области уже разговаривают иногда с бизнесом на разных языках, а федералы вообще в другом мире пребывают.
и это в простых бытовых разговорах уже как норма звучит - и не в качестве обвинения кого-бы то ни было, а просто, как констатация фактов.
Вот Вам пример на уровне федералов, смотрите
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+8Сообщить модератору
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Воин3D
1412
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№8
22.12.2017 13:14
Цитата, Восход сообщ. №4
. Президент РФ Путин В.В.Про южнокорейца сказочка )))
Ну и что? Число сущностей внутри ОКВЭД не изменилось и повлиять это никак не могло. Это всё равно что у вас было 4 склада, стало теперь 3, но при этом почему то пропало 3% продукции.. Это не аргумент.Методики расчета разные. Поэтому, когда сравнивают к базовому месяцу в 2016 был аномальный рост. А в этом году аномальное падение. В реальности, если и присело то не более чем на 1-1,5 %.
Вот Вам пример на уровне федералов, смотритеНу, если Грудинин будет выставлять свою кандидатуру от КПРФ, то пойду проголосую за него. Хотя это и бессмысленно, с точки зрения смены власти. Все остальные просто пойдут и проштампуют очередной срок либеральному режиму.
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В.К.О.
977
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№9
22.12.2017 13:43
Цитата, Воин3D сообщ. №8
Ну, если Грудинин будет выставлять свою кандидатуру от КПРФ, то пойду проголосую за негоесть уже видео на Ютубе что вроде как Грудинина собираются выставлять не от КПРФ а единым кандидатом от всех левых сил.. Вроде как вместо Зюганова. Правда пока ещё окончательно не решено. Вроде так. А вообще Грудинин мужик дельный, достойный кандидат.
Цитата, Воин3D сообщ. №8
Хотя это и бессмысленно, с точки зрения смены власти.Почему бессмысленно. Смысл всегда есть.
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+3Сообщить модератору
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В.К.О.
977
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№10
22.12.2017 13:45
Цитата, Восход сообщ. №4
1. Президент РФ Путин В.В.А со всех федеральных телеканалов кричат что Америка враг и вообще весь запад враги. Вот интересно а всем им Америка и вообще запад тоже враги..? Если да то почему тогда их дети и жёны там живут..?
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Hazzard
7240
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№11
22.12.2017 14:12
И тем не менее, аномальный скачек роста промышленности в прошлом ноябре объясняли именно этим. Почему так получилось, это не ко мне.
Ну а за такие приведения вообще надо наказывать, уж простите - проводить сравнение с аналогичным периодом прошлого года это безусловно норма, но обосновывать на этих данных реальный рост или падение в текущем периоде - это ни в какие ворота.
Пф... Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика(с) Марк Твен. Я вот ни на йоту не верю всем этим средним температурам по палатам. Чем больше статистика становится макро- тем больше она обобщается и меньше у неё связи с реальностью.
А вообще, нравится это или нет, но по факту - мелочи и середняку жить стало очень тяжело, с рынка уходят пачками - пачками, я не про Москву говорю.А вообще, нравится это или нет, но по факту - мелочи и середняку жить стало очень тяжело, с рынка уходят пачками - пачками, я не про Москву говорю.
...одни уходят другие приходят. Я тоже много знаю "ушедших", так вот в 90% туда им и дорога.Все успешные предприятия (мелкие и средние естественно) имели взаимоотношения с государством "вы главное нас поменьше трогайте, а дальше мы сами", а кто "нет поддержки властей - надо закрываться" - имхо, еще раз, туда им и дорога. Что за бизнес (еще раз, мелкий и средний), что дохнет без поддержки государства?
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Воин3D
1412
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№12
22.12.2017 14:12
Цитата, В.К.О. сообщ. №9
Почему бессмысленно. Смысл всегда есть.У нас для смены власти должна созреть элита, либо эту элиту должны опрокинуть. По другому власть в России не меняется. А так, чисто для себя, чтобы совесть успокоить, сходить на выборы можно.
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В.К.О.
977
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№13
22.12.2017 14:30
Что за бизнес (еще раз, мелкий и средний), что дохнет без поддержки государства?ну да.. А если государство мало того что не создаёт условий для мелкого и среднего бизнеса но и всячески вредит ему тогда как быть..? Вон в той же Европе с этим ситуация прямо противоположная и там вообще то малый и средний бизнес процветает. Так не надо всё валить только на бизнес делая вид что государство никому ни чего не должно. При таком подходе у вас вообще скоро не останется ни какого малого и среднего бизнеса.
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В.К.О.
977
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№14
22.12.2017 14:33
Цитата, Воин3D сообщ. №12
У нас для смены власти должна созреть элита, либо эту элиту должны опрокинуть. По другому власть в России не меняется.А кто должен эту элиту опрокидывать..? И как, если в России ни кто не хочет новых потрясений. А без потрясений в этом деле не обойтись т.к. старая т.е. нынешняя элита просто так сама от государственной кормушки уходить не собирается и не будет.. Вот вопрос вопросов. И ответа на него пока что не видно.
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Jon_Silver
81
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№15
22.12.2017 14:43
Цитата, q
А так, чисто для себя, чтобы совесть успокоить, сходить на выборы можно.Я тоже схожу.
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Hazzard
7240
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№16
22.12.2017 14:47
Цитата, В.К.О. сообщ. №13
А если государство мало того что не создаёт условий для мелкого и среднего бизнеса но и всячески вредит ему тогда как быть..?
А как оно конкретно вредит, не подскажете? Мне на ум только выплаты в соц. фонды приходят, но тут уж, либо бизнес, либо работники.
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Андрей Л.
9496
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№17
22.12.2017 14:50
Все успешные предприятия (мелкие и средние естественно) имели взаимоотношения с государством "вы главное нас поменьше трогайте, а дальше мы сами", а кто "нет поддержки властей - надо закрываться" - имхо, еще раз, туда им и дорога.
:)))) ну-да.... ну-да....
Что за бизнес (еще раз, мелкий и средний), что дохнет без поддержки государства?
Который поставки комплектующих делает для крупняка по всем направлениям, и не покупает за границей, а потом перепродает в России, а сам производит, и не услуги таким предприятиям оказывает консалтинговые там, маркетинговые или ИТ, на иностранном ПО и иностранных компах, а сам пытается писать ПО, продвигать, ну а про ПО промолчу, да и про остальные услуги промолчу.
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Hazzard
7240
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№18
22.12.2017 14:59
Цитата, Андрей Л. сообщ. №17
А что вы ржете? Так и есть.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №17
Который поставки комплектующих делает для крупняка по всем направлениям, и не покупает за границей, а потом перепродает в России, а сам производит
Ну вот это я. И какая же мне поддержка от государства нужна, расскажите. Меня не устраивают 2 вещи - цена кредита, отчисления в соц.фонды. Но и то, и то не к государству, точнее, далеко не только к государству.
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Андрей Л.
9496
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№19
22.12.2017 15:03
Цитата, Hazzard сообщ. №18
И какая же мне поддержка от государства нужна, расскажите.
Никакая, вы ничего не производите - ни конечного продукта ни технологий, Вы их просто пропагандируете и на этом зарабатываете.
Но я то говорю о бизнесе, который порождает реальный продукт внутри России, а не перепродает созданное не им да ещё и заграничное. Разница для существования этих бизнесов в России - очень большая.
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Hazzard
7240
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№20
22.12.2017 15:08
Цитата, Андрей Л. сообщ. №19
Никакая, вы ничего не производите - ни конечного продукта ни технологий, Вы их просто пропагандируете и на этом зарабатываете.
....а чем же у меня производство занимается тогда)))
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В.К.О.
977
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№21
22.12.2017 15:08
Цитата, Hazzard сообщ. №16
А как оно конкретно вредит, не подскажете? Мне на ум только выплаты в соц. фонды приходят, но тут уж, либо бизнес, либо работники.Кредиты под заоблачные проценты. Налоговые и вненалоговые поборы и прочее.. Это только то что сразу же вспомнил.
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Hazzard
7240
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№22
22.12.2017 15:11
Цитата, В.К.О. сообщ. №21
Кредиты под заоблачные проценты.Кредиты под заоблачные проценты.
А причем тут государство?
Цитата, В.К.О. сообщ. №21
Налоговые и вненалоговые поборы и прочее..Налоговые и вненалоговые поборы и прочее..
Какие конкретно? НДС? Прибыль? Соц. фонды?
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Андрей Л.
9496
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№23
22.12.2017 15:14
Цитата, Hazzard сообщ. №20
....а чем же у меня производство занимается тогда)))
и чем же у вас производство занимается?
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В.К.О.
977
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№24
22.12.2017 15:18
Цитата, Hazzard сообщ. №22
А причем тут государство?А кто у вас регулирует кредитно-финансовую политику, не государство не..?
Цитата, Hazzard сообщ. №22
Какие конкретно? НДС? Прибыль? Соц. фонды?И НДС, и соцфонды и прибыль в том числе.
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Hazzard
7240
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№25
22.12.2017 15:20
Цитата, Андрей Л. сообщ. №23
и чем же у вас производство занимается?
Первое сборка щитового, пультов, постов, шкафов автоматики, второе светодиодное освещение, офисное, промышленное, взрывозащищенное, третье - пайка драйверов и микросхем, ну и четвертый участок мехобработка, в основном для себя - кабельные вводы, карнизы, кабель каналы, доработка приборных корпусов и т.д. + инженерный отдел по решениям. Не танковый завод конечно, но и не шараш-монтаж.
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Hazzard
7240
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№26
22.12.2017 15:23
Цитата, В.К.О. сообщ. №24
А кто у вас регулирует кредитно-финансовую политику, не государство не..?
Регулировать - не значит принимать волюнтаристские решения. Ставка банковского процента - это выраженная в деньгах цена риска. А она зависит от "качества заемщика". Приказать банкам кредитовать малый бизнес под 1% можно, но результатом будет только разрушение банковской системы.
Цитата, В.К.О. сообщ. №24
И НДС, и соцфонды и прибыль в том числе.
Решение? Отменить налоги?
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В.К.О.
977
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№27
22.12.2017 15:28
Цитата, Hazzard сообщ. №26
Приказать банкам кредитовать малый бизнес под 1% можно, но результатом будет только разрушение банковской системы.Ни кто не требует кредитов под 1%, но почему то в другх страна, европейских кредиты малому и среднему бизнесу выдают под куда меньший процент и почему то ни чего у них не разрушается а у вас вдруг разрушится.. С чего бы это..?
Цитата, Hazzard сообщ. №26
Решение? Отменить налоги?Снизить. Либо как минимум предоставлять налоговые льготы тем предпринимателям которые занимаются выпуском конкретных промышленных ли сельскохозяйственных продуктов.
Да вообще много чего нужно менять, что бы бизнес нормально работал.
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Андрей Л.
9496
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№28
22.12.2017 15:31
Цитата, Hazzard сообщ. №25
сборка щитового, пультов, постов, шкафов автоматики, второе светодиодное освещение, офисное, промышленное, взрывозащищенное
Ну и что же вы будете делать, когда крупняк скажет, что от государства поддержка утеряна?
Есть костяк крупняка как постоянные клиенты, которые дают стабильные оборотные средства - остальное - как наработается.
Теперь - ситуация меняется, крупняк, весь сидящий на государстве, перестает быть стабильным заказчиком. И...?
Вот сейчас наблюдаю умирание двух компаний, производителей, одна для строек, которые (крупные) финансировались государством, вторая - комплектатор у крупняка, где крупняк увидев, что теряет в продажах, начал подгребать себе в производство много того, что заказывал извне...
Вроде конторы сами не были в господдержке, но от неё оказывается зависели напрямую, понимать они это начали только, когда крупняк тяжело задышал.
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Hazzard
7240
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№29
22.12.2017 15:38
Цитата, В.К.О. сообщ. №27
Ни кто не требует кредитов под 1%, но почему то в другх страна, европейских кредиты малому и среднему бизнесу выдают под куда меньший процент и почему то ни чего у них не разрушается а у вас вдруг разрушится.. С чего бы это..?
Потому что там:
а). Риски меньше.
Погуглите, "уровень инфляции за 5 лет" например в Германии и в РФ. В Германии в пределах 1-2% в РФ 6-12%. Ну и какой кредит вы дадите на 5 лет исходя из этих данных? И, кстати, дешевые кредиты в Европе всем подряд это миф. В той же самой Германии если клиент имеет 10-летний бизнес и большой капитал, то и процент ему низкий, не больше 1.5%, а если клиент голодранец, да ещё и без кредитной истории, то и влепят ему максимальную ставку в 16% (как одному моему ясноглазому товарищу приехавшему на пмж в Мюнхен). Ну так и у нас, какая-нибудь Роснефть не под 20% кредиты берет.
б). Их банки на порядки богаче.
Ну тут как, либо прекращаем протекционизм и мировые банки приходят на наш рынок, со всеми вытекающими, либо мучаемся со своими. В промышленности почему-то все считают, что надо защищать своего производителя, а к банкам уже совсем другой подход.
Цитата, В.К.О. сообщ. №27
Дак итак самые низкие налоги в Европе. (а извините, уточнил, в Люксембурге НДС 17%, а во всех остальных странах выше 18%). Еще больше снизить? А бюджет как наполнять, деньги на ту же самую ГПВ откуда возьмутся?
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Hazzard
7240
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№30
22.12.2017 15:49
Цитата, Андрей Л. сообщ. №28
Ну и что же вы будете делать, когда крупняк скажет, что от государства поддержка утеряна?
Не передергивайте. Я два раза специально уточнил, что говорю только про мелкий и средний бизнес.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №28
Вот сейчас наблюдаю умирание двух компаний, производителей, одна для строек, которые (крупные) финансировались государством, вторая - комплектатор у крупняка, где крупняк увидев, что теряет в продажах, начал подгребать себе в производство много того, что заказывал извне..
Ответ - диверсификация. Я вот сейчас, кроме основных заказчиков - ВПК и ТЭК, развиваю решения для соц. сферы, по энергосбережению и еще задумки есть, всем этим я раньше принципиально не занимался, хватало и того что есть. Причем развитие этих направлений идет за счёт прибыли с первых двух. Да пришлось где-то ужаться, где-то потерпеть, но в будущее смотрю с умеренным оптимизмом. Но вот сидеть на филее, работая на одного заказчика(!) и видя как тот схлопывается, при этом еще и горестно жаловаться, что государство не помогает - это мне вообще никак на голову не налазит.
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В.К.О.
977
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№31
22.12.2017 15:56
Потому что там:А от кого это зависит.. не от государства не..?
Погуглите, "уровень инфляции за 5 лет" например в Германии и в РФ. В Германии в пределах 1-2% в РФ 6-12%Опять же от кого это зависит..? От бизнеса, или от экономической политики определяемой государством..?
В Германии в пределах 1-2% в РФ 6-12%. И, кстати, дешевые кредиты всем подряд это миф. В той же самой Германии если клиент имеет 10-летний бизнес и большой капитал, то и процент ему низкий, не больше 1.5%, а если клиент голодранец, да ещё и без кредитной истории, то и влепят ему максимальную ставку в 16% (как одному моему ясноглазому товарищу приехавшему на пмж в Мюнхен).В Германии кстати, если ты открываешь свой бизнес есть существенные льготы. Правда для тех кто занимается каким либо реальным производством. Там с налогам тоже не всё так однозначно.
б). Их банки на порядки богаче.Опять же от кого это зависит, от государства которое должно создавать условия для развития ли от кого..?
В промышленности почему-то все считают, что надо защищать своего производителя, а к банкам уже совсем другой почему-то подход.Потому что промышленность создаёт реальный продукт, а банки просто тупо спекулируют на деньгах, в том числе и на тех которые зарабатывает промышленность. А так же бизнес.
Ну так и у нас, какая-нибудь Роснефть не под 20% кредиты берет.ну ещё бы Роснефть брала кредиты под 20%. там же глава госкорпорации друг путина. Вон бывший министр Улюкаев попытался пойти против него сразу получил 8 лет.. тоже мне пример нашли... Не у каждого бизнесмена Путин в друзьях..:)) Тем более у мелких бизнесменов.
Дак итак самые низкие налоги в Европе. (а извините, уточнил, в Люксембурге НДС 17%, а во всех остальных странах выше 18%).А помимо налогов..? Кредиты для бизнеса тоже самые низкие в Европе..? я уж не говорю про всё остальное...
Еще больше снизить? А бюджет как наполнять, деньги на ту же самую ГПВ откуда возьмутся?А вот тут надо богатеньких бизнесменов-олигархов тряхнуть типа Керимова прочих.. Нефиг чемоданами деньги за границу вывозить и по оффшорам тырить.. Да ещё много чего можно и нужно сделать..
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Андрей Л.
9496
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№32
22.12.2017 15:58
Я два раза специально уточнил, что говорю только про мелкий и средний бизнес.
И я говорю только про него.
Ответ - диверсификация. Я вот сейчас, кроме основных заказчиков - ВПК и ТЭК, развиваю решения для соц. сферы, по энергосбережению
А энергетика у нас что не под государством?
Да пришлось где-то ужаться, где-то потерпеть, но в будущее смотрю с умеренным оптимизмом.
3 года назад разговаривал с генеральным директором одной из компаний, которая сейчас закрывается - он мне тогда сказал: "ужался, штат поджал, думаю куда ещё продавать - хотят везде, денег никто в срок не гарантирует, рынок конечно огромный, так что я пока своим рабочим (60 чел. кстати сказать) сказал - терпим год, сами всё видите, дальше смотрю с оптимизмом."
Декабрь 2017-го - до закрытия компании осталась неделя.
горестно жаловаться, что государство не помогает - это мне вообще никак на голову не налазит.
Поговорим в конце 2018-го если судьба даст шанс.
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Hazzard
7240
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№33
22.12.2017 16:07
А от кого это зависит.. не от государства не..?
Проблема в том, что одна из основных причин инфляции это чрезмерное расширение денежной массы за счёт массового кредитования, причём финансовый ресурс для кредитования берётся не из сбережений, а из эмиссии необеспеченной валюты. Тоесть когда банки субсидирует государство для выдачи кредитов, а не население несёт свои сбережения... Тоесть нужно просто дождаться когда население нанесёт достаточно своих сбережений в банки (а оно ведь у нас очень богатое) и инфляция упадет))) Кстати, про население, еще одна причина инфляцйии -
повышение государственных расходов, например, повышение зарплат бюджетников (в том числе военных) или индексация пенсий.
Дак тогда открываем рынок для иностранных банков, нехай наши все сдохнут. Правда, что мешает иностранцам после истощения ресурсов местных банков, повысить процентные ставки - непонятно.
ну ещё бы Роснефть брала кредиты под 20%. там же глава госкорпорации друг путина. Вон бывший министр Улюкаев попытался пойти против него сразу получил 8 лет.. тоже мне пример нашли... Не у каждого бизнесмена Путин в друзьях..:)) Тем более у мелких бизнесменов.
Ну а я о чем?
если клиент имеет 10-летний бизнес и большой капитал, то и процент ему низкий, не больше 1.5%, а если клиент голодранец, да ещё и без кредитной истории, то и влепят ему максимальную ставку в 16% (с)
.А вот тут надо богатеньких бизнесменов-олигархов тряхнуть типа Керимова прочих.. Нефиг чемоданами деньги за границу вывозить и по оффшорам тырить.. Да ещё много чего можно и нужно сделать..
Ну хорошо, тряхнули вы их, кучу миллиардов отняли, а на следующий год чем вы будете дыры в бюджете затыкать?
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Hazzard
7240
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№34
22.12.2017 16:14
И я говорю только про него
Нет. Вы говорите про крупный бизнес. Понятно что если дохнет крупный, то и мелкому-среднему кормившемуся на нём погано. Но что может сделать государство именно для среднего-мелкого? Имхо, самое лучшее - не лезть.
А энергетика у нас что не под государством?
Если уж в энергетике денег не будет, то боюсь придется из России вывозить семью и уезжать самому до наступления зимы.
3 года назад разговаривал с генеральным директором одной из компаний, которая сейчас закрывается
Селяви. 9 из 10 компаний банкротятся. Я сам через два банкротства прошел. Но, с другой стороны, одна-то выживает. И эта удручающая статистика не останавливает тех, кто новые открывает. Не конец света. Я же открыл третью, причем как раз под август 2008))) И ничего, живой вроде пока.
Поговорим в конце 2018-го если судьба даст шанс.
Договорились.
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В.К.О.
977
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№35
22.12.2017 16:23
Проблема в том, что одна из основных причин инфляции это чрезмерное расширение денежной массы за счёт массового кредитования, причём финансовый ресурс для кредитования берётся не из сбережений, а из эмиссии необеспеченной валюты.Вооот..! А кто занимается эмиссией необеспеченной валюты..? И почему выпускают необеспеченную валюту..? И ещё. Вон в других развитых странах таких как Японии или Южной Корее инфляция куда выше и ни чего, как то живут да ещё и развиваются. Может быть дело не только в инфляции..?
Тоесть когда банки субсидирует государство для выдачи кредитов, а не население несёт свои сбережения...А если у населения сбережений нет или кто наплакал что оно тогда Вам в банки понесёт, да ещё и под низкий процент по вкладам..?
Тоесть нужно просто дождаться когда население нанесёт достаточно своих сбережений в банкину ждите, ждите.. Когда рак на горе свистнет..:)) население у вас вообще обнищает и потом вообще нечего будет нести в банки..
Кстати, про население, еще одна причина инфляцйии -О как..? Т.е. ещё и население у вас виновато им надо видите ли регулярно пенсии повышать, зарплаты и прочее.. Нефиг, пусть привыкают обходиться малым..:)) Вы это хотели сказать..? Ну с такой политикой у Вас точно люди начнут массово бизнесом заниматься..:))
Дак тогда открываем рынок для иностранных банков, нехай наши все сдохнут.К чему такой радикализм..? Не проще ли с самими банками разобраться, куда они деньги тратят и на что..?
Ну хорошо, тряхнули вы их, кучу миллиардов отняли, а на следующий год чем вы будете дыры в бюджете затыкать?Во первых там не на один год хватит. Во вторых деньги надо тратить не на всякие бизнес-проекты типа стадиона "Зенит-Арена" ли ЧМ-2018 а на конкретные проекты которые будут приносить прибыль в бюджет в виде налогов. Ну и к тому же нужно разобраться с ценовой политикой, и ещё с многим другим..
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В.К.О.
977
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№36
22.12.2017 16:25
Цитата, Hazzard сообщ. №34
Но что может сделать государство именно для среднего-мелкого? Имхо, самое лучшее - не лезть.Вооот..! А государство постоянно лезет к нему в самом разном виде, с разными ограничениями и прочим.
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mikhalich
5023
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№37
22.12.2017 16:35
Цитата, Hazzard сообщ. №34
Но что может сделать государство именно для среднего-мелкого?
Платежеспособный спрос создавать, кмк. Чтобы было кому услуги оказывать. Но тут уже системная борьба с бедностью и прочее нужно.
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В.К.О.
977
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№38
22.12.2017 16:42
Цитата, mikhalich сообщ. №37
Платежеспособный спрос создавать, кмк. Чтобы было кому услуги оказывать.А для этого нужно прежде всего чтобы было платёжеспособное население. Другими словами говоря, если у вас население беднеет то откуда будет повышаться платёжеспособный спрос на товары и услуги..
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mikhalich
5023
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№39
22.12.2017 16:46
Цитата, В.К.О. сообщ. №38
А для этого нужно прежде всего чтобы было платёжеспособное население
Ну это и называется большим прежектом "Борьба с бедностью". А там мер можно вагон применять, ну и хоть что-то, да взлетит.
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В.К.О.
977
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№40
22.12.2017 16:50
Цитата, mikhalich сообщ. №39
Ну это и называется большим прежектом "Борьба с бедностью". А там мер можно вагон применять, ну и хоть что-то, да взлетит.А для этого нужна прежде всего политическая воля президента и правительства.
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gvinpin
178
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№41
22.12.2017 17:38
Взгляд из за бугра :) Хотите или нет. Тут в Австралии, малый и средний бизнес, это основа экономики. Вокруг большого предприятия, всегда куча средних и малых компаний, делающих запчасти, обслуживание, уборку и тд и тп.
Им государство не помогает, но и не мешает.
Вот в этом ваша проблема. Тяжело организовать и держать на плаву бизнес. Задавят взятками и инспекциями.
Путин не видит этого, он дитя СССР.
Вторая проблема это отсутствие независимого суда.
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Антонович
8
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№42
22.12.2017 17:45
Цитата, q
Селяви. 9 из 10 компаний банкротятся. Я сам через два банкротства прошел. Но, с другой стороны, одна-то выживает. И эта удручающая статистика не останавливает тех, кто новые открывает. Не конец света. Я же открыл третью, причем как раз под август 2008))) И ничего, живой вроде пока.
Ну и что? Спуститесь на землю, вы мелочь сидите на гигантах, у которых ноги подкашиваются! Посмотрите список предприятий ВПК, "Уралвагонзавод" , Концерн "Тракторные заводы" ( "Курганмашзавод" "ВГТЗ" ) " Мотовилиха" ," Баррикады" " Красный октябрь" и много других из чемезовского " Ростеха" , которые в банкротном и предбанкротном состоянии. У КТЗ крединый долг 1,5 млрд долларов США ! У компании Усманова кредитный долг 85 млрд руб. и он на совещании бизнесменов сидит рядом с Путиным !
Да вы хоть десятую открывайте , только этим вам и остаётся заниматься !
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Восход
13488
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№43
22.12.2017 18:28
Цитата, В.К.О. сообщ. №14
А кто должен эту элиту опрокидывать..? И как, если в России ни кто не хочет новых потрясений. А без потрясений в этом деле не обойтись т.к. старая т.е. нынешняя элита просто так сама от государственной кормушки уходить не собирается и не будет.. Вот вопрос вопросов. И ответа на него пока что не видноПри сохранении текущих тенденций элиту все равно опрокинут. Вопрос только в том- как долго она продержится и какие силы ее сметут. И чем позже ее сметут, тем более серьезные последствия это принесет (потому что страна будет только слабеть).
Создав свою собственную карманную армию Президент подвинул другие службы и структуры (не будем показывать пальцев). Завтра эти службы могут быть вообще расформированы (как ФСКН) или переформатированы до неузнаваемости и низведены до отделов по борьбе с экстремизмом (у нас ведь других проблем и врагов нет, судя по гражданству членов семей первых лиц).
Колонии требуются только полицейские силы и карательные отряды (под всякими благовидными названиями)
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Восход
13488
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№44
22.12.2017 19:40
Крупным промышленным предприятиям, находящимся на грани банкротства необходимо помочь погасить задолженность перед банками, в том числе через перекридитование в государственных банках и списание части долгов за счет продажи золотовалютных резервов.
Но это все полумеры и они ненадолго выправят ситуацию. Необходимо найти все основные бреши, через которые предприятия финансово истощаются и перекрыть те из них, которые имеют искусственную основу (вывод средств в зарубежные банки и оффшоры, завышенные зарплаты топ менеджменту, кредитные линии под завышенный процент и т.д.)
Оздоровление должно быть комплексным и в первую очередь должно касаться менеджмента. Осуществляя перекридитование и погашение части долгов за счёт государственных резервов, государство получает право выступать в роли аудитора и контролировать все финансовые потоки внутри данных предприятий.
Теперь ещё одно предложение, которое на первый взгляд может показаться бредовым, но.
Все наверное слышали про криптовалюты и про то, как деньги получается буквально из воздуха. В генеральном штабе не так давно хвастались тем, что запустили суперкомпьютер. Кроме этого только в распоряжении МО в различных воинских частях находятся сотни мощных серверов (один процессор только под 70 тысяч стоит) и большая часть из них загружена меньше, чем на 10%, ещё часть серверов вообще отключена или работает в холостом режиме.
На войне все средства хороши, а сейчас идёт самая настоящая экономическая война, так вот я бы предложил ведомству Шойгу прозондировать вопрос о возможности переориентировать часть вычислительных ресурсов, не задействованных в боевой работе и обеспечении безопасности (или задействованных в минимальной степени) на майнинг криптовалюты.
Только благодаря оптимизации имеющихся вычислительных возможностей можно покрыть часть возникшего финансового дефицита.
Это же касается других "суперкомпьютеров" в других ведомствах и институтах. Деньги вложенные в технику должны окупаться, тем более в сложное для страны время.
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Hazzard
7240
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№46
22.12.2017 20:21
Цитата, В.К.О. сообщ. №35
Ну и к тому же нужно разобраться с ценовой политикой, и ещё с многим другим..
Извините, но вы профан в экономике. Экономика это единый организм, нельзя одновременно повышать зарплаты и снижать инфляцию. Не получится снизить налоги и выполнять расходную часть бюджета. Не выйдет при нищем населении и бизнесе раздавать кредиты под 5%. И уж точно нельзя все это делать одновременно.
Цитата, Антонович сообщ. №42
Ну и что? Спуститесь на землю, вы мелочь сидите на гигантах, у которых ноги подкашиваются!
Во первых, далеко не у всех. А во вторых, в Ростех скинули практически все токсичные активы оборонки и они, эти активы, так или иначе, всё равно пройдут через оздоровление банкротством (в том числе и бывших собственников). Без вариантов. Тем более что ГОЗ собираются урезать.
Цитата, Восход сообщ. №44
Необходимо найти все основные бреши, через которые предприятия финансово истощаются
Основная брешь - что существующие оборонные предприятия неэффективны против других хоть ты тресни. Нормальному предприятию не надо содержать кучу секретчиков, режим, мобилизационные мощности и т.д. и т.п. отсюда дороже себестоимость продукции, отсюда невозможность выиграть конкуренцию и вылет с рынка.
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В.К.О.
977
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№47
22.12.2017 20:27
Цитата, Восход сообщ. №44
Все наверное слышали про криптовалюты и про то, как деньги получается буквально из воздуха. В генеральном штабе не так давно хвастались тем, что запустили суперкомпьютер. Кроме этого только в распоряжении МО в различных воинских частях находятся сотни мощных серверов (один процессор только под 70 тысяч стоит) и большая часть из них загружена меньше, чем на 10%, ещё часть серверов вообще отключена или работает в холостом режиме.Восход.. Вы тут Америку не открыли.. Вы слышали наверное про новый компьютерный вирус-вымогатель Ванна Грэй..? Так вот на западе ив США всерьёз утверждают что его распространителем является Северная Корея которая с его помощью ворует криптовалюту у западных компаний и т.д. а в первую очередь у южнокорейских. Правда насколько это всё достоверно я утверждать не берусь.
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В.К.О.
977
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№48
22.12.2017 20:28
Цитата, Hazzard сообщ. №46
Извините, но вы профан в экономикеА я и не утверждал что я специалист по экономике. У меня другая область деятельности - электроэнергетика.
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А.С.Б.
2859
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№49
22.12.2017 20:39
Цитата, В.К.О. сообщ. №35
Вон в других развитых странах таких как Японии или Южной Корее инфляция куда выше и ни чего, как то живут да ещё и развиваются. Может быть дело не только в инфляции..?что это за новости такие?)...в Японии уже лет 20 с дефляцией борются...у них проблема прямо противоположная высокой инфляции...
Р.Корея тоже скоро столкнётся с той же проблемой...у них 2 последних года инфляция ниже 1%...4%ная инфляция у них в последний раз была в кризисном 2008 году...а так 1-2% в год у них инфляция лет 10 уже...
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Антонович
8
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№50
22.12.2017 20:44
Только благодаря оптимизации имеющихся вычислительных возможностей можно покрыть часть возникшего финансового дефицита.
Это что, будет майнинговый род войск, а опознавательным знаком будет биткоин ?
[/q]
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Hazzard
7240
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№51
22.12.2017 20:49
Цитата, В.К.О. сообщ. №48
А я и не утверждал что я специалист по экономике. У меня другая область деятельности - электроэнергетика.
Подождите немного. Скоро мы все в едином порыве вновь изберем Аллах Владимировича, и тогда ему не надо будет уже задабривать население и средства пойдут в экономику и безопасность(уже) и будет рост. Только, боюсь, большинство населения будут очень не рады такому росту, ну так для них Росгвардия есть)))
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Т-70
2004
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№52
22.12.2017 21:06
Цитата, Антонович сообщ. №50
Это что, будет майнинговый род войск, а опознавательным знаком будет биткоин ?Нет,однозначно опознавательным знаком,будет диван с крыльями.))))))))))))))))))))))
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Т-70
2004
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№54
22.12.2017 22:35
Цитата, forumow сообщ. №53
Выбирайте по вкусу.Тут,и думать не чего,первый сверху.))))))))))))))))))
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Корректор
3198
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№55
23.12.2017 07:09
Жестокий пост-модерн. Какой малый бизнес при 80 % урбанизации, олигополии и промышленности на уровне цифровых технологий?
Если малый (средний) бизнес у вас есть, то это недоработка Ростеха и недостаточная интеграция банков. Но это совершенно временно.
Какие банки в условиях перехода к цифровой экономике? Какие кредиты или "рынок" в условиях олигополии переходящей в государственную монополию? Причем тут инфляция, если банки уже вводят суррогатные валюты в формате криптовалюты?
Что вы там кредитовать собрались, если основной источник всех денег бюджет и государственные корпорации?
Повышать платежеспособность населения? И как повышать в условиях монополизации промышленности и в условиях перехода промышленности к цифровому производству? Результат давно рассчитан - 3/4 населения будет исключено из общественного производства.
Кого именно вы спасть собрались? Монополизированную промышленность? И как это будет в условиях монополистического капитализма в стадии империализма и в условиях промышленной революции? Уже нет разницы кому именно вы выдадите "бесплатные деньги" промышленности или банкам - результат одинаковый. Но конечно всегда это можно сделать это эффективно, и тогда 3/4 появятся значительно быстрее. Сразу вспоминается страница 23 подпись к графику: "С технологической точки зрения две трети всех рабочих мест в развивающихся странах
могут быть автоматизированы, при этом последствия смягчаются за счет более низких темпов
внедрения технологий и заработной платы". http://data.gov.ru/sites/default/files/presentation/vsemirnyy_bank_2016_god.pdf
Угу, "более низкими" в условиях стагнации экономики. Ну просто сказка.
Тут вроде все с высшим образованием. Может хватит "экономического пост-модерна" и стоит вспомнить краткий курс политэкономии, который старательно вдалбливали коммунисты в университетах. В обычном вузовском учебнике есть ответы на все ответы. Это же просто хрестоматийный пример.
Сколько уже можно обсуждать очевидное. Если люди не будут работать, не будет стабильного общества, никакой экономики и государства. Может стоить дать людям возможность работать? Вдруг поможет.
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Восход
13488
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№56
23.12.2017 07:23
Цитата, Hazzard сообщ. №46
Основная брешь - что существующие оборонные предприятия неэффективны против других хоть ты тресни. Нормальному предприятию не надо содержать кучу секретчиков, режим, мобилизационные мощности и т.д. и т.п. отсюда дороже себестоимость продукции, отсюда невозможность выиграть конкуренцию и вылет с рынка.Мобилизационые мощности не должны содержаться за счет фондов предприятий. Если эти мощности необходимы государству в лице МО, то государство и должно вкладываться в содержание этих мощностей.
А для начала вообще необходимо понять- нужны ли моб мощности в современных войнах? Успеют ли их задействовать и в каком объеме? Зачем вкладываться в то, что никогда не будет использовано в том объеме, ради которого создавалось? Оно только высасывает ресурсы.
Цитата, В.К.О. сообщ. №47
Восход.. Вы тут Америку не открыли.. Вы слышали наверное про новый компьютерный вирус-вымогатель Ванна Грэй..? Так вот на западе ив США всерьёз утверждают что его распространителем является Северная Корея которая с его помощью ворует криптовалюту у западных компаний и т.д. а в первую очередь у южнокорейских. Правда насколько это всё достоверно я утверждать не берусь.Слышал.
Цитата, Антонович сообщ. №50
Это что, будет майнинговый род войск, а опознавательным знаком будет биткоин ?Это не будет род войск, этим могут заниматься те же личности из секретки строевых частей, на которых возложена информационная безопасность в войсках (установка антивирусов, обновление антивирусных баз, разграничение прав пользователей).
Повторяюсь - в войсках сотни серверов, которые не задействованы или задействованы на несколько процентов от номинала. Клиентов же (компьютеров с достаточно высоким потенциалом - тысячи) и пользуются на них в основном офисными приложениями или чем-то подобным.
Безусловно, что есть машины, которые выполняют боевую работу, на них даже не устанавливается антивирусное ПО, т.к. оно тормозит процесс боевой работы либо может вызвать серьезный сбой. Я такие машины не беру в счет, их лучше не трогать. Я говорю о тех, которые стоят с включенными мониторами, бездарно прожигая свой ресурс и к которым в лучшем случае подходят раз в неделю. Я такие картины наблюдал и даже был их участником. Их поставили, а работать за ними некому или незачем (зачем спрашивается вообще под этот пост закупалось оборудование?), при том, что комплекс стоит много много миллионов.
Но тем не менее надо плясать от того что имеем. А имеем много мощных компьютеров с игровыми видеокартами, ОЗУ 16-32Гб, и ксеноновскими процессорами, стоимостью от 70 тысяч до полумиллиона.
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Байкал57
538
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№57
23.12.2017 07:45
ВКО. Казахи из русского жуза(племени) достали своими советами. Таких в Москве навалом(обиженных предпринимателей за всякие уклонения от налогов) готовых штурмовать Кремль просто так, от своего бессилия по жизни, охота миллион скиздить и ежедневную сауну, а хрен.....
Пенсы с 14 тыс.руб. типа меня противостоят им, что и спасает страну...
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Воин3D
1412
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№58
23.12.2017 15:13
Цитата, Корректор сообщ. №55
Но конечно всегда это можно сделать это эффективно, и тогда 3/4 появятся значительно быстрее. Сразу вспоминается страница 23 подпись к графику: "С технологической точки зрения две трети всех рабочих мест в развивающихся странах
Цитата, Hazzard сообщ. №51
Подождите немного. Скоро мы все в едином порыве вновь изберем Аллах Владимировича, и тогда ему не надо будет уже задабривать население и средства пойдут в экономику и безопасность(уже) и будет рост. Только, боюсь, большинство населения будут очень не рады такому росту, ну так для них Росгвардия есть)))По идее, мы сейчас наблюдаем за закатом существующего мира, который был образован при СССР. Социальное государство, ориентированное на человека. С работой, высоким уровнем образования и здравоохранения. Следующий срок будет могилой для современного общества. Был выбор или преобразование элиты, или расставание с народом. Разбираться с элитой было решено избыточным для приложения усилий. Поэтому будут избавляться от большей части населения. С учетом автоматизации, усиления армии и Росгвардии, даже малой части населения будет достаточно, чтобы контролировать территорию и ресурсы. Остальных спишут в утиль. Устроят внутри страны анклавы для заграничных богачей, которых достанет поток нелегальной миграции. Мир рисуется совсем не веселый. Коммунизм, какое то время, был альтернативой тому аду который мы скоро сможем наблюдать.
Цитата, Корректор сообщ. №55
Может стоить дать людям возможность работать? Вдруг поможет.Для этого, прежде всего, нужно начать работать самим. А эта вещь для нашей элиты неподъемная.
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gvinpin
178
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№59
23.12.2017 15:51
Цитата, Воин3D сообщ. №58
С работой, высоким уровнем образования и здравоохраненияВы бы посмотрели на здравоохранение Австралии или Великобритании. Захлебнулись бы слюной.
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