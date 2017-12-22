Ракеты и люди
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/TACC
Кто угробил российскую космонавтику
Уходящий 2017 год стал для российской космической отрасли не самым лучшим. "Роскосмос" по-прежнему держится на советских разработках, а руководители госкорпорации и чиновники заявляют, что завтра будет лучше, чем вчера, если что-то поменять сегодня. "Лента.ру" вспоминает наиболее важные события в российской космонавтике в уходящем, а также рассказывает о сюрпризах, которые госкорпорация приготовила россиянам в наступающем 2018-ом.
В 2016 году Россия впервые с 2004 года утратила лидерство по числу пусков, произведя всего 19 пусков, учитывая два старта "Союз-СТ" с европейского космодрома Куру (Французская Гвиана). Страну опередили США и Китай, совершившие по 22 пуска. За тот же период компания SpaceХ провела 9 пусков.
Стоит отметить, что 1 сентября 2016 года ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6 взорвалась на стартовом столе, а запущенный ровно три месяца спустя, 1 декабря 2016-го, грузовик "Прогресс МС-04" не вышел на расчетную орбиту и сгорел в атмосфере. Несмотря на то что вторая половина 2016 года у SpaceХ и "Роскосмоса", конкурентов на рынке космических пусков, не удалась, компании по-разному провели 2017 год.
"Другая технология"
Причиной аварии "Прогресс МС-04" в январе 2017 года стало вскрытие бака "О" третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У" в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55. Последовавшие за этим проверки на Воронежском механическом заводе, производителе 11Д55, выявили новые проблемы с российскими ракетными двигателями.
Неполадки выявлены в агрегатах РД-0210/0211 и РД-0213/0214, устанавливаемых на вторую и третью ступени ракеты "Протон-М", соответственно. Выяснилось, что при сборке вместо материалов с содержанием драгоценных металлов использовались менее жаростойкие компоненты. Почти весь запас РД-0210/0211 и РД-0213/0214, всего 71 двигатель, отозван для пересборки.
Впоследствии стало известно, что некорректная сборка была осуществлена ввиду отсутствия на рабочем месте по причине болезни кладовщицы предприятия. По итогам анализа причин случившегося директор Воронежского механического завода Иван Коптев подал заявление об отставке по собственному желанию.
Примечательно, что аварии "Прогресс МС-04" и отзыв агрегатов РД-0210/0211 и РД-0213/0214, по словам вице-премьера России Дмитрия Рогозина, не связаны между собой. "Это другая технология. Но от этого не легче", — заявил по этому поводу чиновник.
Неполадки не прошли бесследно для российской космической отрасли, пуски российских средних и тяжелых ракет несколько сдвинулись, "Союз-У" с грузовиком "Прогресс МС-05" стартовал 22 февраля, а "Протон-М" со спутником связи EchoStar 21 — 8 июня. Пуск "Союз-СТ-Б" с испанским спутником Hispasat AG1 с космодрома Куру прошел вовремя, 28 января.
"Это их первый опыт"
Из 73 спутников, запущенных с Байконура 14 июля 2017 года на российской ракете "Союз-2.1а", минимум девять практически сразу превратились в космический мусор.
Пуск "Союз-2.1а" с 73 спутниками должен был продемонстрировать возможности госкорпорации по одновременному выведению малых космических аппаратов, набирающей в последнее время популярность пусковой услуге, одним из лидеров здесь считается Индия, которая 15 февраля 2017 года на носителе PSLV-XL запустила рекордное число спутников (104 аппарата).
На связь не вышли четыре российских спутника: два кубсата от Dauria Aerospace, студенческий "Искра-МАИ-85" (в Московском авиационном институте открещиваются от неполадок с аппаратом) и собранный на краудфандинговые средства "Маяк". На незапланированных орбитах оказалась пара американских спутников: Lemur-2 (компании Spire Global) и Flock 2k (от Planet Labs). Также затруднена связь с тремя кубсатами CICERO (Community Initiative for Cellular Earth Remote Observation) калифорнийской компании GeoOptics и одним совместным эквадорско-российским научным спутником UTE-UESOR.
Руководитель пусковых программ "Главкосмоса", отвечающего за выведение аппаратов, Всеволод Крючковский признал, что на аппарате Flock 2k компании Planet Labs не развернулись солнечные панели, а спутник Lemur-2 от Spire Global оказался на незапланированной орбите. Менеджер оценил ситуацию и со спутниками российских разработчиков. "Это их первый опыт в разработке кубсата, — сказал он. — Может, что-то случилось со стороны разработки, или с компонентами, или с наземными станциями".
Создатели "Маяка", смоделировав условия полета малых космических аппаратов в составе головной части "Союз-2.1а", пришли к выводу, что "спутники, выведенные на орбиту с примерным апогеем в 600 километров, вышли из строя из-за попадания на них продуктов разложения гидразина из одного или нескольких жидкостных двигателей малой тяги" реактивной системы управления разгонного блока "Фрегат".
Фактически здесь говорится, что наноспутники были загрязнены ракетным топливом. Если это так, то российские ракеты и разгонные блоки не приспособлены для выведения малых космических аппаратов, а причины, по которым "Роскосмос" продолжает оказывать подобные пусковые услуги, остаются неясными.
|Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
|Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
"Нестыковка заложена еще 20 лет назад"
Трудно назвать удачным пуск, в ходе которого минимум 9 из 73 спутников превратились в космический мусор. Еще сложнее назвать "летными испытаниями" потерю всех 19 спутников, в том числе 17 иностранных малых космических аппаратов, в ходе второго пуска с космодрома Восточный. Тогда, 28 ноября 2017-го, разгонный блок "Фрегат", успешно отсоединившись от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", потерял ориентацию, а его фрагменты вместе с полезной нагрузкой упали в Атлантический океан. Причиной катастрофы названа ошибка программирования.
"НПО Автоматики производит систему управления ракеты-носителя, а школа НПЦАП — системы управления разгонными блоками. У них разные вещи, эта нестыковка заложена еще 20 лет назад", — заявил первый заместитель главы "Роскосмоса" Александр Иванов. Чиновник заметил, что в данном случае специалисты "напоролись на разницу двух школ", а у "Роскосмоса" нет никаких замечаний к работе космодрома Восточный, ракеты-носителя "Союз" и разгонного блока "Фрегат".
Данные выводы не удовлетворили Рогозина, который в очередной раз призвал найти виновных. "Результаты работы аварийной комиссии не могут считаться полными и до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос: как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность?", — написал он в Twitter.
"Скорректируем планы"
"Хочу проинформировать президента Казахстана: мы приняли решение по вашему предложению о продолжении и расширении сотрудничества в космосе с использованием Байконура. Мы в ближайшее время скорректируем планы, имею в виду использование космодрома Восточный, чтобы активно работать вместе с вами по имеющимся предложениям, которые вы сформулировали", — отметил в апреле 2017 года президент России Владимир Путин на саммите ЕврАзЭС в Бишкеке.
Спустя пару месяцев в "Роскосмосе" официально признали, что начинают работу по созданию средней ракеты "Союз-5", фактической замене российско-украинских "Зенитов". Первый пуск нового носителя должен произойти в 2021 году с космодрома Байконур, именно на нем должен впервые полететь разрабатываемый пилотируемый корабль "Федерация", хотя ранее это планировалось произвести на тяжелой "Ангара" с Восточного.
Аварийный второй пуск с Восточного еще больше усугубил ситуацию, первые российские лунные миссии перенесли на Байконур, хотя ранее для этого предполагалось использовать дальневосточную площадку.
|Первый пуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5».
|Источник: РИА Новости
Происходящее еще раз подтверждает что проект "Ангара" провалился, а космодром Восточный останется заделом на далекое будущее. "Союз-5" вряд ли, как того хотят в "Роскосмосе", составит конкуренцию Falcon 9 компании SpaceX как минимум по двум причинам: одноразовости (разработка многоразовой версии планируется исключительно в инициативном порядке корпорацией "Энергия" и центром "Прогресс") и своей новизны (в 2021-м Falcon 9 исполнится 11 лет).
"Куча людей стоит в очереди"
Пожалуй, одной из немногих хороших новостей 2017 года, касающихся российской космической отрасли, можно считать возобновление производства российско-украинских ракет "Зенит". Из-за ситуации на востоке Украины окончательную сборку ракет для "Морского старта" будут осуществлять в США.
С 2019 по 2023 год с "Морского старта" компания S7 Sea Launch Limited планирует запустить 12 "Зенитов", а затем перейти на создаваемый в России носитель "Союз-5". "Мы готовы подписать заказ на 50 ракет (новых — прим. "Ленты.ру"), готовы подписать еще опцион на 35 ракет", — сказал гендиректор компании Владислав Филев.
По словам его супруги, совладелицы компании S7 Group, куда входит S7 Sea Launch Limited, "Морской старт" не испытывает недостатка в заказах, что с течением времени позволит проекту выйти на самоокупаемость. "Куча людей стоит в очереди, мы предлагаем хорошую цену", — заявила совладелица S7 Group.
"Возможная передача лицензий"
В декабре 2017 года Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, ранее документ приняли Государственная Дума и Совет Федерации. Формально данное соглашение разрешает России продавать Китаю ракетные двигатели, в частности РД-180, которые пока покупают США.
"В первую очередь, мы ведем разговор о поставках готовой продукции. Вторая опция: возможная передача лицензий на производство", — заявил замглавы "Роскосмоса" Сергей Савельев на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, отвечая на вопрос о передаче Пекину технологий производства двигателя.
Член комитета Ольга Ковитиди отметила, что такое сотрудничество стран будет взаимовыгодным, поскольку Россию "интересует микрорадиоэлектроника космического назначения". Из-за западных санкций электронику военного и космического назначения России продает только Китай, чье качество продукции пока оставляет желать лучшего.
Фактически Китай является единственным платежеспособным покупателем керосиновых РД-180, исключая США, которые работают над метановым двигателем BE-4.
|Ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
|Источник: © AP Photo / Maxim Marmur
"Роскосмосу" важно продать то, что еще пользуется спросом на рынке, а Китаю — получить быстрый доступ к пока еще актуальным технологиям.
"Это синоним русского мира"
По состоянию на 20 декабря в 2017 году Россия произвела 20 пусков (учитывая старты с космодрома Куру) и оказалась на втором месте в мире по этому показателю, второй год подряд уступив США (28 пусков). До конца года на планете запланировано еще восемь стартов, в том числе по одному в России (ангольский спутник Angosat 1 на ракете "Зенит-3SLБ") и США (десять спутников Iridium NEXT на Falcon 9).
2018 год обещает быть для "Роскосмоса" крайне интригующим: госкорпорация планирует запустить к Международной космической станции многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Блок строят с 1995 года, запустить его планировалось в 2007 году. В перспективе модуль должен послужить основой национальной российской станции.
В 2017-м в топливных баках "Науки" обнаружены загрязнения, их также находили в 2013 году. По понятным причинам пожелавшие остаться неназванными источники в ракетно-космической отрасли рассказали еще об одной проблеме с блоком —
резиновые элементы модуля устарели и не отвечают предъявляемым к ним требованиям.
Тем не менее в "Роскосмосе" продолжают утверждать, что "Наука" будет запущена. Последний срок — конец 2018-го — госкорпорация всячески оттягивает старт блока, сомнений в надежности которого все больше.
События последних лет демонстрируют, что России не нужен гражданский космос: страна не в состоянии поддержать научно-технический потенциал отрасли, оставшийся со времен СССР, и до сих пор актуальный в отдельных областях. Тем не менее оставлять только военную составляющую космических программ пока не планируется.
"Русский космос — это вопрос самоидентификации нашего народа, это синоним Русского мира. А потому Россия не может жить без космоса, вне космоса, не может притупить свои мечты о покорении неизведанного, манящего русскую душу", — писал в "Российской газете" еще в апреле 2014 года вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Андрей Борисов
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21.12.2017
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Алексей60
2337
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№1
22.12.2017 07:09
Цитата, q
Уходящий 2017 год стал для российской космической отрасли не самым лучшим.Но и не самым плохим!
Цитата, q
Пожалуй, одной из немногих хороших новостей 2017 года, касающихся российской космической отрасли, можно считать возобновление производства российско-украинских ракет "Зенит".???
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Виктор Макаров
35
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№2
22.12.2017 08:28
Народная пословица:" Руба тухнет с головы", это относится не только к космосу.
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Воин3D
1412
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№3
22.12.2017 08:44
Ничего плохого, кроме топменеджмента, с российской космонавтикой не происходит. Уберите бездельников и бездарей из руководства отраслью и вообще всем ВПК, и все наладится. Статья вброс, чтобы обрушить нашу космонавтику, т.к. в управлении сидят незнайки, которые пасутся на информационном хайпе.
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Павел 1978
8955
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№4
22.12.2017 09:01
Цитата, q
многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Блок строят с 1995 года, запустить его планировалось в 2007 году. В перспективе модуль должен послужить основой национальной российской станции.
жесть, по ходу ещё одна утереная компетенция...
резина - это серьёзно. Сейчас получается надо всё перебирать
и заново собирать. Пипец.
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VK
636
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№5
22.12.2017 09:01
Цитата, Воин3D сообщ. №3
есть предположение, что вместо попа с кадилом надо перед пусками "вызывать дух" Лаврентия Павловича. Тогда дело пойдёт.
Крупные корпорации, а особенно госкорпорации имеют устойчивую тягу к превращению в болото, если там нет кого-то, кто обладает силой и правом антикризисного пендаля.
Поэтому очень важно, чтобы дела были тщательно расследованы и всех, кто нарушил инструкции
и допустил халатность или коррупцию, построили перед камерами СМИ и раз уже нельзя расстреливать, то "торжественно" проводили бы в места заключения.
И миллионные зарплаты надо платить учёным и инженерам, а не всяким топ-козлам из госкорпораций.
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ID: 3396
348
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№6
22.12.2017 13:54
Я фигею.
"Впоследствии стало известно, что некорректная сборка была осуществлена ввиду отсутствия на рабочем месте по причине болезни кладовщицы предприятия."
Сраные менагеры всё засрали.
ИЗВИНИТЕ, НЕТ СЛОВ.
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В.К.О.
977
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№7
22.12.2017 14:17
Цитата, VK сообщ. №5
Поэтому очень важно, чтобы дела были тщательно расследованы и всех, кто нарушил инструкцииВы имеете в виду примерно так..?
Я только ЗА..!
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Алексей60
2337
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№8
22.12.2017 20:18
Цитата, ID: 3396 сообщ. №6
Я фигеюСтатья явно заказная! Представляет собой набор штампов!
Цитата, q
по причине болезни кладовщицы предприятия.Это что за должность такая "кладовщица предприятия"? Нет такой должности! Но зато как впечатляет публику!
Далее
Цитата, q
Из 73 спутников, запущенных с Байконура 14 июля 2017 года на российской ракете "Союз-2.1а", минимум девять практически сразу превратились в космический мусор.Для сведения почтенной публики, это очень малый процент потерь.
Упомянутый запуск индийского носителя PSLV-XL, который 15 февраля 2017 года вывел на орбиту рекордное 104 аппарата. Было каталогизированного 71 объект, из них 67 - кубосаты. Основной нагрузкой PSLV-C37 был спутник серии Cartosat-2D массой 712 кг.
Кроме него, на орбиту вывели ещё два индийских микроспутника INS-1A и 1B, а также 101 наноспутник типа CubeSat от разных заказчиков из шести стран мира.
Цитата, q
Трёхмодульные спутники Flock-3P размером 30х10х10 см выполняют преимущественно коммерческие заказы с многоканальной съёмкой земной поверхности с разрешением 3-5 м на пиксель. До сегодняшнего запуска Planet Inc. запустила 175 таких спутников, из которых 133 потерялись в процессе запуска или развёртывания на орбите.
Но нет, нам рассказывают
Цитата, q
Трудно назвать удачным пуск, в ходе которого минимум 9 из 73 спутников превратились в космический мусор.И далее
Цитата, q
Создатели "Маяка", смоделировав условия полета малых космических аппаратов в составе головной части "Союз-2.1а", пришли к выводу, что "спутники, выведенные на орбиту с примерным апогеем в 600 километров, вышли из строя из-за попадания на них продуктов разложения гидразина из одного или нескольких жидкостных двигателей малой тяги" реактивной системы управления разгонного блока "Фрегат".Предлагаю посмотреть, как работают двигатели ориентации МКС, они на гептиле, он же несимметричный диметилгидразин или НДМГ
И ничего, все элементы конструкции станции целы, иллюминаторы чисты!
Цитата, q
Фактически здесь говорится, что наноспутники были загрязнены ракетным топливом.Топливо что, свободно текло из дюз в открытый космос и "заляпало" спутники? Бред какой-то!
И делается вывод!
Цитата, q
Если это так, то российские ракеты и разгонные блоки не приспособлены для выведения малых космических аппаратов, а причины, по которым "Роскосмос" продолжает оказывать подобные пусковые услуги, остаются неясными.А если это не так, то автор этого опуса повесится на ближайшей осине?
Цель всего этого бреда - возбудить почтеннейшую публику, что мы и видим в постах!))
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Т-70
2004
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№9
22.12.2017 20:44
Цитата, Алексей60 сообщ. №8
возбудить почтеннейшую публику,А публика,и рада возбуждаться.)))))))))))))))))))))))))))))
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